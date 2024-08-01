Самая узкая улочка – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Самая узкая улочка» в Праге на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
На машине
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Пешая
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Начало: Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 5 чел.
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2024
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Экскурсия была по действительно скрытым от глаз обычных туристов местам старой Праги. Очень интересно. Но подземелий не было.
  • А
    Анна
    11 июня 2024
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Олег привел нас в такие места, которые мы бы сами не нашли. Было интересно и увлекательно! Спасибо!!!
  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Спасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
  • Э
    Эдгар
    18 октября 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Хороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
  • Ю
    Юлия
    29 декабря 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
    читать дальше

    новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.

  • С
    Сергей
    1 ноября 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Самая узкая улочка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
  2. Скрытые места и подземелья Старой Праги
  3. Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Самая узкая улочка" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Самая узкая улочка», 87 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам