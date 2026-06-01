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Индивидуально по Беларуси: замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды и старинные храмы

Вспомнить эпоху литовских князей и польских королей, осмотреть синагогу, костёл и церковь-крепость
Мы проедем по землям Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, что помнят переговоры князей и магнатов, рыцарские турниры и придворные интриги.

Посетим мощный Мирский замок, где решались судьбы государства, и Несвижский
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дворец, в котором гремели пышные балы.

В Гродно увидим королевские резиденции и храмы разных религий, а в Лиде — цитадель, выдерживавшую осады крестоносцев.

А также осмотрим одну из двух белорусских церквей-крепостей с 2-метровыми стенами и окнами-бойницами — оплот веры, служивший надёжным укрытием в неспокойные времена.

Индивидуально по Беларуси: замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды и старинные храмы
Индивидуально по Беларуси: замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды и старинные храмы
Индивидуально по Беларуси: замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды и старинные храмы

Описание тура

Организационные детали

Проживание, питание и входные билеты оплачиваются отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Мирский и Несвижский замки

Мирский замок. Увидим мощные башни, пройдём по внутреннему двору, погрузимся в шляхетское Средневековье.

Несвижский замок. Осмотрим архитектуру бывшей резиденции Радзивиллов с чертами разных эпох и обсудим, почему Несвиж — одно из самых значимых мест Беларуси.

Вечером прибудем в Гродно.

Мирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замкиМирский и Несвижский замки
2 день

Замки Гродно и Лиды, церковь в Мурованке

Старый и Новый замки. Поднимемся на Замковую гору над Неманом и вспомним о временах королей и сеймов. Рядом увидим Коложскую церковь с полированными камнями и майоликой на стенах.

Центр Гродно. Познакомимся с Большой хоральной синагогой и Фарным костёлом Святого Франциска Ксаверия. Прогуляемся по пешеходной Советской с исторической застройкой и атмосферой старины. В полдень понаблюдаем, как на пожарной каланче появляется и исполняет мелодию трубач, соблюдая городскую традицию. Завершим у Свято-Покровского собора в нарядном русском стиле.

Церковь Рождества Богородицы в Мурованке. Рассмотрим редкий храм-крепость с чертами и религиозной, и оборонительной архитектуры. Толстые стены, башни и узкие бойницы напоминают о времени, когда здание служило для молитвы и защиты жителей.

Лидский замок, или замок Гедимина. Изучим средневековую крепость из красного кирпича и булыжника, защищавшую Великое княжество Литовское от крестоносцев. Поговорим о военной истории и роли Лиды в прошлом.

Вечером вернёмся в Минск.

Замки Гродно и Лиды, церковь в МурованкеЗамки Гродно и Лиды, церковь в МурованкеЗамки Гродно и Лиды, церковь в МурованкеЗамки Гродно и Лиды, церковь в МурованкеЗамки Гродно и Лиды, церковь в Мурованке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Гид по Гродно
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по замкам (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00
Завершение: Минск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Более 15 лет я занимаюсь пассажироперевозками по всей Беларуси. Работаю на удобном и комфортном авто с кондиционером, зарядным устройством, питьевой водой в команде с другими водителями и гидами. Мы доставим вас к самым известным достопримечательностям нашей страны, познакомим с интересными фактами из истории, укладом и бытом жителей.

Тур входит в следующие категории Минска

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