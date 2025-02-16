Приглашаю на экскурсию по исторической части города, которую из-за краснокирпичных домиков называют «Алый Минск». Вы пройдёте по улице Интернациональная со зданиями 19 — начала 20 веков. И по когда-то аристократической улице Революционная. А также исследуете колоритный еврейский квартал — Раковское предместье.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец подканцлера Великого княжества Литовского
- Легендарную гостиницу «Европа»
- Собор Петра и Павла
- Памятник «Ухо желаний»
- Синагогу, здание бывшей иешивы и дом с мезузой
Вы узнаете:
- Как и чем жил губернский Минск 19 века
- Почему у доходных домов еврейские фамилии
- Что такое «проклятая речка»
- Как обойная фабрика стала хлебозаводом
- Какие громкие голливудские имена связаны с Минском
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
в четверг в 14:00, в пятницу в 10:30, в воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Европа
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00, в пятницу в 10:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!Задать вопрос
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