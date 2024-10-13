ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! Устали от стандартных одинаковых экскурсий? Тогда предлагаю пройтись по нетуристическому маршруту. Он приведет нас к крепости Кёнигштайн, высота которой составляет 14 этажей, а глубина колодца — все 50 этажей.

Что вас ждет

Замок-крепость Кёнигштайн стоит на отвесной скале и внушает восхищение своим суровым видом. В древние времена замок напрасно пытались захватить, он по праву считается одним из самых неприступных в мире. Также Кёнигштайн использовался как тюрьма, бежать из которой удалось лишь одному человеку. Впоследствии он выпустил книгу «Сбежавший генерал», где подробно описал свой побег. С вершины скалы вам откроются потрясающие виды Чехии и Саксонии. В самом замке можно пройтись по экспозициям в отлично сохранившихся зданиях. Затем мы переедем в Дрезден, один из красивейших городов Европы, где вас ждет обзорная экскурсия. Когда-то из рыбацкого поселка выросла величественная столица саксонских правителей. Дрезден недаром считается жемчужиной Саксонии, и мы пройдемся по самым интересным местам этого сказочного города с богатой историей. После обзорной экскурсии можно посетить сокровищницу и при желании устроить шоппинг.