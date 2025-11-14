Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Однодневная экскурсия, которая позволит Вам охватить все самые интересные и популярные достопримечательности Праги.



Чтобы Вы не устали, в нашем распоряжении будет автомобиль, с помощью которого мы будем преодолевать расстояния от одного памятного квартала к другому. Во время экскурсии рекомендуется пообедать в традиционном чешском ресторане.

Описание экскурсии Экскурсия начнется с обзора Страговского монастыря и его белоснежного костела Девы Марии. Мы посетим монастырскую библиотеку с кабинетом курьезов, а потом полюбуемся на башни костелов и пражские черепичные крыши с высоты птичьего полета. После посещения Музея миниатюр, мы отправимся в пражскую Лорету, которую можно найти в нескольких европейских странах. Лорету строили в память о палестинском домике Девы Марии, где она провела почти всю свою жизнь. Точную копию этого домика можно найти и в Праге. Каждый час здесь раздается трехминутный перезвон 27 колоколов. Далее экскурсия продолжится по знаменитому ансамблю Пражского града — самого крупного в мире замкового комплекса. Здесь Вы увидите главный чешский храм — Собор Святого Вита, Старый Королевский дворец, романскую Базилику Святого Георгия, Золотую улочку с миниатюрными домиками, башню Далиборка, которая использовалась как темница. После мы спустимся и осмотрим достопримечательности района Мала Страна (комплекс Вальдштейнского дворца с прилегающими садами, малостранский собор Св. Николая, остров Кампа, известный как Пражская Венеция), выйдем на знаменитый Карлов мост и перейдём на другой берег реки Влтава, чтобы ознакомится с достопримечательностями районов Старый и Новый город. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.

