Гастропрогулка по Рио: бразильская кухня и локальные места
Бразильский завтрак с салгадос, фейжоада на обед и ботеко на ужин
Отправляемся туда, где можно прочувствовать Рио через вкус и атмосферу.
Мы пройдём путь от утреннего кофе с салгадос в пандерии и фейжоады в районе Санта-Тереза до кайпириньи и вечернего ботеко в шумном баре.
Во время прогулки обещаю традиционную гастрономию, увлекательные истории о местных жителях и предпринимателях, а также баланс классики и новизны — как в интерьерах, так и в блюдах.
Описание экскурсии
Утро в Ипанеме (1 час)
Начнём день с типично бразильского завтрака в пандерии — кофе и салгадос. Часто тут можно встретить владельца сеньора Антонио — самого успешного ресторатора города, он всегда рад пообщаться с гостями.
Санта-Тереза: богемный Рио и настоящая фейжоада (3 часа)
Отправимся в Санта-Тереза — район художников b музыкантов. Прогуляемся по узким улочкам с атмосферой старого Рио и заглянем в легендарный бар, где подают одну из самых традиционных фейжоад в городе. После обеда сделаем остановку на лёгкий дринк в одном из атмосферных мест в районе Глории.
По желанию можем заглянуть в обновлённый центр города или район Mercado Central do Rio — пространство, которое сейчас переживает второе рождение. Поговорим о том, как меняется Рио.
Вечер: ботеко и настоящая жизнь города (1 час)
Финал дня в баре в формате настоящего кариокского ботеко. Вы почувствуете Рио таким, каким его знают местные: шумным, живым и невероятно тёплым.
Вы попробуете
Салгадос — популярные несладкие закуски и выпечку с различными начинками
Фейжоаду — главное национальное блюдо Бразилии: густое рагу из чёрной фасоли с разными видами мяса, которое обычно подают с рисом, капустой и апельсином. Можем заменить её: — на запечённую тыкву с креветками в сливочном соусе — одно из самых известных блюд бразильского побережья — мукеку — традиционное рагу из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком, томатами, луком и ароматными специями
Кайпиринью — самый известный бразильский коктейль на основе кашасы
Ботеко — небольшие порции приготовленных на гриле закусок, которые местные жители заказывают к пиву или коктейлям
Организационные детали
Перемещаемся на Toyota Corolla
Все блюда и безалкогольные напитки входят в стоимость. Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно (18+)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Клаудиа — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Живу в Рио с 2023 года, влюблена в город, жизнь здесь и рада быть проводником в мир Бразилии, совсем далекой для нас! Я отталкиваюсь от предпочтений каждого путешественника, чтобы делать экскурсии незабываемыми и уникальными!
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