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Беговая экскурсия по Праге

Artur K.
Artur K. – Гид из Праги
Маршрут пробежки проходит через живописные парковые зоны, Староместскую площадь, городскую набережную, Пражский Метроном и роскошную панораму Праги.

Выбирайте вместе с куратором наиболее подходящую вам дистанцию и отправляйтесь встречать утро в сказочном городе!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €12 за человека

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Беговая экскурсия по Праге
Беговая экскурсия по Праге

Что вы увидите

  • Пороховые ворота
  • Парк Летна
  • Пражский Метроном
  • Набережная Праги
  • Карлов Мост
  • Староместская площадь.
Приветствую всех любителей утренних пробежек! Если вы в Праге на отдыхе или по делам, то нет ничего лучше, чем начать утро с пробежки по живописным местам и получить заряд энергии на целый день. Только представьте себе свежий утренний воздух еще спящего города, скрытые от обычного туриста парки 🌳, извилистые дорожки и невероятные панорамные виды на Прагу... если это про вас, буду рад вас видеть на беговой экскурсии 🧭 " Панорамная Прага "
Маршрут рассчитан на 1 час (с учетом разминки).
Расстояние 3 км и 5 км, в зависимости от вашей физической подготовки.
Что входит
  • Куратор
  • Проездной билет (для маршрута в 3 км)
Что не входит
  • Проездной билет (для маршрута в 5 км)
  • Личные расходы (вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота, Прага (nám. Republiky 5 )
Беговая экскурсия по Праге
Беговая экскурсия по Праге
Беговая экскурсия по Праге
Беговая экскурсия по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Artur K.
Artur K.
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