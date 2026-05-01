Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)
Дворцы и замки, крепости и парки, старинные улочки и тайны прошлого
Приглашаем вас в Беларусь! Полюбоваться Несвижским замком и узнать историю старинного рода Радзивиллов, прогуляться по улицам Бреста и встретить настоящего фонарщика.
Посетить Беловежскую пущу, побывать в Брестской крепости и познакомиться с историей её героической обороны.
А ещё вас ждут необычные локации, куда редко добираются путешественники: дворец Пусловских, аутентичный городок Пружаны и Ружанский дворец магнатского рода Сапег.
Описание тура
Организационные детали
Одевайтесь по погоде.
Программа тура по дням
1 день
Несвижский замок и переезд в Брест
Встретимся в Минске и отправимся в Несвижский замок. Вы прогуляетесь по территории старинной крепости, полюбуетесь парком и познакомитесь с историей рода Радзивиллов, которые жили в цитадели.
Вечером прибудем в Брест. У вас будет время для самостоятельной прогулки.
2 день
Брестская крепость, Музей обороны и прогулка по городу
Утром вы посетите Брестскую крепость и побываете в Музее её обороны. Затем прогуляетесь по главным достопримечательностям и улочкам города, где до сих пор можно встретить фонарщика. Дальше программа зависит от вашего желания: можем поехать в Беловежскую пущу, заглянуть в Музей железнодорожной техники или посетить музей «5-й форт» (за доплату).
3 день
Дворец Пусловских, Пружаны и Пружанский палацик
В Коссово вы полюбуетесь дворцом Пусловских с зубчатыми башнями и стрельчатыми арками — он будто сошёл со страниц сказки. А затем исследуете старинный городок Пружаны и осмотрите руины Ружанского дворца.
К вечеру вернёмся в Минск.
Что включено
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Минска и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Минск, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 289 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние читать дальшеуменьшить
поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.
