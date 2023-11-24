Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
На комфортабельном авто я повезу вас знакомиться с историей моей страны. На примере старинных построек покажу, как отличить раннее барокко от других архитектурных стилей. Вы узнаете о свободных городах и как они связаны с самой старой ратушей страны.
Побываете в старинных замках и раскроете тайны одного из самых могущественных родов на белорусской земле.
Побываете в старинных замках и раскроете тайны одного из самых могущественных родов на белорусской земле.
Ближайшие даты:
24
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Несвиж — барокко и древний род Радзивиллов
Из Минска мы отправимся в город Несвиж. По дороге я расскажу об истории Беларуси, основных этапах развития её государственности и особенностях характера местных жителей, поделюсь красочными легендами.
На нашем маршруте в Несвиже:
- Городская площадь, на которой находится самая старая из сохранившихся в Беларуси ратуша
- Женский монастырь бенедиктинок (внешний осмотр)
- Слуцкая брама — ворота города в стиле барокко
- Костёл Божьего Тела — храм в стиле раннего барокко 16 века
- Семейная усыпальница рода Радзивиллов
- Замок Радзивиллов, где я расскажу о ярких представителях фамилии и фортификационных возможностях самой постройки
Мир — цыганская столица и готический замок
Из Несвижа мы поедем в посёлок Мир. Я расскажу, почему это место называют цыганской столицей, сколько здесь было синагог и где сейчас находится мирская иешива.
В посёлке вас ждут:
- Готический замок 16 века, где вы услышите легенду о проклятии сада и познакомитесь с историей его строительства
- Семейная усыпальница последних владельцев замка Святополк-Мирских
- Католический храм Святого Николая 17 века и православная церковь
Организационные детали
- Поездка проходит на Citroën C5×7 или другом комфортабельном автомобиле
- Время в пути от Минска до Несвижа — 1,5 часа, от Несвижа до Мира — 20 минут, от Мира до Минска — 1 час
Дополнительные расходы
- Входные билеты в замок Радзивиллов: 16 белорусских рублей/взрослый, 8,4 белорусских рубля/школьники и студенты, аудиогид — 3,5 белорусских рубля
- Входные билеты в усыпальницу Радзивиллов — 5 белорусских рублей/взрослый, 2 белорусских рубля/детский
- Обед — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 22 туристов
С детства увлекаюсь историей географией и археологией. Это привело меня в профессию экскурсовода. В сфере моих интересов лежит история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я общительный, дружелюбный и обладающий багажом знаний, выходящих за рамки стандартных текстов для экскурсоводов. У меня высшее историческое образование (БГУ, исторический факультет), опыт путешествий по стране и за её границы. Поверьте, со мной вам будет очень интересно!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Монастыри, церкви, храмы
Несвижский замок
Популярные места
Мирский замок
Мифы и легенды
Похожие туры из Минска
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
на площади Свободы
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
3 450₽ за человека
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец (все входные билеты + обед)
г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
25 ноя
27 ноя
2 дек
4 дек
от 115Br за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по замкам Беларуси
Замки Мир и Несвиж, дух Средневековья и история рода Радзивиллов
холл вашего отеля
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
14 000₽ за всё до 6 чел.