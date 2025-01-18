скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60005400₽ за всё до 10 чел.
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1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал в галерее «Стена»
Откройте для себя культурное наследие Витебска через призму творчества Малевича и Шагала. Погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
600480₽ за человека
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 января 2025Отличная экскурсия! Можно ее назвать обзорно-тематической. И про Шагала-Малевича и искусство поговорили, и история города была, здания сохранившиеся посмотрели. Очень понравилось, содержательная программа. Спасибо! Рекомендую!
- ААнна12 января 2025Новый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютный уголок Витебска,где всё красиво и со вкусом. Нас впечатлила и экскурсия, и картины. Рекомендую к посещению однозначно.
- ДДенис11 января 2025Не пожалел, что сходил. Уникальное место для Витебска. В галерее собраны множество работ местных (и не только) художников. Было интересно
- ААлла6 января 2025Я коренная витебчанка, люблю Витебск и интересуюсь его историей, но очень много фактов впервые узнала во время экскурсии. Рада, что рассказать моим друзьям о Витебске доверила Сергею. Спасибо!
- ЮЮлия28 октября 2024Экскурсию для нас проводила Светлана - потрясающий гид и рассказчица! Мы остались в полном восторге! Давно не встречала человека, который
- ННадежда24 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Сергей рассказывал интересно, познавательно и увлекательно. 5+
- ЕЕлена28 августа 2024Было интересно. Много фактов из жизни художников, немного про Витибск. Время прошло незаметно.
- ММария13 июля 2024Прекрасный Сергей, благодарим за интересную и познавательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Скидки»
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