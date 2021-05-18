Полезная информация о Брюсселе
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Местное время в Брюсселе
19:3039
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇪 Бельгия
|Название города
|Брюссель
|По-английски
|Brussels
|Это столица
|Брюссель является столицей Бельгии
|Население города
|1 019 022 чел.
|Аэропорты
|Брюссель BRU, Шарлеруа CRL
|Часовой пояс
|Europe/Brussels
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Брюссель на карте
Брюссель
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