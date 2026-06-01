Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
Побывать в Бресте и Гродно, погулять по легендарному заповеднику и осмотреть 3 замка
Начало: Минск, 9:00 (по договорённости возможно другое вре...
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или...
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
91 500 ₽ за всё до 7 чел.
Архитектура 5 городов и заповедная природа Беларуси - индивидуально
Замки Мира, Несвижа, Гродно, Лиды, Брестская крепость и Беловежская пуща
Начало: Минск, 8:00
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Каменецкая башня»
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