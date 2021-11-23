Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении

Вы увидите не только старинные дворцы, соборы и готические башни, но и знаменитые пражские пассажи...

Вы увидите не только старинные дворцы, соборы и готические башни, но и знаменитые пражские пассажи конца XIX века с прозрачными крышами и яркой мозаикой, красивейшую Юбилейную синагогу начала XX века, эпатажные скульптуры художников XXI века, отгадаете загадки и ребусы и поможете Моцарту найти ноты.
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении
Новый город: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы увидите 🤩

  • Вацлавская площадь и скульптура Святого Вацлава
  • Национальный музей
  • пассаж «Рококо»
  • пассаж «Люцерна»
  • скульптура «Перевернутый конь»
  • Францисканский сад
  • дворец «Адриа»
  • костел Девы Марии Снежной
  • Сословный театр
  • скульптура «Плащ совести»
  • Каролинум
  • главпочтамт Праги
  • собор св. Индржиха и Кунгурты
  • Иерусалимская (Юбилейная) синагога
  • Пороховая башня
  • Общественный дом
  • театр «Гиберния».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
И пусть вас не обманет название этого района Праги: Новый город строился в далеком XIV веке. Как известно, сам чешский король Карл IV решил основать в Праге Новый город. Правда с тех пор его облик немного изменился: времена причудливо и гармонично переплелись на площадях и улочках Нового города.

Что вас ждет

Вы побываете на знаменитой Вацлавской площади, сможете посетить Национальный музей — крупнейший государственный музей Праги. Увидите памятник святому Вацлаву — символу чешского патриотизма и национального самосознания.
Пройдетесь знаменитыми пражскими пассажами «Рококо» и «Люцерна», увидите скульптуру человека, который восседает на брюхе лошади, подвешенной вверх ногами! А имя всадника попробуйте отгадать сами.
Узнаете, с чего началась история Францисканского сада, дворец «Адриа» удивит вас примечательной скульптурной композицией.
Вы побываете в костеле Девы Марии Снежной и поймете, почему же Мадонна все-таки «Снежная».
Определите, где в Средние века находился громадный ров, который был элементом укрепления Старого города, и как теперь называется эта улица.
Увидите Сословный театр. Здесь состоялся настоящий триумф Моцарта после премьеры оперы «Дон Жуан»!
А прекрасная Иерусалимская (или Юбилейная) синагога, Пороховая башня, Общественный дом и театр «Гиберния» завершат ваше представление о красоте и неповторимости центральной части Праги.
Тайны и загадки экскурсии
История человеческой зависти стара, как мир…
И вот концерт Моцарта в Праге XXI века под угрозой срыва!
Прага ликует! Она вновь ждет встречи с великим Моцартом! Все как прежде, в XVIII веке: музыкант и его прелестная жена Констанция, зрители Сословного театра, предвкушающие новый триумф композитора… Но что-то пошло не так: исчезла партитура! Рассеянность ли это гения или все-таки человеческая зависть? В формате игры, отгадывая наши задания, ребусы и задачки, вы поможете Моцарту найти ноты, ведь на кону не только уникальный концерт, но и репутация музыканта!

Чем квест-экскурсия лучше обычной:

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.
Важно знать
Начало маршрута: остановка метро: «Музеум» (Muzeum), красная линия (С). Выход к Национальному музею (Národní muzeum).

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено:

  • услуги гида,
  • входные билеты в объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • квест-экскурсия.
Что не входит?
  • услуги гида
  • входные билеты в объекты экскурсий.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка метро: «Музеум» (Muzeum)
Завершение: театр «Гиберния»
Что важно знать?
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
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  • С уважением
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  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в любое удобное для вас время.

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