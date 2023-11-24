На комфортабельном авто я повезу вас знакомиться с историей моей страны. На примере старинных построек покажу, как отличить раннее барокко от других архитектурных стилей. Вы узнаете о свободных городах и как они связаны с самой старой ратушей страны. Побываете в старинных замках и раскроете тайны одного из самых могущественных родов на белорусской земле.

Описание

Что вас ожидает

Несвиж — барокко и древний род Радзивиллов

Из Минска мы отправимся в город Несвиж. По дороге я расскажу об истории Беларуси, основных этапах развития её государственности и особенностях характера местных жителей, поделюсь красочными легендами.

На нашем маршруте в Несвиже:

Городская площадь, на которой находится самая старая из сохранившихся в Беларуси ратуша

Женский монастырь бенедиктинок (внешний осмотр)

Слуцкая брама — ворота города в стиле барокко

Костёл Божьего Тела — храм в стиле раннего барокко 16 века

Семейная усыпальница рода Радзивиллов

Замок Радзивиллов, где я расскажу о ярких представителях фамилии и фортификационных возможностях самой постройки

Мир — цыганская столица и готический замок

Из Несвижа мы поедем в посёлок Мир. Я расскажу, почему это место называют цыганской столицей, сколько здесь было синагог и где сейчас находится мирская иешива.

В посёлке вас ждут:

Готический замок 16 века, где вы услышите легенду о проклятии сада и познакомитесь с историей его строительства

Семейная усыпальница последних владельцев замка Святополк-Мирских

Католический храм Святого Николая 17 века и православная церковь

Организационные детали

Поездка проходит на Citroën C5×7 или другом комфортабельном автомобиле

Время в пути от Минска до Несвижа — 1,5 часа, от Несвижа до Мира — 20 минут, от Мира до Минска — 1 час

Дополнительные расходы