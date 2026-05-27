Большое знакомство с Минском и фото с легендарным БЕЛАЗом

Увидеть главное в городе и встретиться с промышленным гигантом
Вы проедете по главным магистралям, прогуляетесь по историческим кварталам и увидите, как город соединяет разные эпохи — от Великого княжества Литовского до современности. Особая часть маршрута — заезд к карьерному самосвалу БЕЛАЗ.

Рядом с ним особенно ясно ощущается масштаб инженерной мысли — и получаются фотографии, которыми хочется похвастаться.
Описание экскурсии

Вы увидите

  • Красный костёл.
  • Национальную библиотеку Беларуси.
  • Верхний город.
  • исторический центр и Троицкое предместье.
  • площадь и проспект Независимости.
  • остров Мужества и Скорби.
  • Большой театр оперы и балета.
  • спортивный комплекс «Минск-Арена».
  • карьерный самосвал БЕЛАЗ.

Вы узнаете

  • Почему Минск называют городом широких проспектов.
  • Как столица возрождалась после войны и формировала свой современный облик.
  • Какое влияние западная культура оказала на развитие города.
  • Какие истории и детали скрывает Красный костёл.
  • Чем уникальна архитектура Национальной библиотеки.
  • Какие личности сыграли ключевую роль в развитии Минска.
  • Как устроен и чем впечатляет один из самых больших карьерных самосвалов в мире.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить автомобиль на Mercedes-Benz V-Class.
  • В автомобилях есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер предоставим по запросу.
  • В пути предусмотрены три выхода к историческим локациям.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.

