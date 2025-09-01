Чтобы по-настоящему почувствовать дух Праги, нужно не спеша, не торопясь гулять по ней, наслаждаться и вдыхать ее чудную атмосферу, чем мы и займемся на экскурсии.
Вы увидите астрономические часы Орлой, которые ежечасно демонстрируют явление апостолов народу, побываете в еврейском квартале, загадаете желание на Карловом мосту и познакомитесь с другими достопримечательностями Старого Города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
На машине времениУ многих Старая Прага ассоциируется с астрономическими часами на каменной башне, которые ежечасно демонстрируют явление апостолов народу. В руках апостолы несут предметы, которыми были убиты, а на самом циферблате нарисовано столько всего, что кажется черт ногу сломит. Но все довольно просто — это три варианта времяисчисления, лунный календарь и разграничение дня и ночи. Тут важно иметь под боком хорошего гида, умеющего занимательно и в то же время просто объяснить значение символов Орлоя и научить определять по ним время. Мало кто из вас знает, что помимо этого раритета в Старом Городе скрыто от глаз туристов множество потрясающих мест. Бредёшь, петляя по каменным дорожкам между пряничными домиками, и выходишь к храму. Снаружи вроде храм как храм, а внутри — «городок в табакерке»: столько золота, картин и росписей сводов, стен, что ошеломляет. А Старый еврейский квартал… Евреи всегда здесь жили обособленно, своим мирком, ведя свой образ жизни, руководствуясь своими законами — и миква еженедельная, и синагога, где шаббатная молитва проводилась два раза, и раввин, помогающий советом каждому еврею в его неразрешимой ситуации. Конечно, есть еще Карлов мост, исполняющий желания любого, кто пройдет по нему, сад с павлинами, лебеди, с видами на башни и купола, и вообще «Дух Праги». Именно не спеша, не торопясь надо гулять по ней, наслаждаться и вдыхать ее чудную атмосферу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карлов мост
- Стена Леннона
- Мостик влюбленных
- Самая узкая улица в Праге
- Памятники Давида Черного
- Улочки Старого Города
- Старый Еврейский квартал
- Староместская площадь
- Часы Орлой
- Пороховые ворота
- Муниципальный дом
- Храм святого Якуба
- Вацлавская площадь
- Ностицкий театр
Что включено
- Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
