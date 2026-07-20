Вы увидите места, где вершилась история столицы Беларуси. Пройдёте от Верхнего города и Троицкого предместья до Александровского сквера и Замчища, где несколько веков назад стояла крепость — колыбель Минска. Погрузитесь в прошлое и узнаете, как сейчас живут и отдыхают горожане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Верхний город

Вы увидите сердце старого Минска: площадь Свободы, восстановленную ратушу, многочисленные святыни — Свято-Духов кафедральный собор, костёл Пресвятой Девы Марии, базилианский монастырь.

Троицкое предместье

Пройдёте по пешеходному мосту через реку Свислочь и осмотрите отреставрированные дома 19 века с черепичными крышами, переоборудованные в кафе, музеи, галереи.

Остров слёз

Посетите мемориальный комплекс в речной излучине и почтите память белорусских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Замчище

Побываете в месте, где некогда стоял Минский замок. Обратите внимание на макет Старого города и фундамент первой церкви 11 века, отмеченный брусчаткой на земле.

Улица Зыбицкая

Проследуете по барной улице с исторической застройкой, где по вечерам кипит ресторанная жизнь.

Александровский сквер

Погуляете по старейшему парку столицы. Исследуете главные достопримечательности: фонтан «Мальчик с лебедем» 19 века, установленный в честь запуска городского водопровода, и бронзовую копию скамьи, на которой любил сидеть голова Кароль Гуттен-Чапский. Полюбуетесь зданиями в стиле сталинского ампира и памятниками архитектуры 19 века, окружающими сквер.

Организационные детали