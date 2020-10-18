Как добраться до Салоников на самолёте
В Салониках 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Thessaloniki International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Салоников
- Салоники SKGThessaloniki International Airport
Самые дешёвые билеты в Салоники из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|908
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|908
|1ч 20м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|908
|2ч
|14.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|908
|1ч 45м
|19.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|909
|2ч
|22.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 090
|2ч 25м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|1 190
|2ч 25м
|06.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 212
|4ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|1 277
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 362
|2ч 45м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 400
|26ч 5м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 403
|2ч 35м
|29.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 457
|23ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 513
|3ч 10м
|22.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|1 564
|2ч 15м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|1 725
|2ч 5м
|05.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|1 751
|2ч 5м
|30.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 816
|4ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 817
|13ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 844
|2ч 35м
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 996
|22ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 999
|16ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 006
|25ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 009
|25ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 035
|22ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 064
|2ч 50м
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 068
|6ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 071
|24ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 073
|21ч 5м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 207
|2ч 45м
|11.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 227
|7ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 276
|6ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 351
|10ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 496
|23ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|2 543
|24ч 25м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Каламаты
|2 545
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 644
|6ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇬🇷Крита
|2 721
|1ч 15м
|15.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|2 724
|44ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 815
|20ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|2 862
|17ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 888
|34ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 001
|32ч 50м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 075
|23ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇬🇷Родоса
|3 113
|1ч 10м
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 180
|22ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 275
|49ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 361
|47ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 373
|8ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 420
|27ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|3 633
|22ч 30м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 722
|18ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 898
|33ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇬🇷Коса
|4 070
|1ч 15м
|17.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 268
|22ч 5м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|4 385
|21ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|4 403
|13ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|4 463
|13ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 471
|33ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|4 512
|30ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|5 086
|19ч 35м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 281
|30ч 15м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 391
|40ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇷Самоса
|5 454
|1ч 20м
|09.12.2020
|из 🇬🇧Абердина
|5 461
|45ч 25м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 540
|16ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 627
|31ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Лемноса
|5 647
|45м
|24.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 693
|29ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Корфу
|5 733
|32ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 858
|19ч 20м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 905
|26ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Митилини
|6 030
|1ч
|03.01.2021
|из 🇮🇹Катании
|6 246
|16ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|6 263
|11ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 486
|23ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|6 700
|31ч 55м (⇵2)
|09.09.2021
|из 🇭🇷Дубровника
|6 726
|3ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|6 777
|31ч (⇵2)
|26.10.2020
|из Скопье
|6 957
|5ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|7 063
|23ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|7 135
|44ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 206
|37ч 10м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|7 220
|44ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|7 377
|9ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 501
|37ч 15м (⇵2)
|21.01.2021
|из Ялты
|7 602
|22ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|7 709
|32ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|7 861
|26ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|7 882
|32ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|7 974
|43ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|8 242
|43ч 20м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|8 318
|29ч 25м (⇵2)
|22.06.2021
|из 🇸🇰Братиславы
|8 489
|22ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|8 497
|30ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 704
|44ч 55м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Орска
|8 810
|21ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|8 811
|31ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|9 127
|33ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|9 198
|47ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Салоников
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салоников, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Афины, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне и Крит
- 10.03.202114.03.2021
- 09.11.202023.11.2020
- 23.10.202002.11.2020
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