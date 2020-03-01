Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Миссия: спасти землю

Астероид, посланный на землю разгневанным Перуном, вот-вот упадет на холм Петршин и разрушит Прагу. За спасение земли отвечают юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий — и им очень нужна ваша помощь. Разгадайте все загадки и ребусы и расшифруйте древнюю рукопись, в которой скрыт секрет спасения.

Погружение в историю

Вы не только развлечетесь, решая задания, но и откроете удивительные факты о знаковых местах Петршина, бывшего Перунова капища, ставшего местом паломничества христиан. Вы поймете, что такое «слезы святого Лаврентия», на Крестном пути встретите часовню Гроба Господня и часовню Голгофы. Заплутаете в Зеркальном лабиринте и раскроете тайну Петршинской «Эйфелевой» башни.

Если вы страстный любитель звезд — загляните в обсерваторию, где можно даже купить кусочек метеорита. С обзорной площадки холма вам откроется великолепная панорама Златой Праги. А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз. Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года!

Варианты маршрута

На фуникулере. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что вы прокомпостировали в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.

Пешком, если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди (30-40 минут). За это время вы узнаете любопытные факты о садах на холме и скульптурах знаменитых чехов. Выпьете кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек», посетите Магическую пещеру и полюбуетесь лучшими панорамами города.