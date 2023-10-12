Когда на экскурсии говорит только гид — согласитесь, это бывает скучно. Моя программа — не тот случай, где я рассказываю, а вы слушаете.



Это ещё и про подумать, отгадать загадки, что-то вычислить, самим найти интересные факты и даже порисовать. Мы пройдём по Верхнему городу мимо его главных достопримечательностей. В конце самых активных ждут презенты.