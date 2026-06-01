Индивидуально по Беларуси: замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды и старинные храмы
Вспомнить эпоху литовских князей и польских королей, осмотреть синагогу, костёл и церковь-крепость
Начало: Минск, 9:00
22 июн в 09:00
26 июн в 09:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
Архитектура 5 городов и заповедная природа Беларуси - индивидуально
Замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды, Брестская крепость и Беловежская пуща
Начало: Минск, 8:00
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
Осмотреть средневековые замки, попробовать пущанские угощения и познакомиться с культурой и бытом
Начало: Москва, станция метро «Некрасовка», 4-ый выход, 19...
3 сен в 19:30
10 сен в 19:30
32 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Фарный костёл»
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