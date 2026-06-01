Мирский замок запомнил дипломатические игры магнатов и стук рыцарских шпор, Несвижский дворец — пышные балы Радзивиллов и брачные союзы, решавшие судьбы
Описание тура
Организационные детали
Проживание, питание, входные билеты оплачиваются отдельно.
Программа тура по дням
Мир, Несвиж
Мирский замок. Увидим мощные башни, пройдём по внутреннему двору, погрузимся в шляхетское Средневековье.
Несвижский замок. Осмотрим архитектуру бывшей резиденции Радзивиллов с чертами разных эпох и обсудим, почему Несвиж — одно из самых значимых мест Беларуси.
Брест. Понаблюдаем, как фонарщик в старинном мундире по очереди зажигает огни, делая вечер уютнее.
Брест, Беловежская пуща
Брестская крепость. Увидим, как трагедия застыла в развалинах кирпичных стен, монументах «Мужество» и «Жажда». В старой казарме познакомимся с историями защитников цитадели через чудом уцелевшие письма и вещи.
Каменецкая башня. Остановимся у единственной в Беларуси башни волынского типа, у которой есть общие черты с донжонами европейских феодальных замков.
Беловежская пуща. Погуляем по реликтовому лесу, который существует с доисторических времён и сохранился в почти первозданном виде. Здесь можно встретить зубров, оленей, диких кабанов, косуль, а также отыскать деревья и кустарники, которым 200–300 лет.
Вечером прибудем в Гродно.
Гродно, Лида
Старый и Новый замки. Поднимемся на Замковую гору над Неманом и вспомним о временах королей и сеймов. Рядом увидим Коложскую церковь с полированными камнями и майоликой на стенах.
Центр Гродно. Познакомимся с Большой хоральной синагогой и Фарным костёлом Святого Франциска Ксаверия. Прогуляемся по пешеходной Советской с исторической застройкой и атмосферой старины. В полдень понаблюдаем, как на пожарной каланче появляется и исполняет мелодию трубач, соблюдая городскую традицию. Завершим у Свято-Покровского собора в нарядном русском стиле.
Лидский замок, или замок Гедимина. Изучим средневековую крепость из красного кирпича и булыжника, защищавшую Великое княжество Литовское от крестоносцев. Поговорим о военной истории и роли Лиды в прошлом.
Вечером вернёмся в Минск.
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