Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Чтобы по-настоящему почувствовать дух Праги, нужно не спеша, не торопясь гулять по ней, наслаждаться и вдыхать ее чудную атмосферу, чем мы и займемся на экскурсии.



Вы увидите астрономические часы Орлой, которые ежечасно демонстрируют явление апостолов народу, побываете в еврейском квартале, загадаете желание на Карловом мосту и познакомитесь с другими достопримечательностями Старого Города. 5 1 отзыв

Описание экскурсии На машине времени У многих Старая Прага ассоциируется с астрономическими часами на каменной башне, которые ежечасно демонстрируют явление апостолов народу. В руках апостолы несут предметы, которыми были убиты, а на самом циферблате нарисовано столько всего, что кажется черт ногу сломит. Но все довольно просто — это три варианта времяисчисления, лунный календарь и разграничение дня и ночи. Тут важно иметь под боком хорошего гида, умеющего занимательно и в то же время просто объяснить значение символов Орлоя и научить определять по ним время. Мало кто из вас знает, что помимо этого раритета в Старом Городе скрыто от глаз туристов множество потрясающих мест. Бредёшь, петляя по каменным дорожкам между пряничными домиками, и выходишь к храму. Снаружи вроде храм как храм, а внутри — «городок в табакерке»: столько золота, картин и росписей сводов, стен, что ошеломляет. А Старый еврейский квартал… Евреи всегда здесь жили обособленно, своим мирком, ведя свой образ жизни, руководствуясь своими законами — и миква еженедельная, и синагога, где шаббатная молитва проводилась два раза, и раввин, помогающий советом каждому еврею в его неразрешимой ситуации. Конечно, есть еще Карлов мост, исполняющий желания любого, кто пройдет по нему, сад с павлинами, лебеди, с видами на башни и купола, и вообще «Дух Праги». Именно не спеша, не торопясь надо гулять по ней, наслаждаться и вдыхать ее чудную атмосферу.

Что можно увидеть на экскурсии? Карлов мост

Стена Леннона

Мостик влюбленных

Самая узкая улица в Праге

Памятники Давида Черного

Улочки Старого Города

Старый Еврейский квартал

Староместская площадь

Часы Орлой

Пороховые ворота

Муниципальный дом

Храм святого Якуба

Вацлавская площадь

