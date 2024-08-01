3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Начало: Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арт-Прага: современное исскуство на улицах Малой страны
Начало: Nám. Kinských 234, Praha 5-Smíchov
Расписание: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 августа 2024Экскурсия была по действительно скрытым от глаз обычных туристов местам старой Праги. Очень интересно. Но подземелий не было.
- ААнна11 июня 2024Олег привел нас в такие места, которые мы бы сами не нашли. Было интересно и увлекательно! Спасибо!!!
- AAlevtina9 января 2024Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ДДенис29 декабря 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомСпасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
- ЭЭдгар18 октября 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомХороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
- ЮЮлия29 декабря 2022Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
- ССергей1 ноября 2022Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Самая узкая улочка»
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