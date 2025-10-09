Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Софии
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 окт в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
