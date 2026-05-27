Мы покажем вам один из старейших городов Беларуси. Вы прогуляетесь по брусчатым улицам и подниметесь на смотровую площадку.
Увидите два атмосферных замка, древнюю синагогу, самую старую сохранившуюся церковь страны и многое другое. Гид поделится легендами и историями города. По пути обратно побываете в Лидском замке и деревне Мурованка.
Увидите два атмосферных замка, древнюю синагогу, самую старую сохранившуюся церковь страны и многое другое. Гид поделится легендами и историями города. По пути обратно побываете в Лидском замке и деревне Мурованка.
Описание экскурсии
Наш водитель заберёт вас в Минске, и вы отправитесь в Гродно. Там встретитесь с гидом, который покажет самые интересные уголки города.
Маршрут будет таким:
- Старый замок. Самое древнее сооружение Гродно. Замок защищал город и служил резиденцией литовских князей
- Новый замок. Барочный дворец 18 века, который когда-то принимал польских королей. Интересен роскошными интерьерами и архитектурными деталями
- Синагога. Одна из старейших в Беларуси. Здание 16 столетия сочетает черты ренессанса и барокко. Внутри — уникальные фрески
- Костёл святого Ксаверия. Образец архитектуры 17 века и центр католической веры в регионе. Вы увидите алтарь в стиле рококо и фрески с библейскими сюжетами
- Коложская церковь. Древнейшая сохранившаяся церковь Беларуси из местного известняка. Вы полюбуетесь удивительными фресками и резьбой в интерьере храма
- Пожарная каланча. Постройка начала 20 столетия и сегодня притягивает внимание характерной архитектурой
- Покровский собор. Жемчужина 18 века в стиле барокко. Фрески, иконы и другие элементы интерьера создают неповторимую атмосферу
- Смотровая площадка. Гид покажет место с красивым панорамным видом на древний Гродно
- Мурованка. На обратном пути до Минска вы проедете через деревню, знаменитую оборонительным храмом-крепостью 15–16 веков
- Лида. Также по дороге увидите город с богатой историей и интересными памятниками
Примерный тайминг маршрута:
Трансфер до Гродно — 3,5 часа
Обзорная экскурсия по Гродно — 2,5 часа
Обед, свободное время — 1 час
Переезд до деревни Мурованка — 1 час
Осмотр храма — 30 мин
Переезд в Лиду — 30 мин
Осмотра замка в Лиде — 30 мин
Трансфер в Минск — 1,5 часа
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. Есть Wi-Fi. Детское кресло или бустер — по запросу
- Дополнительно оплачиваются обед и билеты в Старый замок — 12 бел. руб. за взрослого, 10 бел. руб. за ребёнка, билеты в Новый замок — 8 бел. руб. за взрослого, 7 бел. руб. за ребёнка
- Можем организовать поездку для группы до 20 человек. Детали — в переписке
- С вами будут водитель и гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Королевский Гродно с заездом в Лидский замок и Мурованку - за 1 день из Минска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Гродно и обратно - с заездом в Лидский замок
С комфортом посетить один из самых атмосферных и старейших городов Беларуси
Сегодня в 11:30
29 мая в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в Гродно с заездом в Лидский замок и Мурованку
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Минска в Гродно, наслаждаясь комфортом и живописными видами. Вас ждут Лидский замок и Мурованка
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
30 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Гродно» с заездом в Лидский замок
С комфортом доставим вас до королевского города и подождём, пока вы самостоятельно его исследуете
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок, Мурованку и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
от 42 000 ₽ за экскурсию