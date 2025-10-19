Мои заказы

В сердце Минска - за открыточными видами! (на автомобиле)

Насыщенное и познавательное путешествие по столице Беларуси без толп и суеты
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие по истории города, который с 11 века до наших дней вобрал в себя множество событий и характерных черт.

Вы не только увидите ключевые достопримечательности, но и откроете укромные уголки, узнаете увлекательные факты, легенды и малоизвестные истории. Всё это — в комфортном автопешеходном формате.
5
2 отзыва
В сердце Минска - за открыточными видами! (на автомобиле)© Кирилл
В сердце Минска - за открыточными видами! (на автомобиле)© Кирилл
В сердце Минска - за открыточными видами! (на автомобиле)© Кирилл
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся в удобном для вас месте — дом или гостиница, вокзал или аэропорт, расположенные в пределах Минска.

  • Первая остановка — площадь Независимости, где находятся Красный костёл, Дом Правительства и памятник Ленину
  • Далее проследуем вдоль проспекта Независимости, рассматривая из окна автомобиля здания в стиле сталинского ампира
  • Следом нас ждёт Троицкое предместье с его уютными улочками и набережной Свислочи для короткой пешеходной прогулки
  • Затем посетим Остров слёз, где находится памятник воинам-интернационалистам
  • Следующий пункт маршрута — Парк Победы и Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр)
  • В завершение экскурсии побываем в старом еврейском квартале и районе Комаровка

Ключевые темы экскурсии:

  • История возникновения Минска, его ключевые этапы развития от Средневековья до 21 века
  • Архитектурное наследие разных эпох — от старинных храмов и улиц до сталинского ампира и современной застройки
  • Минск времён Великой Отечественной войны: разрушения, восстановление и символы героизма
  • Легенды, реальные истории, культурные и духовные аспекты жизни города
  • Практические советы: куда сходить, что попробовать, где погулять самостоятельно после экскурсии

Организационные детали

  • Старт экскурсии — по любому удобному адресу в пределах Минска
  • Автомобиль — комфортабельный легковой. Возможна замена на минивэн с доплатой — 40 бел. руб.
  • Детское кресло предоставляется по запросу
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56795 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
Ирина
19 окт 2025
Экскурсовод Виталий подарил нам Минск и погрузил в его историю. Сделал это с душой, толерантно, не жалея своего времени. Спасибо!
И
Ирина
26 сен 2025
Большое спасибо,Марина просто супер

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
105 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Вечерний Минск: обзорная поездка
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 19:00
13 ноя в 19:00
1690 ₽ за человека
Минск: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные уголки Минска: от исторических улиц до современных символов. Узнайте больше о культуре и истории Беларуси
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Минск: интеллектуальная прогулка с профессиональным историком
Пешая
3.5 часа
-
30%
42 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск: интеллектуальная прогулка с профессиональным историком
Познакомиться с историческим и архитектурным наследием Беларуси и её столицы
Начало: Ул. Советская 18
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
8330 ₽11 900 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске