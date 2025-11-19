Мы отправляемся в путешествие от строгой монументальности советского центра к уютным улочкам старого города и атмосферному Троицкому предместью. Обсудим, как менялся облик столицы и как здесь уживаются разные эпохи и стили.
Вы узнаете, почему Минск называют городом, который сумел возродиться из руин, сохранив душу и характер.
Описание экскурсии
Дом правительства и площадь Независимости — сердце советского Минска. Выясним, как формировался ансамбль проспекта Независимости и почему он включён в перечень памятников сталинского ампира.
Верхний город: собор Святого Духа и кафедральный костёл Девы Марии. Поговорим о культурном и религиозном многообразии столицы, старинных храмах и городской застройке 17–19 веков.
Троицкое предместье — домики с черепичными крышами, мостовые и виды на Свислочь. Обсудим, как этот уголок сохранил дух старого Минска, кто здесь жил в прошлом и почему Троицкое предместье стало одним из любимых мест минчан и туристов.
Остров Слёз — мемориал воинам, погибшим в Афганистане. Завершим прогулку у места памяти и тишины.
Вы узнаете:
- как Минск прошёл путь от средневекового поселения до современной столицы
- какие стили и эпохи оставили свой след на улицах — неоготика, барокко, классицизм и сталинский ампир
- что за легенды скрывает старый город
- о судьбах зданий и людей, переживших войны и реконструкции
Организационные детали
- Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ в день экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт опытный сертифицированный гид из нашей команды
ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1230 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56985 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
