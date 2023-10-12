Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Когда на экскурсии говорит только гид — согласитесь, это бывает скучно. Моя программа — не тот случай, где я рассказываю, а вы слушаете.
Это ещё и про подумать, отгадать загадки, что-то вычислить, самим найти интересные факты и даже порисовать. Мы пройдём по Верхнему городу мимо его главных достопримечательностей. В конце самых активных ждут презенты.
Это ещё и про подумать, отгадать загадки, что-то вычислить, самим найти интересные факты и даже порисовать. Мы пройдём по Верхнему городу мимо его главных достопримечательностей. В конце самых активных ждут презенты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по такому маршруту:
- Свято-Духов кафедральный собор.
- Скульптура «Городские весы».
- Минская ратуша.
- Памятник композитору Станиславу Монюшко и драматургу Викентию Дунину-Марцинкевичу.
- Гостиница «Европа».
- Национальный художественный лицей.
- Стадион «Динамо».
- Улица Октябрьская.
Во время экскурсии будут задания на знание истории, кругозор, но большая часть — на мышление.
- Мы посчитаем, сколько лет исполнилось Минску.
- Вычислим вес костёла, учитывая количество колонн и полуколонн.
- Трансформируем имя Лазарь в имя Луис Майер и увидим дом, где жил известный кинопродюсер.
- Поищем тайные масонские знаки. Они помогут найти ключ к другому объекту экскурсии.
- Поиграем в шпионов: зайдём в зал одного здания и попробуем услышать друг друга на расстоянии 25 шагов, но произносить слова нужно будет шёпотом.
А ещё вы узнаете:
- Как появилось название города.
- Что продавали здесь контрабандисты в 20 веке.
- Как минчане катались на первой в городе чудо-машине.
- И много других увлекательных фактов о белорусской столице.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агенства по туризму. Провожу экскурсии по Беларуси и её столице — Минску. Люблю своё дело, с радостью познакомлю вас с красотой вокруг 😉
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