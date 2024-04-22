Музыкальные теплоходы – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Праге на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
9 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • M
    Marinka0
    15 июля 2022
    Круиз по Влатве с обедом
    Всё отлично: музыка, еда и обслуживание! Порадовало то, что на берегу можно расплатиться картой за напитки.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Музыкальные теплоходы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
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  3. Круиз по Влатве с обедом
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 48. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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