Мы покажем вам один из старейших городов Беларуси. Вы прогуляетесь по брусчатым улицам и подниметесь на смотровую площадку. Увидите два атмосферных замка, древнюю синагогу, самую старую сохранившуюся церковь страны и многое другое. Гид поделится легендами и историями города. По пути обратно побываете в Лидском замке и деревне Мурованка.

Описание экскурсии

Наш водитель заберёт вас в Минске, и вы отправитесь в Гродно. Там встретитесь с гидом, который покажет самые интересные уголки города.

Маршрут будет таким:

Старый замок . Самое древнее сооружение Гродно. Замок защищал город и служил резиденцией литовских князей

. Самое древнее сооружение Гродно. Замок защищал город и служил резиденцией литовских князей Новый замок . Барочный дворец 18 века, который когда-то принимал польских королей. Интересен роскошными интерьерами и архитектурными деталями

. Барочный дворец 18 века, который когда-то принимал польских королей. Интересен роскошными интерьерами и архитектурными деталями Синагога . Одна из старейших в Беларуси. Здание 16 столетия сочетает черты ренессанса и барокко. Внутри — уникальные фрески

. Одна из старейших в Беларуси. Здание 16 столетия сочетает черты ренессанса и барокко. Внутри — уникальные фрески Костёл святого Ксаверия . Образец архитектуры 17 века и центр католической веры в регионе. Вы увидите алтарь в стиле рококо и фрески с библейскими сюжетами

. Образец архитектуры 17 века и центр католической веры в регионе. Вы увидите алтарь в стиле рококо и фрески с библейскими сюжетами Коложская церковь . Древнейшая сохранившаяся церковь Беларуси из местного известняка. Вы полюбуетесь удивительными фресками и резьбой в интерьере храма

. Древнейшая сохранившаяся церковь Беларуси из местного известняка. Вы полюбуетесь удивительными фресками и резьбой в интерьере храма Пожарная каланча . Постройка начала 20 столетия и сегодня притягивает внимание характерной архитектурой

. Постройка начала 20 столетия и сегодня притягивает внимание характерной архитектурой Покровский собор . Жемчужина 18 века в стиле барокко. Фрески, иконы и другие элементы интерьера создают неповторимую атмосферу

. Жемчужина 18 века в стиле барокко. Фрески, иконы и другие элементы интерьера создают неповторимую атмосферу Смотровая площадка . Гид покажет место с красивым панорамным видом на древний Гродно

. Гид покажет место с красивым панорамным видом на древний Гродно Мурованка . На обратном пути до Минска вы проедете через деревню, знаменитую оборонительным храмом-крепостью 15–16 веков

. На обратном пути до Минска вы проедете через деревню, знаменитую оборонительным храмом-крепостью 15–16 веков Лида. Также по дороге увидите город с богатой историей и интересными памятниками

Примерный тайминг маршрута:

Трансфер до Гродно — 3,5 часа

Обзорная экскурсия по Гродно — 2,5 часа

Обед, свободное время — 1 час

Переезд до деревни Мурованка — 1 час

Осмотр храма — 30 мин

Переезд в Лиду — 30 мин

Осмотра замка в Лиде — 30 мин

Трансфер в Минск — 1,5 часа

Организационные детали