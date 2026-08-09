Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

А по пути разгадаете задачки квеста, раскроете секрет «Эйфелевой башни» и узнаете любопытные факты о достопримечательностях холма.
Описание квеста
Миссия: спасти землю
Астероид, посланный на землю разгневанным Перуном, вот-вот упадет на холм Петршин и разрушит Прагу. За спасение земли отвечают юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий — и им очень нужна ваша помощь. Разгадайте все загадки и ребусы и расшифруйте древнюю рукопись, в которой скрыт секрет спасения.
Погружение в историю
Вы не только развлечетесь, решая задания, но и откроете удивительные факты о знаковых местах Петршина, бывшего Перунова капища, ставшего местом паломничества христиан. Вы поймëте, что такое «слезы святого Лаврентия», на Крестном пути встретите часовню Гроба Господня и часовню Голгофы. Заплутаете в Зеркальном лабиринте и раскроете тайну Петршинской «Эйфелевой» башни.
Если вы страстный любитель звезд — загляните в обсерваторию, где можно даже купить кусочек метеорита. С обзорной площадки холма вам откроется великолепная панорама Златой Праги. А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз. Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года!
Варианты маршрута
На фуникулëре. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что вы прокомпостировали в трамвае, если время не истекло. На фуникулëре также можно ездить по пражскому проездному.
Пешком, если фуникулëр не работает или вы не хотите стоять в очереди (30-40 минут). За это время вы узнаете любопытные факты о садах на холме и скульптурах знаменитых чехов. Выпьете кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек», посетите Магическую пещеру и полюбуетесь лучшими панорамами города.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
- Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение
Как проходит экскурсия
- Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
- Квест-экскурсия доступна как в текстовой версии, так и в формате аудиогида с качественным звуком
- Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон
- После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии
- В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
- Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии