Полезная информация о Бургасе

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Местное время в Бургасе
20:3119
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаБургас
По-английскиBurgas
Столица регионаБургас является столицей региона
Население города195 966 чел.
АэропортБургас BOJ
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота36 м. от уровня моря

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