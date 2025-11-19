Мы отправляемся в путешествие от строгой монументальности советского центра к уютным улочкам старого города и атмосферному Троицкому предместью. Обсудим, как менялся облик столицы и как здесь уживаются разные эпохи и стили. Вы узнаете, почему Минск называют городом, который сумел возродиться из руин, сохранив душу и характер.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Дом правительства и площадь Независимости — сердце советского Минска. Выясним, как формировался ансамбль проспекта Независимости и почему он включён в перечень памятников сталинского ампира.

Верхний город: собор Святого Духа и кафедральный костёл Девы Марии. Поговорим о культурном и религиозном многообразии столицы, старинных храмах и городской застройке 17–19 веков.

Троицкое предместье — домики с черепичными крышами, мостовые и виды на Свислочь. Обсудим, как этот уголок сохранил дух старого Минска, кто здесь жил в прошлом и почему Троицкое предместье стало одним из любимых мест минчан и туристов.

Остров Слёз — мемориал воинам, погибшим в Афганистане. Завершим прогулку у места памяти и тишины.

Вы узнаете:

как Минск прошёл путь от средневекового поселения до современной столицы

какие стили и эпохи оставили свой след на улицах — неоготика, барокко, классицизм и сталинский ампир

что за легенды скрывает старый город

о судьбах зданий и людей, переживших войны и реконструкции

Организационные детали