Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении

Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия.

А по пути разгадаете задачки квеста, раскроете секрет «Эйфелевой башни» и узнаете любопытные факты о достопримечательностях холма.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении

Описание квеста

Миссия: спасти землю

Астероид, посланный на землю разгневанным Перуном, вот-вот упадет на холм Петршин и разрушит Прагу. За спасение земли отвечают юный астроном Иренка и сам святой Лаврентий — и им очень нужна ваша помощь. Разгадайте все загадки и ребусы и расшифруйте древнюю рукопись, в которой скрыт секрет спасения.

Погружение в историю

Вы не только развлечетесь, решая задания, но и откроете удивительные факты о знаковых местах Петршина, бывшего Перунова капища, ставшего местом паломничества христиан. Вы поймëте, что такое «слезы святого Лаврентия», на Крестном пути встретите часовню Гроба Господня и часовню Голгофы. Заплутаете в Зеркальном лабиринте и раскроете тайну Петршинской «Эйфелевой» башни.
Если вы страстный любитель звезд — загляните в обсерваторию, где можно даже купить кусочек метеорита. С обзорной площадки холма вам откроется великолепная панорама Златой Праги. А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз. Фонтан «Люк времени», водопады и пруды — атмосфера здесь сказочно-романтичная в любое время года!

Варианты маршрута

На фуникулëре. Билет на него стоит столько же, сколько и на любой другой общественный транспорт Праги. Его можно купить в автомате перед посадкой на фуникулер или использовать тот, что вы прокомпостировали в трамвае, если время не истекло. На фуникулëре также можно ездить по пражскому проездному.
Пешком, если фуникулëр не работает или вы не хотите стоять в очереди (30-40 минут). За это время вы узнаете любопытные факты о садах на холме и скульптурах знаменитых чехов. Выпьете кружечку пива на смотровой площадке ресторана «Небозизек», посетите Магическую пещеру и полюбуетесь лучшими панорамами города.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • После предоплаты экскурсии на сайте вы получите на почту код для оплаты оставшейся суммы, который используете при покупке экскурсии на сайте гида
  • Купленную квест-экскурсию вы можете пройти в любое удобное для вас время в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на еë завершение

Как проходит экскурсия

  • Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом
  • Квест-экскурсия доступна как в текстовой версии, так и в формате аудиогида с качественным звуком
  • Для прохождения квеста вам понадобится только полностью заряженный смартфон
  • После оплаты квеста вы получите письмо с инструкцией для установки приложения с заданиями квеста. Доступ к интернету нужен только для загрузки приложения и экскурсии
  • В любой момент вы можете поставить игру «на паузу», чтобы сделать перерыв или полюбоваться видами
  • Квест можно проходить и компанией больше 4-х человек, но в таком случае удобнее использовать два смартфона и разделиться на две команды. Для этого приобретите две экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Я и моя дочка Любовь — основатели проекта, в котором экскурсии получили новое прочтение в формате квеста. Мы живем в Праге 16 лет и теперь, когда нам известен каждый
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уголок этого прекраснейшего города на Земле, настало время поделиться знаниями. Купив квест-экскурсию, вы сможете слушать или читать интересные рассказы наших виртуальных экскурсоводов, снова и снова погружаясь в загадочный мир средневековой Праги… Мы амбициозны и хотим для вас только самого лучшего. И туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы — с нами!

Входит в следующие категории Праги

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