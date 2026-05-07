Марина проводит ещё 1 экскурсию

Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Разве можно уехать из Беларуси, не попробовав румяные драники, домашние колбаски и соленья, жаркое в горшочках, ягодные настойки и другие лакомства национальной кухни? Чтобы в полной мере насладиться местной гастрономией, читать дальшеуменьшить
мы отыщем в историческом центре Витебска нетуристические заведения, где готовят самые вкусные и аутентичные белорусские блюда.
Вы услышите любопытные факты из истории города, узнаете, чем хороша «бульба-пицца», и убедитесь, что белорусская рулька ничуть не уступает чешской!
Эта дружеская прогулка охватит ключевые достопримечательности Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю. От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам. По пути вы услышите витебские легенды и предания, а также откроете самые волнующие страницы городской истории. А у Летнего амфитеатра, главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар», мы вернёмся в современность и поговорим о насыщенной культурной жизни Витебска.
Белорусская кухня, о которой вы не знали!
В первом заведении нашего гастро-маршрута вы продегустируете традиционные настойки, наливки и бальзамы, без которых не обходится ни одно белорусской застолье. Затем отправимся в колоритный ресторан, где вы прочувствуете белорусский быт и в уютной атмосфере отведаете фирменные национальные блюда из печи и свежесваренное местное пиво. Я расскажу об особенностях белорусской гастрономии, раскрою секрет «бульба-пиццы» и объясню, почему свиная рулька в Беларуси ничуть не уступает чешской. И, конечно, посоветую самые вкусные заведения Витебска, где вы сможете продолжить вечер и своё знакомство с белорусской кухней.
Организационные детали
Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 2340 туристов
Надоели обычные экскурсии? Тогда нам по пути! Более 5 лет я знакомлю гостей с историей города и страны, как аттестованный гид Национальным агентством по туризму. Десятки проведенных экскурсий, сотни довольных путешественников и новый формат прогулок по городу. На нашей экскурсии будет много фотографий, вкусной еды, интересных рассказов и самых атмосферных мест Витебска! Экскурсии по городу со вкусом и о главном!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
1 мая 2026 года Замечательная, интереснейшая,"живая" и очень увлекательная экскурсия-дегустация! Анастасия - мастер своего дела! Она с первых минут влюбила нас в город, в белорусскую кухню и в себя!!! После экскурсии настроение было отличное! Настоятельно всем рекомендую данную экскурсию и именно данного гида! Анастасия, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
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L
Li
Огромное спасибо Анастасии за потрясающую экскурсию по Витебску! Это был не просто рассказ о городе, а настоящее погружение в его историю, культуру и даже вкусы! Анастасия — гид с невероятным читать дальшеуменьшить
артистизмом, чувством юмора и искренней любовью к своему делу.
Каждая история оживала благодаря её выразительности и эмоциональной подаче — казалось, будто мы не просто слушаем экскурсию, а смотрим увлекательный спектакль. А её шутки и лёгкость общения сделали прогулку по-настоящему душевной.
Отдельный восторг — дегустация наливок! Анастасия не только рассказала о традициях, но и сумела создать тёплую, почти семейную атмосферу. Это был идеальный баланс познавательного и развлекательного.
Если хотите увидеть Витебск через призму эмоций и хорошего настроения — однозначно рекомендую Анастасию! Такой экскурсии вы точно не забудете
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Мария
Экскурсия необычная, авторская, Анастасия - очень приятный гид, позитивная, обаятельная. Половина дорог на маршруте была перекопана из-за строительных работ, но впечатления это нисколько не испортило! Вкусные драники, отличные настойки и много интересных фактов об истории города и его жителей. Фонари сразили наповал)))) Большое спасибо от всей семьи!
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А
Алексей
Отличная пешая экскурсия по центру Витебска, с посещением ресторанов. В первом ресторане угощают настойками (включено в стоимость экскурсии), а также нам подарили две бутылочки настойки сувенирные - спасибо, очень приятно! читать дальшеуменьшить
Экскурсовод Анастасия прекрасно рассказывает про историю и культуру города и нации. Отдельное спасибо Анастасии, что через два дня после экскурсии пришла к нам на помощь, когда мы остались без денег: одна карту мир заблокировалась, а с другой невозможно было оплатить - общий сбой с картами мир… (вывод: берите с собой наличность). Спасибо Анастасия!
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В
Валерий
Всё было прекраснол
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И
Игорь
Заказывали гастрономический тур по Витебску, но так как были на майские праздники и большинство заведений отказались бронировать места, то нам предложили заменить экскурсию на «Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок». читать дальшеуменьшить
Данная программа достаточно легкая, не перегружена большим количеством исторической информации и скорее нацелена на знакомство с интересными фактами о городе, что позволяет познакомиться с Витебском через рассказы о местных жителях и их традициях. Были также на экскурсии-квесте по городу и боялись, что они будут дублировать друг друга, но на самом деле удалось взглянуть на Витебск под разными углами - через его историю и через местные традиции. Анастасия очень экспрессивный рассказчик, складывается впечатление, что гуляешь не с гидом, а с местным жителем, который рассказывает о жизни города. Приятным дополнением экскурсии стал дегустационный сет наливок с рассказом об особенностях их приготовления и традициями употребления.
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