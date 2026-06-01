Беларусь: архитектура 4 городов, заповедная природа и воспоминания о войне
Главное в Минске и Бресте, Мирский и Несвижский замки, Хатынь и Беловежская пуща
Вы погрузитесь в культуру и прошлое страны, увидите ключевые достопримечательности — от исторических памятников до современных арт-объектов, и погуляете в своём темпе. В Минске изучите архитектуру и познакомитесь с белорусским читать дальшеуменьшить
искусством. В Мире и Несвиже посетите знаменитые замки и прикоснётесь к наследию князей Радзивиллов.
В столичном музее вспомните трагические события и отвагу народа в Великой Отечественной войне, а на местах — сожжение Хатыни и оборону Брестской крепости.
А в Беловежской пуще не просто погуляете по реликтовому лесу и понаблюдаете за животными, но и останетесь ночевать в окружении заповедной природы.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Беларусь
Сегодня — самостоятельное прибытие и заселение в отель. Экскурсионная программа начнётся завтра.
2 день
Главное в Минске
Впереди — знакомство с белорусской столицей. Вы увидите знаковые достопримечательности разных лет: площадь Независимости, Старый город, ратушу, православные и католические храмы, национальную библиотеку, спортивные арены, проспекты и обелиски.
3 день
Трагедии и подвиги Великой Отечественной войны
Музей истории Великой Отечественной войны. Вы посетите кладовую памяти и знаний о трагедии и подвиге народа в тяжёлые годы. Увидите раритетные артефакты, интерактивные реконструкции и модели, погружающие в прошлое.
Хатынь. Почтите память жителей деревни, сожжённой немецкими оккупантами в 1943 году.
4 день
Замки Мира и Несвижа
Мирский замок. Вы оцените мощь крепостных стен и башен, почувствуете дух давно минувших эпох.
Несвиж. Осмотрите дворцово-парковый ансамбль и костёл Божьего Тела — первый барочный храм за пределами Рима. Внутри находится родовая усыпальница Радзивиллов, третья по величине в Европе.
5 день
Искусство Беларуси, шопинг
Национальный художественный музей Беларуси. В величественном здании с античным фасадом и колоннадой вы познакомитесь с коллекцией живописи, графики, скульптуры, икон, ювелирного и прикладного искусства.
Торговый центр «Столица». Если захотите, отправитесь за покупками — здесь представлены товары лучших белорусских производителей.
6 день
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок.
7 день
Брест, Беловежская пуща
Брест. Вы исследуете исторический центр: Свято-Симеоновский собор, Свято-Николаевскую братскую церковь, Крестовоздвиженский костёл, Аллею кованых фонарей, оранжерею, памятник «Тысячелетие Бреста». Посетите Брестскую крепость: увидите основной комплекс, монумент «Жажда», Холмские ворота.
Беловежская пуща. Погуляете по старейшему заповеднику Европы. Самостоятельно изучите интересующие объекты: Музей природы, вольеры с животными, усадьбу Тышкевичей, Каменецкую башню или что-то другое. А также переночуете в отеле на территории нацпарка.
8 день
Возвращение домой
Доставим вас к ж/д вокзалу Минска и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
45 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Услуги гида-сопровождающего
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Минск и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в 1-й день
Трансфер к аэропорту в 8-й день
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, отель «Вояж», заселение с 14:00
Завершение: Ж/д вокзал Минска, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте! Мы принимающий туроператор, действующий в Республике Беларусь с 2012 года. Миссия нашей компании — открыть для вас Беларусь, сделать путешествия насыщенными, комфортными и запоминающимися, помочь лучше понять и полюбить читать дальшеуменьшить
эту удивительную страну.
Специфика нашей работы:
— организация групповых и индивидуальных туров по Беларуси круглый год
— разработка специализированных и заказных экскурсионных программ
— предоставление услуг по бронированию отелей по всей территории страны
— трансферное обслуживание в любой точке Беларуси
— проведение мероприятий MICE (встречи, конференции, семинары)
Наши преимущества:
— индивидуальный подход к каждому путешественнику, учтём ваши пожелания и интересы
— комфортабельный транспорт
— работа с профессиональными и увлечёнными гидами, что обеспечивает высокий уровень сервиса
До встречи в Беларуси!
Тур входит в следующие категории Минска
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