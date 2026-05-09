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Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
Завтра в 09:30
11 июн в 09:30
$125
$138 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Восхождение на гору Два брата на рассвете
Поймать первые солнечные лучи над Рио на высоте 533 метров
Начало: В Рио-де-Жанейро
Завтра в 11:00
11 июн в 04:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастропрогулка по Рио: бразильская кухня и локальные места
Бразильский завтрак с салгадос, фейжоада на обед и ботеко на ужин
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
$750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Дата посещения: 7 мая 2026
Очень профессиональное отношение, при этом лёгкость подачи. Нет занудства, все легко и позитивно! Определённо рекомендую 👍
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Отличная экскурсия для первого знакомства с центром Рио! Андрей, спасибо!
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Благодарим Андрея, за экскурсию по Рио. Удивительный и красивый город. Андрей в этой обзорной, познавательной экскурсии показал нам главные места
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М
отлично
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V
Очень профессиональное отношение, при этом лёгкость подачи. Нет занудства, все легко и позитивно! Определённо рекомендую 👍
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Масса положительных эмоций и новых знаний после прогулки с Андреем. Экскурсия полностью соответствует описанию и даже больше.
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Н
Прошли основные достопримечательности. Андрей подробно о них рассказал, параллельно ответил на наши вопросы о жизни в Бразилии и сфотографировал нас в самых знаковых локациях. Было интересно! Рекомендуем!!!
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A
Огромное спасибо Андрею за этот чудесный день в Рио! Экскурсия прошла на одном дыхании: маршрут продуман до мелочей, информация подается
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Все было супер! Подборка достопримечательностей отличная - никакие must see в центре не пропустили. Рассказ тоже отличный, все понравилось: много
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Отличная экскурсия.
Достаточная по продолжительности, чтобы не устать. Достаточная по информативности, чтобы познакомиться с городом, но не перегрузиться информацией и уйти с "квадратной" головой.
Положительная рекомендация и совет ее посетить.
Достаточная по продолжительности, чтобы не устать. Достаточная по информативности, чтобы познакомиться с городом, но не перегрузиться информацией и уйти с "квадратной" головой.
Положительная рекомендация и совет ее посетить.
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Всего 78 отзывов в Рио-де-Жанейро в категории "Пляж Ипанема"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Пляж Ипанема»
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