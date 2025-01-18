Экскурсии со скидкой в Витебске до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Витебске, цены от 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Пешая
скидка
10%
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60005400 за всё до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
скидка
20%
2 отзыва
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал в галерее «Стена»
Откройте для себя культурное наследие Витебска через призму творчества Малевича и Шагала. Погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
600480 за человека
Витебск: прогулка по городу Марка Шагала
Пешая
скидка
10%
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 января 2025
    Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
    Отличная экскурсия! Можно ее назвать обзорно-тематической. И про Шагала-Малевича и искусство поговорили, и история города была, здания сохранившиеся посмотрели. Очень понравилось, содержательная программа. Спасибо! Рекомендую!
  • А
    Анна
    12 января 2025
    Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
    Новый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютный уголок Витебска,где всё красиво и со вкусом. Нас впечатлила и экскурсия, и картины. Рекомендую к посещению однозначно.
    Новый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютныйНовый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютныйНовый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютныйНовый 2025 год начался с искусства) и мы рады,что именно с этой галереи. Чудесный и уютный
  • Д
    Денис
    11 января 2025
    Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
    Не пожалел, что сходил. Уникальное место для Витебска. В галерее собраны множество работ местных (и не только) художников. Было интересно
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    послушать про их жизнь и творчество. Все интерьеры помещения команда галереи оформляла самостоятельно, что только придаёт месту шарма и атмосферы. Хозяйка галереи отвечала на все вопросы, подробно рассказывала. Видно, что ей действительно интересно заниматься своим делом.

  • А
    Алла
    6 января 2025
    Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
    Я коренная витебчанка, люблю Витебск и интересуюсь его историей, но очень много фактов впервые узнала во время экскурсии. Рада, что рассказать моим друзьям о Витебске доверила Сергею. Спасибо!
    Я коренная витебчанка, люблю Витебск и интересуюсь его историей, но очень много фактов впервые узнала воЯ коренная витебчанка, люблю Витебск и интересуюсь его историей, но очень много фактов впервые узнала во
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2024
    Витебск: прогулка по городу Марка Шагала
    Экскурсию для нас проводила Светлана - потрясающий гид и рассказчица! Мы остались в полном восторге! Давно не встречала человека, который
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    так увлечен своим делом - Светлана хотела показать нам все, каждый уголок Витебска, чтобы у нас сложилась полная картина, и наша прогулка заняла почти 4(!!) часа, но прошла на одном дыхании! Мы были на машине и перемещались между локациями на ней. Особенно приятно удивил уровень подготовки - у Светланы с собой были брошюры с картинами и даже микрофон! Поговорили про Мойше-Марка, про Беллу, про их семьи, про училище, про Малевича и УНОВИС, про энергию всего их столетия и уникальность Витебска в те годы и до/после ❤️ посмотрели дом Лисицкого, побывали в музее и около синагоги, зашли в прекрасный сувенирный магазин, узнали про летающих козочек и многое другое ❤️ Огромная благодарность Светлане и всем рекомендую эту экскурсию! Если вы любите Шагала и даже если еще нет, но хотите полюбить или просто познакомиться 😌 П. с. А в конце нам подарили открытки, было очень приятно ☺️

  • Н
    Надежда
    24 октября 2024
    Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
    Экскурсия очень понравилась. Сергей рассказывал интересно, познавательно и увлекательно. 5+
  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Витебск: прогулка по городу Марка Шагала
    Было интересно. Много фактов из жизни художников, немного про Витибск. Время прошло незаметно.
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Витебск: прогулка по городу Марка Шагала
    Прекрасный Сергей, благодарим за интересную и познавательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Скидки»

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  1. Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
  2. Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
  3. Витебск: прогулка по городу Марка Шагала
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в январе 2025
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