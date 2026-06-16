Отправляемся туда, где можно прочувствовать Рио через вкус и атмосферу. Мы пройдём путь от утреннего кофе с салгадос в пандерии и фейжоады в районе Санта-Тереза до кайпириньи и вечернего ботеко в шумном баре. Во время прогулки обещаю традиционную гастрономию, увлекательные истории о местных жителях и предпринимателях, а также баланс классики и новизны — как в интерьерах, так и в блюдах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утро в Ипанеме (1 час)

Начнём день с типично бразильского завтрака в пандерии — кофе и салгадос. Часто тут можно встретить владельца сеньора Антонио — самого успешного ресторатора города, он всегда рад пообщаться с гостями.

Санта-Тереза: богемный Рио и настоящая фейжоада (3 часа)

Отправимся в Санта-Тереза — район художников b музыкантов. Прогуляемся по узким улочкам с атмосферой старого Рио и заглянем в легендарный бар, где подают одну из самых традиционных фейжоад в городе. После обеда сделаем остановку на лёгкий дринк в одном из атмосферных мест в районе Глории.

По желанию можем заглянуть в обновлённый центр города или район Mercado Central do Rio — пространство, которое сейчас переживает второе рождение. Поговорим о том, как меняется Рио.

Вечер: ботеко и настоящая жизнь города (1 час)

Финал дня в баре в формате настоящего кариокского ботеко. Вы почувствуете Рио таким, каким его знают местные: шумным, живым и невероятно тёплым.

Вы попробуете

Салгадос — популярные несладкие закуски и выпечку с различными начинками

— популярные несладкие закуски и выпечку с различными начинками Фейжоаду — главное национальное блюдо Бразилии: густое рагу из чёрной фасоли с разными видами мяса, которое обычно подают с рисом, капустой и апельсином.

Можем заменить её:

— на запечённую тыкву с креветками в сливочном соусе — одно из самых известных блюд бразильского побережья

— мукеку — традиционное рагу из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком, томатами, луком и ароматными специями

— главное национальное блюдо Бразилии: густое рагу из чёрной фасоли с разными видами мяса, которое обычно подают с рисом, капустой и апельсином. Можем заменить её: — на — одно из самых известных блюд бразильского побережья — — традиционное рагу из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком, томатами, луком и ароматными специями Кайпиринью — самый известный бразильский коктейль на основе кашасы

— самый известный бразильский коктейль на основе кашасы Ботеко — небольшие порции приготовленных на гриле закусок, которые местные жители заказывают к пиву или коктейлям

Организационные детали