Пройтись по Праге с настоящим коренным жителем — мечта многих туристов. Ведь никто другой не знает настолько досконально этот город 🏙️ и страну, нежели истинный, исконный пражанин! Представляю вашему вниманию настоящего, типичного Чеха — экскурсовода пана Вита. Именно он сможет ответить на «каверзные» вопросы бытового характера относительно чешских зарплат; что чехи готовят дома, а не в ресторанах; как у них принято знакомится; какое у них отношение к тёщям; передают ли они детям квартиры по наследству и т. д. и т. д. Ни один эмигрант, пусть даже долго живущий в Чехим, всё равно не будет знать всё об этой стране и народе. А вот Чех — другое дело! Кроме того, щепетильные вопросы о Первой и Второй мировых войнах, как именно народ жил, что думал по этому поводу, почему долго не убирали памятник Сталину, сколько раз и почему бомбили Прагу и, опять же, тд. и т. д.

Пан Вит — человек знающий, интересный в общении, с ним хорошо посидеть за кружкой пива, обсудить жизнь чехов, а также пройтись по неизвестным улочкам Праги, слушая истории 📖 города с «чешской» точки зрения.