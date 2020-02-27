Я переехала в Прагу из Минска 20 лет назад, и быстро влюбилась в этот городок.
Как и все другие гиды нашей команды, я постоянно изучаю историю Чехии, погружаюсь в быт ее жителей, узнаю как можно больше местных традиций. На моей экскурсии по Малой стороне Праги вы увидите самые интересные достопримечательности этого местечка и сможете погрузиться в атмосферу старого европейского городка.
Как и все другие гиды нашей команды, я постоянно изучаю историю Чехии, погружаюсь в быт ее жителей, узнаю как можно больше местных традиций. На моей экскурсии по Малой стороне Праги вы увидите самые интересные достопримечательности этого местечка и сможете погрузиться в атмосферу старого европейского городка.
Описание экскурсииКак жаль, что Малая Сторона редко предлагается экскурсоводами. А ведь это исключительное место во всей старой Праге! Именно тут можно увидеть странную сталактитовую часовню; водяного, курящего у огромного мельничного колеса; развесёлую стену, которую ежеминутно разукрашивают туристы всех уголков земного шара (возьмите с собой фломастеры); очередь жёлтых пингвинов; крупномасштабных младенцев, застывших в немом восторге перед зданием современного искусства; тайное место дислокации всех пражских привидений; всех и вся- исцеляющий храм; трамвайчик, едущий в гору с гордым названием «фуникулёр»; «Эйфелеву» башню, немного «эйфелевее» парижской, и много чего ещё. Всё это в обрамлении узких мощёных улочек, освещаемых тусклым светом кованных фонарей. В общем, Малая Сторона имеет чем вас удивить. А в конце сей удивительной прогулки, по уже устоявшейся традиции, я покажу Вам «вкусный» колоритный ресторан с пивом Свияны.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воянов сад (с ноября по апрель) или Валдштейнский сад (с апреля по ноябрь)
- Самая узкая улочка Праги
- Памятники Давида Чёрного: писающие мужчины, огромные младенцы со штрих-кодом вместо лица
- Памятник «Марш пингвинов через Влтаву»
- Остров Кампа
- Памятник водяному у огромного мельничного колеса
- Стена Леннона
- Мальтийский Храм Девы Марии под цепью
- Храм Девы Марии Победоносной (с Иисусом, исцеляющим от болезней)
- Улочки Малой Стороны
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Фуникулер
- Пражская «Эйфелева башня»
- Храм Святого Николая - билет 3 евро
- Музей пражских привидений - билет 8 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Вам был полезен этот отзыв?
Z
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Малая Сторона Праги. Город «маленьких» людей»
Индивидуальная
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
€150 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от €100 за всё до 5 чел.
€100 за экскурсию