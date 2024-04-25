На экскурсии симфония архитектуры, каменных мостовых и ушедших столетий сольются в алхимический эликсир из прошлого и настоящего. А я стану вашим проводником в этот мир пражской алхимии. Вы прогрузитесь в эпохи Средневековья, барокко и сецессиона. «Пообщаетесь» с богемскими князьями, королями, признанными героями. И ощутите современный пульс города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как Прага стала городом сотен башен.
- Увидите один из старейших каменных мостов в Европе.
- Выясните, где писал свои книги Франц Кафка.
- Познакомитесь с одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире.
- Я расскажу о знаменитом Пражском Орлое — средневековых часах, функционирующих до сих пор.
- Мы поговорим о Праге как о родине кубизма в архитектуре, а также обсудим примеры рондокубизма и особенности этого стиля.
- И конечно, не обойдём вниманием чешскую кухню и пиво — это такие же бренды, как и всё перечисленное выше.
Пражский исторический центр огромен и под завязку набит всевозможными достопримечательностями. Мои маршруты, как правило, не стереотипны и подстраиваются под возраст, пожелания, физическую выносливость гостей и время года. Однако самые популярные и знаковые места я стараюсь включить по максимуму.
Среди них: Карлов мост, Пражские куранты, Вышеград, Пражский Град, Староместская площадь, памятник Яну Гусу, памятник Святому Вацлаву, костёл Св. Якова, костёл Девы Марии, Еврейский квартал, Старый город, Новый город и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Любителям архитектуры, историческим энтузиастам, культурным исследователям и всем, кто просто хочет получить объёмное представление о городе.
Организационные детали
- Прогулка полностью пешая, обязательно будут остановки для отдыха и перекуса
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
- Дополнительные расходы: питание, напитки (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у туристов живейший интерес.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
25 апр 2024
Мы первый раз в Праге, хотели не просто сопровождающего человека рядом, а именно человека, который хорошо разбирается в истории Чехии и Европы в целом.
Андрей оказался именно этим человеком.
Отлично подстроился под
Андрей оказался именно этим человеком.
Отлично подстроился под
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 09:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Доброе утро, Прага
Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 3 чел.