Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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  4. На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении

Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия.

А по пути разгадаете задачки квеста, раскроете секрет «Эйфелевой башни» и узнаете любопытные факты о достопримечательностях холма.
€28
23 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
Забронировать экскурсию
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает

Миссия: спасти землю
Астероид, посланный на землю разгневанным Перуном, вот-вот упадет на холм Петршин и разрушит Прагу. За спасение земли отвечают юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий — и им очень нужна ваша помощь. Разгадайте все загадки и ребусы и расшифруйте древнюю рукопись, в которой скрыт секрет спасения.

Погружение в историю
Вы не только развлечетесь, решая задания, но и откроете удивительные факты о знаковых местах Петршина, бывшего Перунова капища, ставшего местом паломничества христиан. Вы поймете, что такое «слезы святого Лаврентия», на Крестном пути встретите часовню Гроба Господня и часовню Голгофы. Заплутаете в Зеркальном лабиринте и раскроете тайну Петршинской «Эйфелевой» башни.
Если вы страстный любитель звезд — загляните в обсерваторию, где можно даже купить кусочек метеорита. С обзорной площадки холма вам откроется великолепная панорама Златой Праги. А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз. Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года!

Варианты маршрута
На фуникулере. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что вы прокомпостировали в трамвае, если время не истекло. На фуникулере также можно ездить по пражскому проездному.
Пешком, если фуникулер не работает или вы не хотите стоять в очереди (30-40 минут). За это время вы узнаете любопытные факты о садах на холме и скульптурах знаменитых чехов. Выпьете кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек», посетите Магическую пещеру и полюбуетесь лучшими панорамами города.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
  • Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на ее завершение.

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
  • Квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки
  • Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон с операционной системой Android не ниже 6.0 или iPhone с операционной системой iOS не ниже 10
  • После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии.
  • В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
  • Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на остановке трамвая «Уезд» (Újezd).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги... Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!
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Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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