Марина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Древние и современные улочки Витебска

Эта дружеская прогулка 👣 охватит ключевые достопримечательности 🏛️ Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю 📖. От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам. По пути вы услышите витебские легенды и предания, а также откроете самые волнующие страницы городской истории. А у Летнего амфитеатра, главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар», мы вернемся в современность и поговорим о насыщенной культурной жизни Витебска.

Белорусская кухня 🥧, о которой вы не знали!

В первом заведении нашего гастро-маршрута вы продегустируете традиционные настойки, наливки и бальзамы, без которых не обходится ни одно белорусской застолье. Затем отправимся в колоритный ресторан, где вы прочувствуете белорусский быт и в уютной атмосфере отведаете фирменные национальные блюда из печи и свежесваренное местное пиво. Я расскажу об особенностях белорусской гастрономии, раскрою секрет «бульба-пиццы» и объясню, почему свиная рулька в Беларуси ничуть не уступает чешской. И, конечно, посоветую самые вкусные заведения Витебска, где вы сможете продолжить вечер и свое знакомство с белорусской кухней.

Организационные детали

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно.