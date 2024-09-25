Минск: когда главное уже посмотрели

Погулять по аутентичным старинным кварталам и раскрыть город с новой стороны
Приглашаю на экскурсию по исторической части города, которую из-за краснокирпичных домиков называют «Алый Минск». Вы пройдёте по улице Интернациональная со зданиями 19 — начала 20 веков. И по когда-то аристократической улице Революционная. А также исследуете колоритный еврейский квартал — Раковское предместье.
5
6 отзывов
Минск: когда главное уже посмотрели
Минск: когда главное уже посмотрели
Минск: когда главное уже посмотрели
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворец подканцлера Великого княжества Литовского
  • Легендарную гостиницу «Европа»
  • Собор Петра и Павла
  • Памятник «Ухо желаний»
  • Синагогу, здание бывшей иешивы и дом с мезузой

Вы узнаете:

  • Как и чем жил губернский Минск 19 века
  • Почему у доходных домов еврейские фамилии
  • Что такое «проклятая речка»
  • Как обойная фабрика стала хлебозаводом
  • Какие громкие голливудские имена связаны с Минском

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Европа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 сен 2024
Оксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ей самой интересно его раз за разом исследовать. Спасибо Вам огромное за подготовленные материалы, за Ваши знания, за то, что вкладываете душу в свою работу!
Это суперская экскурсия, всем настоятельно рекомендую, чтобы уложить в голове историю города, обходя не самые очевидные его точки.
Оксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ейОксана - гид, которому не всё равно, это человек, по-настоящему любящий свой родной город, и ей
Катерина
23 сен 2024
Это была чудесная экскурсия, которая открыла для меня новые особенности о городе, в котором я живу. Много сопроводительного материала, неожиданных фактов о архитектуре и жизни города, а также просто чудесный экскурсовод, который сопровождает свой рассказ ответами на все интересующие вопросы! Очень рекомендую к посещению!
Е
22 сен 2024
Спасибо большое за чудесную экскурсию. Я бы сказал, что получили даже больше чем было заявлено. Ну и крайне интересно не только для гостей, но и для минчан. Буду рекомендовать!
Е
26 авг 2024
Прекрасный эрудированный гид. Интересный маршрут.
Полина
19 авг 2024
Это была увлекательная экскурсия от человека, который любит свой город и жизнь. Мы были в местах, в которые я бы точно не зашла одна, гуляя по центру. История города и поразила меня до глубины души. Я уже была в Минске, но благодаря Оксане совсем другими глазами посмотрела на столицу, случилась любовь)) Благодарю и рекомендую!
Наталья
19 авг 2024
Спасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такие места, которые не увидишь в путеводителе или на гугл карте. Экскурсия и про историю, и про людей, про местный дух. Порой очень трогательная и печальная, иногда — забавная. Но точно интересная. Рекомендую!
Спасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такиеСпасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такиеСпасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такиеСпасибо Оксане за классную экскурсию по Минску. Мы гуляли по центру, но иногда это были такие

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