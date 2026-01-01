Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
8 мар в 09:00
15 мар в 09:00
1500 Br за человека
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
41 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит тур в Минске в январе 2026
Сейчас в Минске в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1500 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
