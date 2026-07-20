Изучить исторический центр столицы и узнать его тайны
Вы увидите места, где вершилась история столицы Беларуси.
Пройдёте от Верхнего города и Троицкого предместья до Александровского сквера и Замчища, где несколько веков назад стояла крепость — колыбель Минска. Погрузитесь в прошлое и узнаете, как сейчас живут и отдыхают горожане.
Описание экскурсии
Верхний город
Вы увидите сердце старого Минска: площадь Свободы, восстановленную ратушу, многочисленные святыни — Свято-Духов кафедральный собор, костёл Пресвятой Девы Марии, базилианский монастырь.
Троицкое предместье
Пройдёте по пешеходному мосту через реку Свислочь и осмотрите отреставрированные дома 19 века с черепичными крышами, переоборудованные в кафе, музеи, галереи.
Остров слёз
Посетите мемориальный комплекс в речной излучине и почтите память белорусских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.
Замчище
Побываете в месте, где некогда стоял Минский замок. Обратите внимание на макет Старого города и фундамент первой церкви 11 века, отмеченный брусчаткой на земле.
Улица Зыбицкая
Проследуете по барной улице с исторической застройкой, где по вечерам кипит ресторанная жизнь.
Александровский сквер
Погуляете по старейшему парку столицы. Исследуете главные достопримечательности: фонтан «Мальчик с лебедем» 19 века, установленный в честь запуска городского водопровода, и бронзовую копию скамьи, на которой любил сидеть голова Кароль Гуттен-Чапский. Полюбуетесь зданиями в стиле сталинского ампира и памятниками архитектуры 19 века, окружающими сквер.
Организационные детали
Остаток за экскурсию нужно оплатить в белорусских рублях по курсу на день встречи
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.