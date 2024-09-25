Приглашаю на экскурсию по исторической части города, которую из-за краснокирпичных домиков называют «Алый Минск». Вы пройдёте по улице Интернациональная со зданиями 19 — начала 20 веков. И по когда-то аристократической улице Революционная. А также исследуете колоритный еврейский квартал — Раковское предместье.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец подканцлера Великого княжества Литовского
- Легендарную гостиницу «Европа»
- Собор Петра и Павла
- Памятник «Ухо желаний»
- Синагогу, здание бывшей иешивы и дом с мезузой
Вы узнаете:
- Как и чем жил губернский Минск 19 века
- Почему у доходных домов еврейские фамилии
- Что такое «проклятая речка»
- Как обойная фабрика стала хлебозаводом
- Какие громкие голливудские имена связаны с Минском
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Европа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
maria
25 сен 2024
Оксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ей самой интересно его раз за разом исследовать. Спасибо Вам огромное за подготовленные материалы, за Ваши знания, за то, что вкладываете душу в свою работу!
Это суперская экскурсия, всем настоятельно рекомендую, чтобы уложить в голове историю города, обходя не самые очевидные его точки.
Это суперская экскурсия, всем настоятельно рекомендую, чтобы уложить в голове историю города, обходя не самые очевидные его точки.
Катерина
23 сен 2024
Это была чудесная экскурсия, которая открыла для меня новые особенности о городе, в котором я живу. Много сопроводительного материала, неожиданных фактов о архитектуре и жизни города, а также просто чудесный экскурсовод, который сопровождает свой рассказ ответами на все интересующие вопросы! Очень рекомендую к посещению!
Е
Евгений
22 сен 2024
Спасибо большое за чудесную экскурсию. Я бы сказал, что получили даже больше чем было заявлено. Ну и крайне интересно не только для гостей, но и для минчан. Буду рекомендовать!
Е
Елена
26 авг 2024
Прекрасный эрудированный гид. Интересный маршрут.
Полина
19 авг 2024
Это была увлекательная экскурсия от человека, который любит свой город и жизнь. Мы были в местах, в которые я бы точно не зашла одна, гуляя по центру. История города и поразила меня до глубины души. Я уже была в Минске, но благодаря Оксане совсем другими глазами посмотрела на столицу, случилась любовь)) Благодарю и рекомендую!
Наталья
19 авг 2024
Спасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такие места, которые не увидишь в путеводителе или на гугл карте. Экскурсия и про историю, и про людей, про местный дух. Порой очень трогательная и печальная, иногда — забавная. Но точно интересная. Рекомендую!
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