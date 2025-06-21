Отправляемся в город Млада Болеслав на завод Škoda, где вы увидите процесс сборки автомобилей. Также мы побываем в музее автомарки. Вы полюбуетесь ретромашинами и другими экспонатами и узнаете, как компания, которая начала с выпуска велосипедов, стала мировым гигантом автомобильной промышленности.

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Описание экскурсии

Посещение автозавода Škoda

Мы отправимся на один из крупнейших автозаводов Восточной Европы, где вы увидите современный процесс сборки автомобилей Škoda. Вы узнаете, как их производят и какие технологии используются при изготовлении деталей не только для Škoda, но и для Volkswagen, Audi и SEAT.

Экскурсия в музей Škoda

Здесь вы погрузитесь в историю компании, основанной в 1895 году Вацлавом Клементом и Вацлавом Лаурином. Узнаете, как всё начиналось с производства велосипедов и мотоциклов и как Škoda стала мировым брендом. Уникальная коллекция музея включает ретроавтомобили, концепт-кары и другие экспонаты, раскрывающие эволюцию марки.

Организационные детали