Приглашаем шагнуть в историю приграничного городка и познакомиться с круговоротом исторических событий региона. Вы отправитесь в природный заповедник, чтобы увидеть животных, которые стали символами страны.
Осмотрите мемориалы и Брестскую крепость и увидите, чем западная Белоруссия отличается от центральной.
Описание экскурсии
По дороге из Минска в Беловежскую пущу гид расскажет:
- почему трассы в Беларуси такие прямые и как строились дороги в советское время
- чем западная Беларусь отличается от центральной: в языке, архитектуре, традициях
- как формировались западные рубежи страны
- какие легенды связаны с Брестской крепостью
Беловежская пуща
- Вы окажетесь в древнейшем реликтовом лесу Европы
- Прогуляетесь по заповеднику, познакомитесь с его историей и уникальной экосистемой
- Летом съездите вглубь леса к самому старому дубу
- Понаблюдаете за дикими животными в вольерах
- Увидите беловежских зубров
- При желании прокатитесь на электрокаре или конной карете, посетите музей природы, а зимой — резиденцию Деда Мороза
Брестская крепость
- Вы осмотрите монументальный мемориал, посвящённый героической обороне 1941 года
- Зайдёте в музей обороны с личными вещами, письмами и документами защитников
- Увидите сохранившиеся укрепления, арки, бастионы и места, где проходили ключевые бои
Экскурсия по по Бресту
- Мы пройдём по центральной улице Советской и осмотрим пешеходный квартал с архитектурой 19–20 веков, кафе и ремесленными лавками
- При желании вы посетите археологический музей или музей спасённых ценностей
Ориентировочный тайминг поездки:
- Трассовая экскурсия Минск—Беловежская пуща — 4 часа
- В Беловежской пуще — 3 часа
- Переезд в Брестскую крепость — 1 час
- Экскурсия по крепости — 1–2 часа
- Прогулка по Бресту — 1,5 часа
- Возвращение в Минск — 4 часа
Очерёдность посещения локаций может меняться.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. По договорённости мы организуем трансфер из аэропорта
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
- Экскурсию можно провести для большего количества участников: 1–7 человек — 49000 ₽, а также возможен трансфер по маршруту без гида для 1–4 чел. за 26500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты и обед:
— музей обороны Брестской крепости: 10 бел. руб. для взрослых и 5 — для детей
— филиал «Музей 5-й форт»: 10 бел. руб. для взрослых и 5 — для детей
— археологический музей «Берестье»: 7,5 бел. руб. для взрослых, 3,7— для детей
— обзорная экскурсия по крепости (1,5 часа, без музеев): 150 бел. руб. за группу
— обзорная экскурсия по территории заповедника: 20 бел. руб. для взрослых, 15 — для детей
— посещение вольеров с животными: 12 бел. руб. для взрослых, 8 бел. руб. для детей
— прогулка на электрокаре или в карете не входят в стоимость
— средний чек в кафе — от 25 бел. руб. на человека
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
