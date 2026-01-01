Мои заказы

Туры с животными в Минске

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Минске, цены от 1500 Br. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
8 мар в 09:00
15 мар в 09:00
1500 Br за человека
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
На машине
2 дня
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
41 000 ₽ за всё до 4 чел.

Какие места ещё посмотреть в Минске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Несвижский замок;
  2. Мирский замок;
  3. Беловежская пуща;
  4. Брестская Крепость;
  5. Троицкое предместье;
  6. Ворота Минска;
  7. Верхний город;
  8. Площадь Независимости.
Сколько стоит тур в Минске в январе 2026
Сейчас в Минске в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1500 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
