Старый и Новый замки. Поднимемся на Замковую гору над Неманом и вспомним о временах королей и сеймов. Рядом увидим Коложскую церковь с полированными камнями и майоликой на стенах.

Центр Гродно. Познакомимся с Большой хоральной синагогой и Фарным костёлом Святого Франциска Ксаверия. Прогуляемся по пешеходной Советской с исторической застройкой и атмосферой старины. В полдень понаблюдаем, как на пожарной каланче появляется и исполняет мелодию трубач, соблюдая городскую традицию. Завершим у Свято-Покровского собора в нарядном русском стиле.

Церковь Рождества Богородицы в Мурованке. Рассмотрим редкий храм-крепость с чертами и религиозной, и оборонительной архитектуры. Толстые стены, башни и узкие бойницы напоминают о времени, когда здание служило для молитвы и защиты жителей.

Лидский замок, или замок Гедимина. Изучим средневековую крепость из красного кирпича и булыжника, защищавшую Великое княжество Литовское от крестоносцев. Поговорим о военной истории и роли Лиды в прошлом.

Вечером вернёмся в Минск.