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Карловы Вары и пивоварня Крушовице

4.4
320 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
ВАЖНО: с 12.

03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией.

Стоимость вход.

билетов в оба обьекта 200 крон) На полпути из Праги до Карловых Вар мы остановимся в Крушовице, где вы посетите с экскурсией старейший пивоваренный завод Чехии.

По приезду в Карловы Вары вас ждет часовая экскурсия ⛳.

Вы увидите знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая; и услышите таинственные легенды о сильных мира сего, которые здесь лечились.

У вас будет два часа свободного времени, чтобы подняться на смотровую башню, пройтись по магазинам и перекусить знаменитыми вафлями.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €29 за человека

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Карловы Вары и пивоварня Крушовице
Карловы Вары и пивоварня Крушовице

Что вы увидите

  • Пивзавод Крушовице
  • Гейзерная колоннада
  • Город Карловы Вары
  • Карловарский городской театр
  • Рыночная колоннада
  • Костел святой Марии Магдалены
  • Сады Сметаны
  • Мельничная колоннада
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ из Праги в Карловы Вары и на пивоваренный завод «Крушовице». До Карловых Вар 130 км, дорога займет около 2 часов. По дороге мы остановимся в живописной деревушке и посетим с экскурсией пивоваренный завод Крушовице - один из старейших пивоваров.
По приезду в город 🏙️ Вас ждет обзорная экскурсия по курортной зоне, которая продлится около часа. Во время прогулки по городу Вы увидите множество интересных достопримечательностей 🏛️, среди которых знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая. Наслаждаясь красотами архитектуры, Вы услышите забавные легенды и исторические факты о сильных мира сего, которые поправляли здоровье в этом уютном и красивом городе
Ну а в свободное время (около 2 часов), у Вас будет возможность испить и из «Тринадцатого источника», как в шутку называют местный лечебный ликер Бехеровка. Кроме того, советуем отведать горячих карловарских вафель и прогуляться 👣 по променаду с его многочисленными магазинчиками на любой вкус. Подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается захватывающий вид на окрестности и город, который часто сравнивают с фруктовым тортом, благодаря разноцветью домиков с белой кружевной лепниной.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
  • Входной билет на пивзавод «Крушовице» (~160 Kč)
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
Карловы Вары и пивоварня Крушовице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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320 отзывов оставили туристы

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