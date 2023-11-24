Несвижский и Мирский замки за 1 день

Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды

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На комфортабельном авто я повезу вас знакомиться с историей моей страны. На примере старинных построек покажу, как отличить раннее барокко от других архитектурных стилей. Вы узнаете о свободных городах и как они связаны с самой старой ратушей страны.

Побываете в старинных замках и раскроете тайны одного из самых могущественных родов на белорусской земле.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Несвижский и Мирский замки за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Несвиж — барокко и древний род Радзивиллов

Из Минска мы отправимся в город Несвиж. По дороге я расскажу об истории Беларуси, основных этапах развития её государственности и особенностях характера местных жителей, поделюсь красочными легендами.

На нашем маршруте в Несвиже:

  • Городская площадь, на которой находится самая старая из сохранившихся в Беларуси ратуша
  • Женский монастырь бенедиктинок (внешний осмотр)
  • Слуцкая брама — ворота города в стиле барокко
  • Костёл Божьего Тела — храм в стиле раннего барокко 16 века
  • Семейная усыпальница рода Радзивиллов
  • Замок Радзивиллов, где я расскажу о ярких представителях фамилии и фортификационных возможностях самой постройки

Мир — цыганская столица и готический замок

Из Несвижа мы поедем в посёлок Мир. Я расскажу, почему это место называют цыганской столицей, сколько здесь было синагог и где сейчас находится мирская иешива.

В посёлке вас ждут:

  • Готический замок 16 века, где вы услышите легенду о проклятии сада и познакомитесь с историей его строительства
  • Семейная усыпальница последних владельцев замка Святополк-Мирских
  • Католический храм Святого Николая 17 века и православная церковь

Организационные детали

  • Поездка проходит на Citroën C5×7 или другом комфортабельном автомобиле
  • Время в пути от Минска до Несвижа — 1,5 часа, от Несвижа до Мира — 20 минут, от Мира до Минска — 1 час

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в замок Радзивиллов: 16 белорусских рублей/взрослый, 8,4 белорусских рубля/школьники и студенты, аудиогид — 3,5 белорусских рубля
  • Входные билеты в усыпальницу Радзивиллов — 5 белорусских рублей/взрослый, 2 белорусских рубля/детский
  • Обед — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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