Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я переехала в Прагу из Минска 20 лет назад, и быстро влюбилась в этот городок.



Как и все другие гиды нашей команды, я постоянно изучаю историю Чехии, погружаюсь в быт ее жителей, узнаю как можно больше местных традиций. На моей экскурсии по Малой стороне Праги вы увидите самые интересные достопримечательности этого местечка и сможете погрузиться в атмосферу старого европейского городка. 5 2 оценки

Алеся Ваш гид в Праге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €100 за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Как жаль, что Малая Сторона редко предлагается экскурсоводами. А ведь это исключительное место во всей старой Праге! Именно тут можно увидеть странную сталактитовую часовню; водяного, курящего у огромного мельничного колеса; развесёлую стену, которую ежеминутно разукрашивают туристы всех уголков земного шара (возьмите с собой фломастеры); очередь жёлтых пингвинов; крупномасштабных младенцев, застывших в немом восторге перед зданием современного искусства; тайное место дислокации всех пражских привидений; всех и вся- исцеляющий храм; трамвайчик, едущий в гору с гордым названием «фуникулёр»; «Эйфелеву» башню, немного «эйфелевее» парижской, и много чего ещё. Всё это в обрамлении узких мощёных улочек, освещаемых тусклым светом кованных фонарей. В общем, Малая Сторона имеет чем вас удивить. А в конце сей удивительной прогулки, по уже устоявшейся традиции, я покажу Вам «вкусный» колоритный ресторан с пивом Свияны.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Воянов сад (с ноября по апрель) или Валдштейнский сад (с апреля по ноябрь)

Самая узкая улочка Праги

Памятники Давида Чёрного: писающие мужчины, огромные младенцы со штрих-кодом вместо лица

Памятник «Марш пингвинов через Влтаву»

Остров Кампа

Памятник водяному у огромного мельничного колеса

Стена Леннона

Мальтийский Храм Девы Марии под цепью

Храм Девы Марии Победоносной (с Иисусом, исцеляющим от болезней)

Улочки Малой Стороны Что включено Экскурсия Что не входит в цену Фуникулер

Пражская «Эйфелева башня»

Храм Святого Николая - билет 3 евро

Музей пражских привидений - билет 8 евро Где начинаем и завершаем? Начало: Рецепция вашего отеля Завершение: В центре города Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.