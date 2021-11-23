И пусть вас не обманет название этого района Праги: Новый город строился в далеком XIV веке. Как известно, сам чешский король Карл IV решил основать в Праге Новый город. Правда с тех пор его облик немного изменился: времена причудливо и гармонично переплелись на площадях и улочках Нового города.

Что вас ждет

Вы побываете на знаменитой Вацлавской площади, сможете посетить Национальный музей — крупнейший государственный музей Праги. Увидите памятник святому Вацлаву — символу чешского патриотизма и национального самосознания.

Пройдетесь знаменитыми пражскими пассажами «Рококо» и «Люцерна», увидите скульптуру человека, который восседает на брюхе лошади, подвешенной вверх ногами! А имя всадника попробуйте отгадать сами.

Узнаете, с чего началась история Францисканского сада, дворец «Адриа» удивит вас примечательной скульптурной композицией.

Вы побываете в костеле Девы Марии Снежной и поймете, почему же Мадонна все-таки «Снежная».

Определите, где в Средние века находился громадный ров, который был элементом укрепления Старого города, и как теперь называется эта улица.

Увидите Сословный театр. Здесь состоялся настоящий триумф Моцарта после премьеры оперы «Дон Жуан»!

А прекрасная Иерусалимская (или Юбилейная) синагога, Пороховая башня, Общественный дом и театр «Гиберния» завершат ваше представление о красоте и неповторимости центральной части Праги.

Тайны и загадки экскурсии

История человеческой зависти стара, как мир…

И вот концерт Моцарта в Праге XXI века под угрозой срыва!

Прага ликует! Она вновь ждет встречи с великим Моцартом! Все как прежде, в XVIII веке: музыкант и его прелестная жена Констанция, зрители Сословного театра, предвкушающие новый триумф композитора… Но что-то пошло не так: исчезла партитура! Рассеянность ли это гения или все-таки человеческая зависть? В формате игры, отгадывая наши задания, ребусы и задачки, вы поможете Моцарту найти ноты, ведь на кону не только уникальный концерт, но и репутация музыканта!

Чем квест-экскурсия лучше обычной:

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Начало маршрута: остановка метро: «Музеум» (Muzeum), красная линия (С). Выход к Национальному музею (Národní muzeum).

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено: