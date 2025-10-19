Вам предстоит совершить увлекательное путешествие по истории города, который с 11 века до наших дней вобрал в себя множество событий и характерных черт.
Вы не только увидите ключевые достопримечательности, но и откроете укромные уголки, узнаете увлекательные факты, легенды и малоизвестные истории. Всё это — в комфортном автопешеходном формате.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся в удобном для вас месте — дом или гостиница, вокзал или аэропорт, расположенные в пределах Минска.
- Первая остановка — площадь Независимости, где находятся Красный костёл, Дом Правительства и памятник Ленину
- Далее проследуем вдоль проспекта Независимости, рассматривая из окна автомобиля здания в стиле сталинского ампира
- Следом нас ждёт Троицкое предместье с его уютными улочками и набережной Свислочи для короткой пешеходной прогулки
- Затем посетим Остров слёз, где находится памятник воинам-интернационалистам
- Следующий пункт маршрута — Парк Победы и Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр)
- В завершение экскурсии побываем в старом еврейском квартале и районе Комаровка
Ключевые темы экскурсии:
- История возникновения Минска, его ключевые этапы развития от Средневековья до 21 века
- Архитектурное наследие разных эпох — от старинных храмов и улиц до сталинского ампира и современной застройки
- Минск времён Великой Отечественной войны: разрушения, восстановление и символы героизма
- Легенды, реальные истории, культурные и духовные аспекты жизни города
- Практические советы: куда сходить, что попробовать, где погулять самостоятельно после экскурсии
Организационные детали
- Старт экскурсии — по любому удобному адресу в пределах Минска
- Автомобиль — комфортабельный легковой. Возможна замена на минивэн с доплатой — 40 бел. руб.
- Детское кресло предоставляется по запросу
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56795 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
19 окт 2025
Экскурсовод Виталий подарил нам Минск и погрузил в его историю. Сделал это с душой, толерантно, не жалея своего времени. Спасибо!
И
Ирина
26 сен 2025
Большое спасибо,Марина просто супер
