Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ из Праги в Карловы Вары и на пивоваренный завод «Крушовице». До Карловых Вар 130 км, дорога займет около 2 часов. По дороге мы остановимся в живописной деревушке и посетим с экскурсией пивоваренный завод Крушовице - один из старейших пивоваров.

По приезду в город 🏙️ Вас ждет обзорная экскурсия по курортной зоне, которая продлится около часа. Во время прогулки по городу Вы увидите множество интересных достопримечательностей 🏛️, среди которых знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая. Наслаждаясь красотами архитектуры, Вы услышите забавные легенды и исторические факты о сильных мира сего, которые поправляли здоровье в этом уютном и красивом городе

Ну а в свободное время (около 2 часов), у Вас будет возможность испить и из «Тринадцатого источника», как в шутку называют местный лечебный ликер Бехеровка. Кроме того, советуем отведать горячих карловарских вафель и прогуляться 👣 по променаду с его многочисленными магазинчиками на любой вкус. Подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается захватывающий вид на окрестности и город, который часто сравнивают с фруктовым тортом, благодаря разноцветью домиков с белой кружевной лепниной.

Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.