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Летим в Салоники

Как добраться до Салоников на самолёте

В Салониках 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Thessaloniki International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Салоников

  1. Салоники SKG
    Thessaloniki International Airport

Самые дешёвые билеты в Салоники из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇮🇹Рима9081ч 40м
08.11.2020из 🇬🇷Ханьи9081ч 20м
16.10.2020из 🇮🇹Милана908
14.11.2020из 🇦🇹Вены9081ч 45м
19.10.2020из 🇨🇾Ларнаки909
22.10.2020из 🇩🇪Берлина1 0902ч 25м
25.10.2020из 🇩🇪Карлсруэ1 1902ч 25м
06.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 2124ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Бремена1 2772ч 40м
18.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 3622ч 45м
31.10.2020из 🇮🇹Палермо1 40026ч 5м (⇵1)
05.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 4032ч 35м
29.10.2020из 🇬🇷Афин1 45723ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇬🇧Лондона1 5133ч 10м
22.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга1 5642ч 15м
15.10.2020из 🇩🇪Меммингена1 7252ч 5м
05.11.2020из 🇨🇾Пафоса1 7512ч 5м
30.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 8164ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 81713ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 8442ч 35м
15.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 99622ч (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇹Болоньи1 99916ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Киева2 00625ч (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 00925ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции2 03522ч (⇵2)
06.11.2020из 🇫🇷Парижа2 0642ч 50м
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм2 0686ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 07124ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇿Праги2 07321ч 5м (⇵1)
16.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 2072ч 45м
11.11.2020из 🇭🇺Будапешта2 227 (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇬Софии2 2766ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇱🇹Вильнюса2 35110ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇪Дублина2 49623ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇬🇷Миконоса2 54324ч 25м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇷Каламаты2 5451ч 10м
19.10.2020из 🇱🇻Риги2 6446ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇬🇷Крита2 7211ч 15м
15.10.2020из 🇬🇧Глазго2 72444ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 81520ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси2 86217ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы2 88834ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны3 00132ч 50м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы3 07523ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇬🇷Родоса3 1131ч 10м
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы3 18022ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇦Марракеша3 27549ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 36147ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 3738ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 42027ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Штутгарта3 63322ч 30м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 72218ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇯🇴Аммана3 89833ч 5м (⇵2)
16.11.2020из 🇬🇷Коса4 0701ч 15м
17.10.2020из 🇹🇷Антальи4 26822ч 5м (⇵2)
06.12.2020из 🇬🇪Кутаиси4 38521ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Анкары4 40313ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Аланьи4 46313ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Львова4 47133ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇭Базеля4 51230ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇫🇷Марселя5 08619ч 35м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 28130ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Сочи5 39140ч (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇷Самоса5 4541ч 20м
09.12.2020из 🇬🇧Абердина5 46145ч 25м (⇵2)
01.05.2021из 🇩🇪Гамбурга5 54016ч 20м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 62731ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Лемноса5 64745м
24.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 69329ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇷Корфу5 73332ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇸Белграда5 85819ч 20м (⇵1)
07.11.2020из 🇧🇾Минска5 90526ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Митилини6 030
03.01.2021из 🇮🇹Катании6 24616ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇨🇭Женевы6 26311ч 15м (⇵1)
17.12.2020из 🇩🇪Мюнхена6 48623ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇨🇾Никосии6 70031ч 55м (⇵2)
09.09.2021из 🇭🇷Дубровника6 7263ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇴Яссы6 77731ч (⇵2)
26.10.2020из Скопье6 9575ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Бодрума7 06323ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇬Варны7 13544ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇫🇮Хельсинки7 20637ч 10м (⇵2)
21.11.2020из 🇪🇬Хургады7 22044ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇳Туниса7 3779ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇭Цюриха7 50137ч 15м (⇵2)
21.01.2021из Ялты7 60222ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Перми7 70932ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Саратова7 86126ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Тюмени7 88232ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ставрополя7 97443ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Уфы8 24243ч 20м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Челябинска8 31829ч 25м (⇵2)
22.06.2021из 🇸🇰Братиславы8 48922ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода8 49730ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод8 70444ч 55м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Орска8 81021ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ульяновска8 81131ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Оренбурга9 12733ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇦Касабланки9 19847ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Салоников