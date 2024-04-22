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Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
«На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки»
Расписание: пт., сб., вс. в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- MMarinka015 июля 2022Всё отлично: музыка, еда и обслуживание! Порадовало то, что на берегу можно расплатиться картой за напитки.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Музыкальные теплоходы»
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Сейчас в Праге в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 48. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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