Приветствую всех любителей утренних пробежек! Если вы в Праге на отдыхе или по делам, то нет ничего лучше, чем начать утро с пробежки по живописным местам и получить заряд энергии на целый день. Только представьте себе свежий утренний воздух еще спящего города, скрытые от обычного туриста парки 🌳, извилистые дорожки и невероятные панорамные виды на Прагу... если это про вас, буду рад вас видеть на беговой экскурсии 🧭 " Панорамная Прага "
Маршрут рассчитан на 1 час (с учетом разминки).
Расстояние 3 км и 5 км, в зависимости от вашей физической подготовки.
Что входит
Куратор
Проездной билет (для маршрута в 3 км)
Что не входит
Проездной билет (для маршрута в 5 км)
Личные расходы (вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота, Прага (nám. Republiky 5 )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.