Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия. А по пути разгадаете задачки квеста, раскроете секрет «Эйфелевой башни» и узнаете любопытные факты о достопримечательностях холма.

Описание квеста

Миссия: спасти землю

Астероид, посланный на землю разгневанным Перуном, вот-вот упадет на холм Петршин и разрушит Прагу. За спасение земли отвечают юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий — и им очень нужна ваша помощь. Разгадайте все загадки и ребусы и расшифруйте древнюю рукопись, в которой скрыт секрет спасения.

Погружение в историю

Вы не только развлечетесь, решая задания, но и откроете удивительные факты о знаковых местах Петршина, бывшего Перунова капища, ставшего местом паломничества христиан. Вы поймëте, что такое «слезы святого Лаврентия», на Крестном пути встретите часовню Гроба Господня и часовню Голгофы. Заплутаете в Зеркальном лабиринте и раскроете тайну Петршинской «Эйфелевой» башни.

Если вы страстный любитель звезд — загляните в обсерваторию, где можно даже купить кусочек метеорита. С обзорной площадки холма вам откроется великолепная панорама Златой Праги. А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз. Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года!

Варианты маршрута

На фуникулëре. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что вы прокомпостировали в трамвае, если время не истекло. На фуникулëре также можно ездить по пражскому проездному.

Пешком, если фуникулëр не работает или вы не хотите стоять в очереди (30-40 минут). За это время вы узнаете любопытные факты о садах на холме и скульптурах знаменитых чехов. Выпьете кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек», посетите Магическую пещеру и полюбуетесь лучшими панорамами города.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида

Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение

Как проходит экскурсия