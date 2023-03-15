Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»

Масштабная восьмичасовая экскурсия по важным архитектурным достопримечательностям Праги

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Масштабная восьмичасовая экскурсия по важным архитектурным достопримечательностям Праги.

Вы познакомитесь с историей средневекового замка Орлик, посетите парк с павлинами, познакомитесь с удивительными обитателями пивоварни «Велкопоповицкий козел» и продегустируете знаменитое чешское пиво.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Ближайшие даты:
18
мар
25
мар
1
апр
8
апр

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Орлик
  • Пивоварню у памятника Святому Вацлаву
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Групповая автобусная экскурсия.
Экскурсия в замок Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории, так и архитектуры. Дорога займет непродолжительное время, вам не придется скучать, так как в пути наш гид будет рассказывать Вам об истории замка Орлик, и истории старейшего пивоваренного завода «Велкопоповицкий козел».
Замок Орлик расположен на мысе у слияния рек Отава и Влтава. В начале XIII века это была королевская крепость для охраны переправы через реку Влтава. Пожар 1508 года уничтожил многое в этом замке, но он был восстановлен в стиле Ренессанс, и затем перешел во владение дворянскому роду Швамберков. В начале XVIII века замок переходит в наследство по родственной линии князю Адаму Францу Шварценбергу. Наследники этого дворянского рода владеют им в настоящее время. После последней перестройки и до настоящего времени он представляет собой белоснежный четырехэтажный замок в стиле неоготики.
После посещения замка Орлик вы направляетесь на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел», чтобы посетить музей и услышать историю этой знаменитой марки пива завода, где производится этот вкуснейший напиток. В настоящее время на заводе весь процесс пивоварения автоматизирован, здесь выпускают четыре вида пива: светлое, среднее, премиум и темное, и его особенность заключается в тонком цитрусовом аромате. Первые упоминания об истории этой пивоварни относятся к XIV веку, но пивоваренный завод, который мы видим сегодня, был построен в XIX веке. одним из наиболее успешных предпринимателей Чехии. По внешнему виду у здания пивоваренного завода сохранился исторический облик, за что его считают одним из красивых производственных сооружений Чехии.
Затем вы направляетесь на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел», где для Вас проведут экскурсию по заводу и музею, и у вас будет возможность продегустировать все сорта пива. Марка «Козел» и эмблема завода появились после Первой мировой войны, чтобы успешно конкурировать на этом рынке. На пивоварне, используя местные традиции, стали варить и темное пиво. Согласно истории, в начале XX века здесь проезжал французский художник, и вдохновленный гостеприимством жителей этого места, он в благодарность решил создать для завода эмблему, на которой воплотил фигуру понравившегося ему козла. В 30-х годах, чтобы больше привлечь внимания к этой марке пива, на заводе поселили живого козла - как талисмана этого широко известного предприятия. Эта традиция продолжается, и сейчас на заводе живут два козла, одного из них — молодого, назвали Януш, как и директора завода. Но самое интересное что на заводе они появились одновременно. Как видите, здесь много интересного.
После осмотра замка Орлик можно прогуляться вокруг по живописному английскому парку и понаблюдать за павлинами с красочным оперением. На территории замка также аквариум и мини-зоопарк, где Вы можете получить огромное удовольствие, наблюдая за обитателями. И, к тому же прикупить сувениры, на память об этих местах. После экскурсии по заводу и музею, можно полюбоваться на живых символов этого предприятия и сделать фотографии на память о посещении знаменитого, не только в Чехии, но и в мире, завода.

по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
  • Входные билеты в замок и пивовар (350 крон за человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: у памятника Святому Вацлаву
Завершение: Прага
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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