Воянов сад (с ноября по апрель) или Валдштейнский сад (с апреля по ноябрь)
Самая узкая улочка Праги
Памятники Давида Чёрного: писающие мужчины, огромные младенцы со штрих-кодом вместо лица
Памятник «Марш пингвинов через Влтаву»
Остров Кампа
Памятник водяному у огромного мельничного колеса
Стена Леннона
Мальтийский Храм Девы Марии под цепью
Храм Девы Марии Победоносной (с Иисусом, исцеляющим от болезней)
Улочки Малой Стороны
Как жаль, что Малая Сторона редко предлагается экскурсоводами. А ведь это исключительное место во всей старой Праге! Именно тут можно увидеть странную сталактитовую часовню; водяного, курящего у огромного мельничного колеса; развесёлую стену, которую ежеминутно разукрашивают туристы всех уголков земного шара (возьмите с собой фломастеры); очередь жёлтых пингвинов; крупномасштабных младенцев, застывших в немом восторге 🔥 перед зданием современного искусства; тайное место дислокации всех пражских привидений; всех и вся- исцеляющий храм; трамвайчик, едущий в гору с гордым названием «фуникулёр»; «Эйфелеву» башню, немного «эйфелевее» парижской, и много чего ещё. Всё это в обрамлении узких мощёных улочек, освещаемых тусклым светом кованных фонарей. В общем, Малая Сторона имеет чем вас удивить. А в конце сей удивительной прогулки, по уже устоявшейся традиции, я покажу Вам «вкусный» колоритный ресторан с пивом Свияны.
Что входит
Экскурсия
Что не входит
Фуникулер
Пражская «Эйфелева башня»
Храм Святого Николая — билет 3 евро
Музей пражских привидений — билет 8 евро
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.