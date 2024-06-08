The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
«Лабиринт» в фавеле Таварез Бастос - одна из самых популярных и колоритных локаций в Рио-де-Жанейро.
В течение 40 лет здесь формировалось особое культурное пространство, напоминающее стиль Антонио Гауди. Место также известно читать дальше
джаз-баром, рестораном индийской кухни и фантастическими видами на Рио.
Вы узнаете, как создавалась эта атмосферная галерея, и оцените панорамы знаменитых достопримечательностей. Основанное в 1981 году пространство на три года было закрыто из-за подозрения на риск обрушения.
Но в мае 2022 года, после ремонта, культурный центр вновь открыл двери с одобрения местных властей, к счастью своих многочисленных поклонников. Арт-галерея находится на территории фавелы Таварес Бастос, в районе Катете, в южной зоне Рио.
С 2000 года здесь находится штаб-квартира BOPE (Батальон специальных полицейских операций), и фавела относится к числу пасифицированных. Дополнительные расходы включают входной билет и такси до галереи и обратно
6 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальная арт-галерея под открытым небом
🎷 Известный джаз-бар с живыми выступлениями
🍛 Ресторан индийской кухни с аутентичными блюдами
🌆 Фантастические виды на Рио-де-Жанейро
🖼 История создания и символика галереи
👮 Безопасное посещение благодаря присутствию полиции
Вы познакомитесь с историей места и поймёте символику его названия. Услышите о создателе проекта английском художнике Бобе Надкарни и других авторах работ, приехавших сюда из разных уголков мира. Полюбуетесь пейзажами Рио, заливом Гуанабара и горой Сахарная голова, изображённой также на многих панелях галереи.
Безопасное посещение
Основанное в 1981 году пространство на три года было закрыто из-за подозрения на риск обрушения. Но в мае 2022 года, после ремонта, культурный центр вновь открыл двери с одобрения местных властей, к счастью своих многочисленных поклонников. Арт-галерея находится на территории фавелы Таварес Бастос, в районе Катете, в южной зоне Рио. С 2000 года здесь находится штаб-квартира BOPE (Батальон специальных полицейских операций), и фавела относится к числу пасифицированных.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет — 15 реалов, такси до галереи и обратно (по счётчику)
Часы работы галереи: со среды по воскресенье с 12:00 до 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Всем привет! Меня зовут Наталия. Эмигрировала в Бразилию в 1996 году, имею бразильское гражданство и считаю эту страну своей родиной. Бразилия приняла меня с открытыми объятиями, очаровала и навеки притянула читать дальше
к себе, как магнит! Гидом cтала работать ещё в Сан-Пауло. Увлеченная этой новой возможностью путешествовать, быть в постоянном движении, знакомиться с новыми людьми и местами, я переехала в Рио-де-Жанейро, самый туристический город Бразилии. Закончила курсы в школе туризма и получила лицензию, позволяющую мне официально работать гидом. Вспоминая бесчисленные туры, которые я провела по многим городам и штатам страны, с уверенностью могу сказать, что сделала правильный выбор. Буду рада быть вашим гидом в Бразилии и познакомить вас с этой удивительной страной. До скорых встреч в Рио!