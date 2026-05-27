Вы проедете по главным магистралям, прогуляетесь по историческим кварталам и увидите, как город соединяет разные эпохи — от Великого княжества Литовского до современности. Особая часть маршрута — заезд к карьерному самосвалу БЕЛАЗ.
Рядом с ним особенно ясно ощущается масштаб инженерной мысли — и получаются фотографии, которыми хочется похвастаться.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Красный костёл.
- Национальную библиотеку Беларуси.
- Верхний город.
- исторический центр и Троицкое предместье.
- площадь и проспект Независимости.
- остров Мужества и Скорби.
- Большой театр оперы и балета.
- спортивный комплекс «Минск-Арена».
- карьерный самосвал БЕЛАЗ.
Вы узнаете
- Почему Минск называют городом широких проспектов.
- Как столица возрождалась после войны и формировала свой современный облик.
- Какое влияние западная культура оказала на развитие города.
- Какие истории и детали скрывает Красный костёл.
- Чем уникальна архитектура Национальной библиотеки.
- Какие личности сыграли ключевую роль в развитии Минска.
- Как устроен и чем впечатляет один из самых больших карьерных самосвалов в мире.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить автомобиль на Mercedes-Benz V-Class.
- В автомобилях есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер предоставим по запросу.
- В пути предусмотрены три выхода к историческим локациям.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
