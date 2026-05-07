Марина проводит ещё 1 экскурсию

Разве можно уехать из Беларуси, не попробовав румяные драники, домашние колбаски и соленья, жаркое в горшочках, ягодные настойки и другие лакомства национальной кухни? Чтобы в полной мере насладиться местной гастрономией,

мы отыщем в историческом центре Витебска нетуристические заведения, где готовят самые вкусные и аутентичные белорусские блюда. Вы услышите любопытные факты из истории города, узнаете, чем хороша «бульба-пицца», и убедитесь, что белорусская рулька ничуть не уступает чешской!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древние и современные улочки Витебска

Эта дружеская прогулка охватит ключевые достопримечательности Витебска и затронет не только его гастрономию, но и богатую историю. От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам. По пути вы услышите витебские легенды и предания, а также откроете самые волнующие страницы городской истории. А у Летнего амфитеатра, главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар», мы вернёмся в современность и поговорим о насыщенной культурной жизни Витебска.

Белорусская кухня, о которой вы не знали!

В первом заведении нашего гастро-маршрута вы продегустируете традиционные настойки, наливки и бальзамы, без которых не обходится ни одно белорусской застолье. Затем отправимся в колоритный ресторан, где вы прочувствуете белорусский быт и в уютной атмосфере отведаете фирменные национальные блюда из печи и свежесваренное местное пиво. Я расскажу об особенностях белорусской гастрономии, раскрою секрет «бульба-пиццы» и объясню, почему свиная рулька в Беларуси ничуть не уступает чешской. И, конечно, посоветую самые вкусные заведения Витебска, где вы сможете продолжить вечер и своё знакомство с белорусской кухней.

Организационные детали

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.