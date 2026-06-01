Мои заказы

Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне

Главное в Минске и Бресте, Мирский и Несвижский замки, Хатынь и Беловежская пуща
Вы погрузитесь в культуру и прошлое страны, увидите ключевые достопримечательности — от исторических памятников до современных арт-объектов, и погуляете в своём темпе. В Минске изучите архитектуру и познакомитесь с белорусским
читать дальшеуменьшить

искусством. В Мире и Несвиже посетите знаменитые замки и прикоснётесь к наследию князей Радзивиллов.

В столичном музее вспомните трагические события и отвагу народа в Великой Отечественной войне, а на местах — сожжение Хатыни и оборону Брестской крепости.

А в Беловежской пуще не просто погуляете по реликтовому лесу и понаблюдаете за животными, но и останетесь ночевать в окружении заповедной природы.

Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне
Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне
Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Беларусь

Сегодня — самостоятельное прибытие и заселение в отель. Экскурсионная программа начнётся завтра.

2 день

Главное в Минске

Впереди — знакомство с белорусской столицей. Вы увидите знаковые достопримечательности разных лет: площадь Независимости, Старый город, ратушу, православные и католические храмы, национальную библиотеку, спортивные арены, проспекты и обелиски.

Главное в МинскеГлавное в МинскеГлавное в МинскеГлавное в Минске
3 день

Трагедии и подвиги Великой Отечественной войны

Музей истории Великой Отечественной войны. Вы посетите кладовую памяти и знаний о трагедии и подвиге народа в тяжёлые годы. Увидите раритетные артефакты, интерактивные реконструкции и модели, погружающие в прошлое.

Хатынь. Почтите память жителей деревни, сожжённой немецкими оккупантами в 1943 году.

Трагедии и подвиги Великой Отечественной войныТрагедии и подвиги Великой Отечественной войныТрагедии и подвиги Великой Отечественной войныТрагедии и подвиги Великой Отечественной войны
4 день

Замки Мира и Несвижа

Мирский замок. Вы оцените мощь крепостных стен и башен, почувствуете дух давно минувших эпох.

Несвиж. Осмотрите дворцово-парковый ансамбль и костёл Божьего Тела — первый барочный храм за пределами Рима. Внутри находится родовая усыпальница Радзивиллов, третья по величине в Европе.

Замки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и Несвижа
5 день

Искусство Беларуси, шопинг

Национальный художественный музей Беларуси. В величественном здании с античным фасадом и колоннадой вы познакомитесь с коллекцией живописи, графики, скульптуры, икон, ювелирного и прикладного искусства.

Торговый центр «Столица». Если захотите, отправитесь за покупками — здесь представлены товары лучших белорусских производителей.

Искусство Беларуси, шопингИскусство Беларуси, шопингИскусство Беларуси, шопингИскусство Беларуси, шопинг
6 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Брест, Беловежская пуща

Брест. Вы исследуете исторический центр: Свято-Симеоновский собор, Свято-Николаевскую братскую церковь, Крестовоздвиженский костёл, Аллею кованых фонарей, оранжерею, памятник «Тысячелетие Бреста». Посетите Брестскую крепость: увидите основной комплекс, монумент «Жажда», Холмские ворота.

Беловежская пуща. Погуляете по старейшему заповеднику Европы. Самостоятельно изучите интересующие объекты: Музей природы, вольеры с животными, усадьбу Тышкевичей, Каменецкую башню или что-то другое. А также переночуете в отеле на территории нацпарка.

Брест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пуща
8 день

Возвращение домой

Доставим вас к ж/д вокзалу Минска и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет45 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в 1-й день
  • Трансфер к аэропорту в 8-й день
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, отель «Вояж», заселение с 14:00
Завершение: Ж/д вокзал Минска, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте! Мы принимающий туроператор, действующий в Республике Беларусь с 2012 года. Миссия нашей компании — открыть для вас Беларусь, сделать путешествия насыщенными, комфортными и запоминающимися, помочь лучше понять и полюбить
читать дальшеуменьшить

эту удивительную страну. Специфика нашей работы: — организация групповых и индивидуальных туров по Беларуси круглый год — разработка специализированных и заказных экскурсионных программ — предоставление услуг по бронированию отелей по всей территории страны — трансферное обслуживание в любой точке Беларуси — проведение мероприятий MICE (встречи, конференции, семинары) Наши преимущества: — индивидуальный подход к каждому путешественнику, учтём ваши пожелания и интересы — комфортабельный транспорт — работа с профессиональными и увлечёнными гидами, что обеспечивает высокий уровень сервиса До встречи в Беларуси!

Тур входит в следующие категории Минска

Похожие туры на «Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне»

Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
На машине
3 дня
12 отзывов
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или...
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
91 500 ₽ за всё до 7 чел.
Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
На машине
3 дня
10 отзывов
Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
Побывать в Бресте и Гродно, погулять по легендарному заповеднику и осмотреть 3 замка
Начало: Минск, 9:00 (по договорённости возможно другое вре...
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
На машине
2 дня
9 отзывов
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
49 000 ₽ за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
На автобусе
На теплоходе
5 дней
6 отзывов
Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
15 июл в 09:20
12 авг в 09:20
55 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минске
Все туры из Минска
45 600 ₽ за человека