Приветствую всех любителей утренних пробежек! Если вы в Праге на отдыхе или по делам, то нет ничего лучше, чем начать утро с пробежки по живописным местам и получить заряд энергии на целый день. Только представьте себе свежий утренний воздух еще спящего города, скрытые от обычного туриста парки 🌳, извилистые дорожки и невероятные панорамные виды на Прагу... если это про вас, буду рад вас видеть на беговой экскурсии 🧭 " Панорамная Прага "

Маршрут рассчитан на 1 час (с учетом разминки).

Расстояние 3 км и 5 км, в зависимости от вашей физической подготовки.