На этот раз мы раскроем неприглядную сторону жизни Минска рубежа 19–20 веков. Одной из острых проблем тогда была проституция — о ней и пойдёт речь.
Сколько женщин было вовлечено в это
Сколько женщин было вовлечено в это
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знали ли вы, что Минск негласно считался столицей проституции в Российской империи, а в аптеках продавались товары для взрослых? Да, мы обсудим то, что не обсуждается на уроках истории. Где жрицы любви обитали, сколько брали за свои услуги, на какие категории делились, кем были по происхождению, что их толкало к этой деятельности. Каков был масштаб проблемы для города и как власти пытались с ней бороться.
Наш маршрут
- Верхний город — здесь располагались самые дорогие отели в Минске
- Александровский сквер — одно из мест, где девушки искали себе клиентов
- Бывшие публичные дома
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как местным жителям, так и гостям города
- Возрастное ограничение — 18+
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на обзорной площадке «Верхний город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 35 туристов
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран, и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучнымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 мар 2024
Очень интересная и необычная экскурсия. Алёна - потрясающий рассказчик! Она увлекает своим рассказом в далекие времена, словами будто рисует картины начала века, и ты окунаешься в атмосферу царского времени.
Очень рекомендую.
Очень рекомендую.
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