  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

По Праге с Чехом

5
4 отзыва
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Пройтись по Праге с настоящим коренным жителем — мечта многих туристов.

Ведь никто другой не знает настолько досконально этот город 🏙️ и страну, как истинный, исконный пражанин.

Вас ждет прогулка 👣 по культовым городским местам и секретным достопримечательностям Праги вместе с коренным чехом – Паном Витом.

Пан Вит — человек знающий, интересный в общении, с ним хорошо посидеть за кружкой пива, обсудить жизнь чехов, а также пройтись по неизвестным улочкам Праги, слушая истории 📖 города с «чешской» точки зрения.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По Праге с Чехом
По Праге с Чехом

Что вы увидите

  • Нетуристические места Старой Праги
  • улочки Старого Города
  • Малой Стороны
  • Градчан
  • Пражский Град
  • храм св. Вита
  • храм св. Якуба
  • храм св. Ильи
  • Староместскую площадь
  • Карлув мост и т. д.
Пройтись по Праге с настоящим коренным жителем — мечта многих туристов. Ведь никто другой не знает настолько досконально этот город 🏙️ и страну, нежели истинный, исконный пражанин! Представляю вашему вниманию настоящего, типичного Чеха — экскурсовода пана Вита. Именно он сможет ответить на «каверзные» вопросы бытового характера относительно чешских зарплат; что чехи готовят дома, а не в ресторанах; как у них принято знакомится; какое у них отношение к тёщям; передают ли они детям квартиры по наследству и т. д. и т. д. Ни один эмигрант, пусть даже долго живущий в Чехим, всё равно не будет знать всё об этой стране и народе. А вот Чех — другое дело! Кроме того, щепетильные вопросы о Первой и Второй мировых войнах, как именно народ жил, что думал по этому поводу, почему долго не убирали памятник Сталину, сколько раз и почему бомбили Прагу и, опять же, тд. и т. д.
Пан Вит — человек знающий, интересный в общении, с ним хорошо посидеть за кружкой пива, обсудить жизнь чехов, а также пройтись по неизвестным улочкам Праги, слушая истории 📖 города с «чешской» точки зрения.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и тд. )
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
По Праге с Чехом
По Праге с Чехом
По Праге с Чехом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

Алеся К. проводит ещё 5 экскурсий

Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
125
3 часа
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Праге
20 отзывов
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
60
2 часа
Вдали от туристических троп. Место силы – Вышеград
19 отзывов
Экскурсия по Праге для детей
100
2 часа
Экскурсия по Праге для детей
11 отзывов
Мистический вечер в Праге
75
2 часа
Мистический вечер в Праге
7 отзывов
Вечерняя Прага без туристического водоворота
100
2 часа
Вечерняя Прага без туристического водоворота
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Праге

Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
19
4.5 часов
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
1153 отзыва
В Дрезден из Праги в мини-группе
35
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
584 отзыва
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
40
11 часов
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
381 отзыв
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
20
3 часа
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
337 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
29
10 часов
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
320 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
13
2 часа
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
269 отзывов