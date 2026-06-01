Брестская крепость. Увидим, как трагедия застыла в развалинах кирпичных стен, монументах «Мужество» и «Жажда». В старой казарме познакомимся с историями защитников цитадели через чудом уцелевшие письма и вещи.

Каменецкая башня. Остановимся у единственной в Беларуси башни волынского типа, у которой есть общие черты с донжонами европейских феодальных замков.

Беловежская пуща. Погуляем по реликтовому лесу, который существует с доисторических времён и сохранился в почти первозданном виде. Здесь можно встретить зубров, оленей, диких кабанов, косуль, а также отыскать деревья и кустарники, которым 200–300 лет.

Вечером прибудем в Гродно.