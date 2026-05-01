Индивидуально по визитным карточкам Беларуси: замки, Брестская крепость, Беловежская пуща
Посетить княжеские владения Мира и Несвижа, вспомнить о великой битве ВОВ, увидеть заповедных зубров
Отправимся навстречу главным символам Беларуси.
Сначала полюбуемся мощными стенами, витиеватыми башнями, роскошным декором самых знаменитых замков страны — Мирского и Несвижского, которыми некогда владел магнатский род Великого княжества Литовского, влиятельные и читать дальшеуменьшить
богатые князья Радзивиллы.
Вспомним трагическую историю прошлого столетия, посетив Брестскую крепость — первый оборонительный рубеж Советского Союза, где уже в начале Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои.
Завершим тур в Беловежской пуще: насладимся красотой нетронутой природы и понаблюдаем за заповедными обитателями — оленями, лисицами, бобрами и, конечно же, зубрами.
Встретимся в Минске и поедем в Мирский замок. Вы увидите архитектурный стиль, сочетающий элементы готики, ренессанса и барокко, узнаете о истории и легендах, осмотрите внутренние интерьеры.
Следующий на нашем пути — Несвижский замок, резиденция князей Радзивиллов. Тут вы погуляете по парку, насладитесь красотой природы и богатым декором зданий. Вечером прибудем в Брест, где останемся ночевать.
2 день
Брестская крепость, Беловежская пуща
Едем к символам мужества и героизма. Вы посетите Брестскую крепость и мемориальные комплексы, увидите памятники и вспомните о событиях времён Великой Отечественной войны.
Далее отправимся в Беловежскую пущу. Вы погуляете по экотропам, понаблюдаете за зубрами в естественной среде обитания, узнаете о флоре и фауне заповедника.
К вечеру вернёмся в Минск и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Минск и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 47 туристов
Занимаюсь организацией экскурсий с гидом, трансферов по Беларуси и за её пределами. Предлагаю интересные маршруты, индивидуальный подход и комфортное путешествие. Мои услуги помогут вам легко и удобно открыть для себя красоты и достопримечательности региона. Работаю с командой.
