Как жаль, что Малая Сторона редко предлагается экскурсоводами. А ведь это исключительное место во всей старой Праге! Именно тут можно увидеть странную сталактитовую часовню; водяного, курящего у огромного мельничного колеса; развесёлую стену, которую ежеминутно разукрашивают туристы всех уголков земного шара (возьмите с собой фломастеры); очередь жёлтых пингвинов; крупномасштабных младенцев, застывших в немом восторге 🔥 перед зданием современного искусства; тайное место дислокации всех пражских привидений; всех и вся- исцеляющий храм; трамвайчик, едущий в гору с гордым названием «фуникулёр»; «Эйфелеву» башню, немного «эйфелевее» парижской, и много чего ещё. Всё это в обрамлении узких мощёных улочек, освещаемых тусклым светом кованных фонарей. В общем, Малая Сторона имеет чем вас удивить. А в конце сей удивительной прогулки, по уже устоявшейся традиции, я покажу Вам «вкусный» колоритный ресторан с пивом Свияны.