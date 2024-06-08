The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом

Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
«Лабиринт» в фавеле Таварез Бастос - одна из самых популярных и колоритных локаций в Рио-де-Жанейро.

В течение 40 лет здесь формировалось особое культурное пространство, напоминающее стиль Антонио Гауди. Место также известно
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джаз-баром, рестораном индийской кухни и фантастическими видами на Рио.

Вы узнаете, как создавалась эта атмосферная галерея, и оцените панорамы знаменитых достопримечательностей. Основанное в 1981 году пространство на три года было закрыто из-за подозрения на риск обрушения.

Но в мае 2022 года, после ремонта, культурный центр вновь открыл двери с одобрения местных властей, к счастью своих многочисленных поклонников. Арт-галерея находится на территории фавелы Таварес Бастос, в районе Катете, в южной зоне Рио.

С 2000 года здесь находится штаб-квартира BOPE (Батальон специальных полицейских операций), и фавела относится к числу пасифицированных. Дополнительные расходы включают входной билет и такси до галереи и обратно

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Уникальная арт-галерея под открытым небом
  2. 🎷 Известный джаз-бар с живыми выступлениями
  3. 🍛 Ресторан индийской кухни с аутентичными блюдами
  4. 🌆 Фантастические виды на Рио-де-Жанейро
  5. 🖼 История создания и символика галереи
  6. 👮 Безопасное посещение благодаря присутствию полиции

Что можно увидеть

  • Арт-галерея
  • Джаз-бар
  • Ресторан индийской кухни
  • Залив Гуанабара
  • Гора Сахарная голова
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия по арт-галерее

Вы познакомитесь с историей места и поймёте символику его названия. Услышите о создателе проекта английском художнике Бобе Надкарни и других авторах работ, приехавших сюда из разных уголков мира. Полюбуетесь пейзажами Рио, заливом Гуанабара и горой Сахарная голова, изображённой также на многих панелях галереи.

Безопасное посещение

Основанное в 1981 году пространство на три года было закрыто из-за подозрения на риск обрушения. Но в мае 2022 года, после ремонта, культурный центр вновь открыл двери с одобрения местных властей, к счастью своих многочисленных поклонников. Арт-галерея находится на территории фавелы Таварес Бастос, в районе Катете, в южной зоне Рио. С 2000 года здесь находится штаб-квартира BOPE (Батальон специальных полицейских операций), и фавела относится к числу пасифицированных.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет — 15 реалов, такси до галереи и обратно (по счётчику)
  • Часы работы галереи: со среды по воскресенье с 12:00 до 17:00

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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