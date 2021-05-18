Всё о Брюсселе

Полезная информация о Брюсселе

Что нужно знать о Брюсселе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 26 экскурсий
Местное время в Брюсселе
19:3039
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаБрюссель
По-английскиBrussels
Это столицаБрюссель является столицей Бельгии
Население города1 019 022 чел.
АэропортыБрюссель BRU, Шарлеруа CRL
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Брюссель на карте

Брюссель фото города
Брюссель

Популярные экскурсии в Брюсселе

Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
4.8
51 отзыв
20
за чел.
Вас ждёт интересная прогулка по Брюсселю в сопровождении профессионального гида, который расскажет основную информацию о городе, чем заняться, куда сх...
Брюссель за один день!
Брюссель за один день!
5
30 отзывов
150
за чел.
Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе! Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, т...
Брюссель - столица Евросоюза!
Брюссель - столица Евросоюза!
130
за чел.
Такого понятия, как «столица Европы», официально не существует, но европейцы относятся к Брюсселю так же, как американцы к Вашингтону. И не только из-...
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
120
за чел.
Хотите испытать настоящее гастрономическое удовольствие и продегустировать традиционные блюда бельгийской кухни в лучшем ее исполнении? Приглашаем на ...
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
4.9
55 отзывов
98
за чел.
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Все экскурсии Брюсселя

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Брюссель

Расписание авиа-рейсов