Национальный художественный музей Беларуси. В величественном здании с античным фасадом и колоннадой вы познакомитесь с коллекцией живописи, графики, скульптуры, икон, ювелирного и прикладного искусства.

Торговый центр «Столица». Если захотите, отправитесь за покупками — здесь представлены товары лучших белорусских производителей.