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Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей

5
2 отзыва
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Я переехала в Прагу из Минска 20 лет назад, и быстро влюбилась ❤️ в этот городок.

Как и все другие гиды нашей команды, я постоянно изучаю историю 📖 Чехии, погружаюсь в быт ее жителей, узнаю как можно больше местных традиций.

На моей экскурсии 🧭 по Малой стороне Праги вы увидите самые интересные достопримечательности 🏛️ этого местечка и сможете погрузиться в атмосферу старого европейского городка.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €75 за экскурсию

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Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей

Что вы увидите

  • Воянов сад (с ноября по апрель) или Валдштейнский сад (с апреля по ноябрь)
  • Самая узкая улочка Праги
  • Памятники Давида Чёрного: писающие мужчины, огромные младенцы со штрих-кодом вместо лица
  • Памятник «Марш пингвинов через Влтаву»
  • Остров Кампа
  • Памятник водяному у огромного мельничного колеса
  • Стена Леннона
  • Мальтийский Храм Девы Марии под цепью
  • Храм Девы Марии Победоносной (с Иисусом, исцеляющим от болезней)
  • Улочки Малой Стороны
Как жаль, что Малая Сторона редко предлагается экскурсоводами. А ведь это исключительное место во всей старой Праге! Именно тут можно увидеть странную сталактитовую часовню; водяного, курящего у огромного мельничного колеса; развесёлую стену, которую ежеминутно разукрашивают туристы всех уголков земного шара (возьмите с собой фломастеры); очередь жёлтых пингвинов; крупномасштабных младенцев, застывших в немом восторге 🔥 перед зданием современного искусства; тайное место дислокации всех пражских привидений; всех и вся- исцеляющий храм; трамвайчик, едущий в гору с гордым названием «фуникулёр»; «Эйфелеву» башню, немного «эйфелевее» парижской, и много чего ещё. Всё это в обрамлении узких мощёных улочек, освещаемых тусклым светом кованных фонарей. В общем, Малая Сторона имеет чем вас удивить. А в конце сей удивительной прогулки, по уже устоявшейся традиции, я покажу Вам «вкусный» колоритный ресторан с пивом Свияны.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Фуникулер
  • Пражская «Эйфелева башня»
  • Храм Святого Николая — билет 3 евро
  • Музей пражских привидений — билет 8 евро
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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2 отзыва оставили туристы

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