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В Беларусь - словно в сказку: замки, дворцы и главные города (индивидуально)

Королевский Гродно, героический Брест, цитадели Коссово, Несвижа и Мира
От средневековых крепостей до дворцовых резиденций — мы покажем архитектурные шедевры Беларуси разных эпох.

Здесь легко почувствовать себя героем сказки или знатной особой, услышать стук каблуков по паркету, представить роскошные балы
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и приёмы. Перед вами во всей красе предстанут Лидский, Несвижский и Мирский замки, а также Коссовский дворец.

Ещё вы узнаете о героизме и доблести защитников Брестской крепости, пройдётесь по улочкам Гродно и Бреста, познакомитесь с историей Беларуси и ненадолго покинете 21 век. Путешествие во времени начинается!

В Беларусь - словно в сказку: замки, дворцы и главные города (индивидуально)
В Беларусь - словно в сказку: замки, дворцы и главные города (индивидуально)
В Беларусь - словно в сказку: замки, дворцы и главные города (индивидуально)

Описание тура

Организационные детали

Тур проходит в индивидуальном формате.

Экскурсии внутри музеев можно организовать дополнительно с местными гидами.

Программа может немного корректироваться в зависимости от времени работы объектов и пожеланий гостей.

Программа тура по дням

1 день

Лидский замок и экскурсия по Гродно

Из Минска отправимся в Лидский замок 14 века. Цитадель возвели по приказу князя Гедимина для защиты от крестоносцев. Затем — экскурсия по Гродно. Увидим Старый и Новый замки, пройдёмся по историческому центру города, полюбуемся Фарным костёлом и панорамами реки Неман.

Лидский замок и экскурсия по ГродноЛидский замок и экскурсия по ГродноЛидский замок и экскурсия по ГродноЛидский замок и экскурсия по Гродно
2 день

Брест и Брестская крепость

День начнём с экскурсии по Бресту: прогуляемся по центральным улочкам, познакомимся с его историей и архитектурой. А затем посетим мемориальный комплекс «Брестская крепость», ставший символом мужества и стойкости советских солдат.

Брест и Брестская крепостьБрест и Брестская крепостьБрест и Брестская крепость
3 день

Коссовский дворец, Несвижский и Мирский замки

Исследуем Косовский дворец в стиле неоготики, будто сошедший со страниц сказки. Его 12 гранёных башен символизируют месяцы года. На очереди — Несвижский замок, принадлежащий магнатскому роду Радзивиллов. По легенде, призрак Барбары Радзивилл до сих пор бродит по коридорам цитадели. Посетим Мирский замок 16 века, в архитектуре которого сочетаются готика, ренессанс и барокко. Им тоже владели Радзивиллы.

Вечером вернёмся в Минск.

Коссовский дворец, Несвижский и Мирский замкиКоссовский дворец, Несвижский и Мирский замкиКоссовский дворец, Несвижский и Мирский замкиКоссовский дворец, Несвижский и Мирский замки

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Обзорные экскурсии по Гродно и Бресту
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - ок. 1150 ₽
  • Экскурсии внутри музеев (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00, место встречи по договорённости
Завершение: Минск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 350 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
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поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.

Тур входит в следующие категории Минска

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