Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Гастрономический тур по Витебску

Убедиться, что белорусская кухня — это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда!

Марина
Марина – Гид из Витебска
Разве можно уехать из Беларуси, не попробовав румяные драники, домашние колбаски и соленья, жаркое в горшочках, ягодные настойки и другие лакомства национальной кухни? Чтобы в полной мере насладиться местной гастрономией, мы отыщем в историческом центре Витебска нетуристические заведения, где готовят самые вкусные и аутентичные белорусские блюда.

Вы услышите любопытные факты из истории 📖 города, узнаете, чем хороша «бульба-пицца», и убедитесь, что белорусская рулька ничуть не уступает чешской!
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску

Что вас ожидает

Древние и современные улочки Витебска
Эта дружеская прогулка 👣 охватит ключевые достопримечательности 🏛️ Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю 📖. От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам. По пути вы услышите витебские легенды и предания, а также откроете самые волнующие страницы городской истории. А у Летнего амфитеатра, главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар», мы вернемся в современность и поговорим о насыщенной культурной жизни Витебска.

Белорусская кухня 🥧, о которой вы не знали!
В первом заведении нашего гастро-маршрута вы продегустируете традиционные настойки, наливки и бальзамы, без которых не обходится ни одно белорусской застолье. Затем отправимся в колоритный ресторан, где вы прочувствуете белорусский быт и в уютной атмосфере отведаете фирменные национальные блюда из печи и свежесваренное местное пиво. Я расскажу об особенностях белорусской гастрономии, раскрою секрет «бульба-пиццы» и объясню, почему свиная рулька в Беларуси ничуть не уступает чешской. И, конечно, посоветую самые вкусные заведения Витебска, где вы сможете продолжить вечер и свое знакомство с белорусской кухней.

Организационные детали

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно.

Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску
Гастрономический тур по Витебску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Надоели обычные экскурсии? Тогда нам по пути ! Более 5 лет я знакомлю гостей с историей города и страны, как аттестованный гид Национальным агентством по туризму. Десятки проведенных экскурсий, сотни довольных путешественников и новый формат прогулок по городу. На нашей экскурсии будет много фотографий, вкусной еды, интересных рассказов и самых атмосферных мест Витебска! Экскурсии по городу со вкусом и о главном!
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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