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Пешком по Минску

Изучить исторический центр столицы и узнать его тайны
Вы увидите места, где вершилась история столицы Беларуси.

Пройдёте от Верхнего города и Троицкого предместья до Александровского сквера и Замчища, где несколько веков назад стояла крепость — колыбель Минска. Погрузитесь в прошлое и узнаете, как сейчас живут и отдыхают горожане.
Пешком по Минску
Пешком по Минску
Пешком по Минску

Описание экскурсии

Верхний город

Вы увидите сердце старого Минска: площадь Свободы, восстановленную ратушу, многочисленные святыни — Свято-Духов кафедральный собор, костёл Пресвятой Девы Марии, базилианский монастырь.

Троицкое предместье

Пройдёте по пешеходному мосту через реку Свислочь и осмотрите отреставрированные дома 19 века с черепичными крышами, переоборудованные в кафе, музеи, галереи.

Остров слёз

Посетите мемориальный комплекс в речной излучине и почтите память белорусских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Замчище

Побываете в месте, где некогда стоял Минский замок. Обратите внимание на макет Старого города и фундамент первой церкви 11 века, отмеченный брусчаткой на земле.

Улица Зыбицкая

Проследуете по барной улице с исторической застройкой, где по вечерам кипит ресторанная жизнь.

Александровский сквер

Погуляете по старейшему парку столицы. Исследуете главные достопримечательности: фонтан «Мальчик с лебедем» 19 века, установленный в честь запуска городского водопровода, и бронзовую копию скамьи, на которой любил сидеть голова Кароль Гуттен-Чапский. Полюбуетесь зданиями в стиле сталинского ампира и памятниками архитектуры 19 века, окружающими сквер.

Организационные детали

  • Остаток за экскурсию нужно оплатить в белорусских рублях по курсу на день встречи
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.

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