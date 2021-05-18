Полезная информация о Бургасе
Что нужно знать о Бургасе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бургас, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 6 экскурсий
Местное время в Бургасе
20:3119
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Бургас
|По-английски
|Burgas
|Столица региона
|Бургас является столицей региона
|Население города
|195 966 чел.
|Аэропорт
|Бургас BOJ
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|36 м. от уровня моря
Где находится Бургас на карте
Календарь низких цен на туры в Бургас
Бургас
Популярные экскурсии в Бургасе
4.9
21 отзыв
€
144
за чел.
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
4.5
16 отзывов
€
130
за чел.
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
5
3 отзыва
€
59
за чел.
Прикоснуться к истории портового города и отыскать «итальянский» след на его мощеных улочках
4.2
5 отзывов
€
156
за чел.
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
5
1 отзыв
€
96
за чел.
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки