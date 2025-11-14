Однодневная экскурсия, которая позволит Вам охватить все самые интересные и популярные достопримечательности Праги.
Чтобы Вы не устали, в нашем распоряжении будет автомобиль, с помощью которого мы будем преодолевать расстояния от одного памятного квартала к другому. Во время экскурсии рекомендуется пообедать в традиционном чешском ресторане.
Описание экскурсииЭкскурсия начнется с обзора Страговского монастыря и его белоснежного костела Девы Марии. Мы посетим монастырскую библиотеку с кабинетом курьезов, а потом полюбуемся на башни костелов и пражские черепичные крыши с высоты птичьего полета. После посещения Музея миниатюр, мы отправимся в пражскую Лорету, которую можно найти в нескольких европейских странах. Лорету строили в память о палестинском домике Девы Марии, где она провела почти всю свою жизнь. Точную копию этого домика можно найти и в Праге. Каждый час здесь раздается трехминутный перезвон 27 колоколов. Далее экскурсия продолжится по знаменитому ансамблю Пражского града — самого крупного в мире замкового комплекса. Здесь Вы увидите главный чешский храм — Собор Святого Вита, Старый Королевский дворец, романскую Базилику Святого Георгия, Золотую улочку с миниатюрными домиками, башню Далиборка, которая использовалась как темница. После мы спустимся и осмотрим достопримечательности района Мала Страна (комплекс Вальдштейнского дворца с прилегающими садами, малостранский собор Св. Николая, остров Кампа, известный как Пражская Венеция), выйдем на знаменитый Карлов мост и перейдём на другой берег реки Влтава, чтобы ознакомится с достопримечательностями районов Старый и Новый город. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.
Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костел Девы Марии
- Музей миниатюр
- Пражская Лорета
- Пражский град
- Собор Святого Вита
- Старый Королевский дворец
- Базилика Святого Георгия
- Золотая улочка
- Малостранский собор Св. Николая
- Остров Кампа
- Карлов мост
- Старый и Новый город
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда, напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Страговский монастырь
Завершение: Старый и Новый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
