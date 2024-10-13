Давайте пройдемся по нетуристическому маршруту и поднимемся в замок-крепость Кёнигштайн, высота которой составляет 14 этажей.
Монументальное сооружение, раскинувшееся на отвесной скале, поражает своим суровым видом – не зря оно раньше служило тюрьмой. Также вас ждет экскурсия по Дрездену, одному из красивейших городов Европы.
Монументальное сооружение, раскинувшееся на отвесной скале, поражает своим суровым видом – не зря оно раньше служило тюрьмой. Также вас ждет экскурсия по Дрездену, одному из красивейших городов Европы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! Устали от стандартных одинаковых экскурсий? Тогда предлагаю пройтись по нетуристическому маршруту. Он приведет нас к крепости Кёнигштайн, высота которой составляет 14 этажей, а глубина колодца — все 50 этажей.
Что вас ждет
Замок-крепость Кёнигштайн стоит на отвесной скале и внушает восхищение своим суровым видом. В древние времена замок напрасно пытались захватить, он по праву считается одним из самых неприступных в мире. Также Кёнигштайн использовался как тюрьма, бежать из которой удалось лишь одному человеку. Впоследствии он выпустил книгу «Сбежавший генерал», где подробно описал свой побег. С вершины скалы вам откроются потрясающие виды Чехии и Саксонии. В самом замке можно пройтись по экспозициям в отлично сохранившихся зданиях. Затем мы переедем в Дрезден, один из красивейших городов Европы, где вас ждет обзорная экскурсия. Когда-то из рыбацкого поселка выросла величественная столица саксонских правителей. Дрезден недаром считается жемчужиной Саксонии, и мы пройдемся по самым интересным местам этого сказочного города с богатой историей. После обзорной экскурсии можно посетить сокровищницу и при желании устроить шоппинг.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Кёнигштайн
- Дрезден
Что включено
- Экскурсия в крепости Кёнигштайн и Дрездене
Что не входит в цену
- Входной билет в крепость
- ТРАНСФЕР!!
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ!!
- СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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