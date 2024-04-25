На экскурсии симфония архитектуры, каменных мостовых и ушедших столетий сольются в алхимический эликсир из прошлого и настоящего. А я стану вашим проводником в этот мир пражской алхимии. Вы прогрузитесь в эпохи Средневековья, барокко и сецессиона. «Пообщаетесь» с богемскими князьями, королями, признанными героями. И ощутите современный пульс города.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете, как Прага стала городом сотен башен.

Увидите один из старейших каменных мостов в Европе.

Выясните, где писал свои книги Франц Кафка.

Познакомитесь с одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире.

Я расскажу о знаменитом Пражском Орлое — средневековых часах, функционирующих до сих пор.

Мы поговорим о Праге как о родине кубизма в архитектуре, а также обсудим примеры рондокубизма и особенности этого стиля.

И конечно, не обойдём вниманием чешскую кухню и пиво — это такие же бренды, как и всё перечисленное выше.

Пражский исторический центр огромен и под завязку набит всевозможными достопримечательностями. Мои маршруты, как правило, не стереотипны и подстраиваются под возраст, пожелания, физическую выносливость гостей и время года. Однако самые популярные и знаковые места я стараюсь включить по максимуму.

Среди них: Карлов мост, Пражские куранты, Вышеград, Пражский Град, Староместская площадь, памятник Яну Гусу, памятник Святому Вацлаву, костёл Св. Якова, костёл Девы Марии, Еврейский квартал, Старый город, Новый город и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям архитектуры, историческим энтузиастам, культурным исследователям и всем, кто просто хочет получить объёмное представление о городе.

Организационные детали