Мои заказы

Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)

Дворцы и замки, крепости и парки, старинные улочки и тайны прошлого
Приглашаем вас в Беларусь! Полюбоваться Несвижским замком и узнать историю старинного рода Радзивиллов, прогуляться по улицам Бреста и встретить настоящего фонарщика.

Посетить Беловежскую пущу, побывать в Брестской крепости и познакомиться с историей её героической обороны.

А ещё вас ждут необычные локации, куда редко добираются путешественники: дворец Пусловских, аутентичный городок Пружаны и Ружанский дворец магнатского рода Сапег.
Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)
Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)
Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)

Описание тура

Организационные детали

Одевайтесь по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Несвижский замок и переезд в Брест

Встретимся в Минске и отправимся в Несвижский замок. Вы прогуляетесь по территории старинной крепости, полюбуетесь парком и познакомитесь с историей рода Радзивиллов, которые жили в цитадели.

Вечером прибудем в Брест. У вас будет время для самостоятельной прогулки.

Несвижский замок и переезд в БрестНесвижский замок и переезд в БрестНесвижский замок и переезд в БрестНесвижский замок и переезд в Брест
2 день

Брестская крепость, Музей обороны и прогулка по городу

Утром вы посетите Брестскую крепость и побываете в Музее её обороны. Затем прогуляетесь по главным достопримечательностям и улочкам города, где до сих пор можно встретить фонарщика. Дальше программа зависит от вашего желания: можем поехать в Беловежскую пущу, заглянуть в Музей железнодорожной техники или посетить музей «5-й форт» (за доплату).

Брестская крепость, Музей обороны и прогулка по городуБрестская крепость, Музей обороны и прогулка по городуБрестская крепость, Музей обороны и прогулка по городу
3 день

Дворец Пусловских, Пружаны и Пружанский палацик

В Коссово вы полюбуетесь дворцом Пусловских с зубчатыми башнями и стрельчатыми арками — он будто сошёл со страниц сказки. А затем исследуете старинный городок Пружаны и осмотрите руины Ружанского дворца.

К вечеру вернёмся в Минск.

Дворец Пусловских, Пружаны и Пружанский палацикДворец Пусловских, Пружаны и Пружанский палацикДворец Пусловских, Пружаны и Пружанский палацик

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Минск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 289 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
читать дальшеуменьшить

поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.

Тур входит в следующие категории Минска

Похожие туры на «Беларусь со страниц сказки: Несвиж, Брест, Коссово и Пружаны (индивидуально)»

Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
На машине
3 дня
11 отзывов
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
91 500 ₽ за всё до 8 чел.
Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
На машине
3 дня
6 отзывов
Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
Побывать в Бресте и Гродно, погулять по легендарному заповеднику и осмотреть 3 замка
Начало: Минск, 9:00 (по договорённости возможно другое вре...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде
На машине
2 дня
5 отзывов
По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде
Увидеть резиденции Радзивиллов, погулять по европейскому городку и осмотреть Августовский канал
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
На машине
2 дня
3 отзыва
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минске
Все туры из Минска
от 82 000 ₽ за тур