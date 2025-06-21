Отправляемся в город Млада Болеслав на завод Škoda, где вы увидите процесс сборки автомобилей. Также мы побываем в музее автомарки.
Вы полюбуетесь ретромашинами и другими экспонатами и узнаете, как компания, которая начала с выпуска велосипедов, стала мировым гигантом автомобильной промышленности.
Вы полюбуетесь ретромашинами и другими экспонатами и узнаете, как компания, которая начала с выпуска велосипедов, стала мировым гигантом автомобильной промышленности.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Посещение автозавода Škoda
Мы отправимся на один из крупнейших автозаводов Восточной Европы, где вы увидите современный процесс сборки автомобилей Škoda. Вы узнаете, как их производят и какие технологии используются при изготовлении деталей не только для Škoda, но и для Volkswagen, Audi и SEAT.
Экскурсия в музей Škoda
Здесь вы погрузитесь в историю компании, основанной в 1895 году Вацлавом Клементом и Вацлавом Лаурином. Узнаете, как всё начиналось с производства велосипедов и мотоциклов и как Škoda стала мировым брендом. Уникальная коллекция музея включает ретроавтомобили, концепт-кары и другие экспонаты, раскрывающие эволюцию марки.
Организационные детали
- Остаток стоимости экскурсии вы можете оплатить в евро или чешской кроне
- Посещение завода может быть ограничено для детей младше 12 лет (уточняйте при бронировании)
- Входные билеты оплачиваются отдельно. Единый билет в музей и на завод: 360 крон взрослый, 180 крон детский (дети до 15 лет)
- Мы заберём вас из отеля в Праге и по окончании отвезём обратно
- Дорога в одну сторону занимает около часа из центра Праги
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Audi Q2/Audi Q3/Toyota Сorolla Сombi и т. п.) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito и т. п.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 3-4 человек — €210 за чел.
— для 5-7 человек — €170 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 132 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с 15-летним опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
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