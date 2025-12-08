Приглашаем шагнуть в историю приграничного городка и познакомиться с круговоротом исторических событий региона. Вы отправитесь в природный заповедник, чтобы увидеть животных, которые стали символами страны. Осмотрите мемориалы и Брестскую крепость и увидите, чем западная Белоруссия отличается от центральной.

Описание экскурсии

По дороге из Минска в Беловежскую пущу гид расскажет:

почему трассы в Беларуси такие прямые и как строились дороги в советское время

чем западная Беларусь отличается от центральной: в языке, архитектуре, традициях

как формировались западные рубежи страны

какие легенды связаны с Брестской крепостью

Беловежская пуща

Вы окажетесь в древнейшем реликтовом лесу Европы

Прогуляетесь по заповеднику, познакомитесь с его историей и уникальной экосистемой

Летом съездите вглубь леса к самому старому дубу

Понаблюдаете за дикими животными в вольерах

Увидите беловежских зубров

При желании прокатитесь на электрокаре или конной карете, посетите музей природы, а зимой — резиденцию Деда Мороза

Брестская крепость

Вы осмотрите монументальный мемориал, посвящённый героической обороне 1941 года

Зайдёте в музей обороны с личными вещами, письмами и документами защитников

Увидите сохранившиеся укрепления, арки, бастионы и места, где проходили ключевые бои

Экскурсия по по Бресту

Мы пройдём по центральной улице Советской и осмотрим пешеходный квартал с архитектурой 19–20 веков, кафе и ремесленными лавками

При желании вы посетите археологический музей или музей спасённых ценностей

Ориентировочный тайминг поездки:

Трассовая экскурсия Минск—Беловежская пуща — 4 часа

В Беловежской пуще — 3 часа

Переезд в Брестскую крепость — 1 час

Экскурсия по крепости — 1–2 часа

Прогулка по Бресту — 1,5 часа

Возвращение в Минск — 4 часа

Очерёдность посещения локаций может меняться.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. По договорённости мы организуем трансфер из аэропорта

Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки

Экскурсию можно провести для большего количества участников: 1–7 человек — 49000 ₽, а также возможен трансфер по маршруту без гида для 1–4 чел. за 26500 ₽

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты и обед:

— музей обороны Брестской крепости: 10 бел. руб. для взрослых и 5 — для детей

— филиал «Музей 5-й форт»: 10 бел. руб. для взрослых и 5 — для детей

— археологический музей «Берестье»: 7,5 бел. руб. для взрослых, 3,7— для детей

— обзорная экскурсия по крепости (1,5 часа, без музеев): 150 бел. руб. за группу

— обзорная экскурсия по территории заповедника: 20 бел. руб. для взрослых, 15 — для детей

— посещение вольеров с животными: 12 бел. руб. для взрослых, 8 бел. руб. для детей

— прогулка на электрокаре или в карете не входят в стоимость

— средний чек в кафе — от 25 бел. руб. на человека