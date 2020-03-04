10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории

Дарина
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Дарина – ваш гид
На нашей прогулке вы не только прогуляетесь по главным достопримечательностям прекрасной Праги, но и погрузитесь в её «биографию» от истоков до сегодняшних дней.

Я проведу вас по Старому городу и Пражскому Граду, расскажу об основных событиях из жизни Праги, помогу сориентироваться в городе и посоветую интересные места для посещения.
169 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Большое знакомство с Прагой
Большое знакомство с Прагой

Что вас ожидает

Прогулка по главным местам Праги и её история
Экскурсия начнётся с Пражского Града — вы осмотрите один из самых старейших монастырей Праги. Мы пройдёмся по средневековым улицам Градчан и окажемся у резиденции президента, бывшей обители чешских королей. Вы посетите легендарный собор Святого Вита, спуститесь по мощеным улочкам к Карлову мосту, перейдя который, прогуляетесь по закоулкам Старого города и по Староместской площади. По пути я научу вас ориентироваться в городе по домовым знакам, познакомлю с чешской историей и архитектурными стилями Праги, расскажу о самом великом короле и помогу разобраться, что показывают пражские куранты «Орлой». Я посоветую вам, где попробовать блюда классической национальной кухни и чешское пиво.

Моя экскурсия содержит не только интересные факты, но и знаменательные даты, они помогут выстроить хронологию событий. Не беспокойтесь: вас ждёт не скучная историческая лекция, а занимательный разговор о судьбе Праги, который будет интересен и взрослым, и детям.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён билет на общественный транспорт от отеля до Пражского Града.
  • Дополнительные расходы (по желанию): такси до Пражского Града, обед в ресторане по окончании экскурсии.
Большое знакомство с Прагой
Большое знакомство с Прагой
Большое знакомство с Прагой
Большое знакомство с Прагой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
За более, чем 12 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. До встречи в сердце Европы!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Выбрав эту экскурсию, вы получите возможность увидеть огромное количество красивейших мест за один день. Дарина настолько увлеченно рассказывала, что даже дождь и холодный ветер не беспокоили. Вы сможете попробовать самый свежий и вкусный трдельник и невероятный горячий шоколад, которого не найдете в местах скопления туристов. Приготовьтесь, ходить придется много, десятки потрясающих фотографий вам обеспечены. Жаль, что не было времени взять дополнительно экскурсию по еврейскому кварталу, потому как Дарина просто заражает вас энергетикой города и хочется увидеть ещё и ещё и ещё больше.
18 января 2020
Мы с семьей впервые приехали в Прагу и нам очень хотелось познакомиться с этим городом, с его историей и достопримечательностями. Дарина превосходно справилась с этой задачей! Мы абсолютно не заметили как пролетело время, так как всё время были увлечены рассказом Дарины. У неё в запасе столько интересных фактов, которые вплетены в историю времён. Материал преподносился в очень непринужденной форме, что было для нас немаловажно, так как увлечь детей на 5 часов очень сложно и не каждому под силу, но Дарина проделала это с легкостью! За что ей огромное спасибо! В следующий приезд мы вернёмся только к Дарине и продолжим своё знакомство с Чехией!
2 января 2020
Хотите, чтобы пятичасовая экскурсия пролетела незаметно? Тогда Вам нужен гид - Дарина!
Дарина лучший гид, которого мы встречали))) началось наше знакомство с мистической Праги...🦹🏻‍♂️🧟‍♂️‍♂️
у Дарины все продумано до мелочей: образ, маршруты, рассказы...ни одной минуты потраченного времени, только очень интересные места и захватывюащие легенды:)))
Продолжили знакомство на обзорной экскурсии по Праге...в морозную погоду мы прошли 20 тысяч шагов 👣👣👣👣, но не устали и не замерзли... За это время Дарина успела показать самые интересные достопримечательности Праги, рассказала куда стоит еще сходить самим)) а как она рассказывает...хочется слушать, слушать и слушать)))
При следующем посещении наш гид только Дарина))) будем ждать новые увлекательные экскурсии)) Дарина, спасибо Вам большое, мы ❤️ Прагу)
Екатерина
31 декабря 2019
Прежде всего, экскурсия очень интересная. Во-вторых, маршрут выстроен очень грамотно, рассказ начинается со времени первых правителей этих земель и плавно, через века, приходит в 20 век. Дарина прекрасный рассказчик, в сухие исторические факты она "подмешивает" местные предания.
12 декабря 2019
Огромное спасибо Дарине!!! Мне и моей семье очень понравилась обзорная экскурсия по Праге. Идеально выбран маршрут, длительное путешествие и никакой усталости. Информация приподается доступным образом, много фактов, все очень интересно! Огромное спасибо!
21 ноября 2019
Отличная экскурсия! Оптимально продумана комбинация пешей прогулки и знакомства с разными видами публичного транспорта. Гиду Дарине отдельный респект за максимальное стремление подстроиться под потребности участников (место встречи, время начала, маршруты и последовательность движения, длительность пребывания на том или ином объекте и т.п.). А сколько Дарина (для своего юного возраста) знает интереснейших, но не всем известных фактов о Праге - достойно уважения. И всегда приятно, когда видишь, что человек любит своё дело, а не отбывает номер на работе. Спасибо! Самая комфортная и познавательная экскурсия из представленных в Праге этой осенью. Надеемся и при следующем посещении Праги обязательно пройти с Дариной новым маршрутом . Команде Трипстера огромное спасибо за удобный сервис!
6 мая 2019
Дарина, огромное Вам спасибо за экскурсию! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в огромный и загадочный мир Праги! Вы открыли для нас много нового и интересного! Дарина не просто гид, она человек, знающий историю своей страны, который умело может ее преподнести и очень любит свое дело!
24 февраля 2018
Даше большое спасибо! Все очень понравилось. Разносторонне и не стандартно. Экскурсия проводилась только для нашей пары в режиме «прогулки». Даша подстроилась под наш ритм и интересы. В итоге экскурсия продлилась не заявленные 4,5 часа, а все 6,5! Правда последние 1,5 часа мы провели за дегустацией напитков. Но учитывая что предыдущие 5 часов мы провели на улице при минус 5, это было очень уместно. В итоге очень довольны!
31 декабря 2017
Огромное спасибо Дарье за проведенную экскурсию! Было очень здорово и познавательно. Рассказывает Дарья очень интересно и увлекательно, чувствуется большой "багаж" знаний. Накануне встречи у нас была общая экскурсия от тур оператора, которая продлилась 6 часов. Так вот, за более короткое время, проведенное с экскурсоводом Дарьей, мы смогли посмотреть гораздо больше достопримечательностей, спокойно сделать фотографии (кстати, отдельное спасибо Дарье за помощь в снимках), избежать больших столпотворений и попробовать по настоящему вкусный и свежий Трдельник. Отдельное спасибо за приятные напитки в конце экскурсии. Не удержался таки и привез домой подарочный напиток. Данная экскурсия подойдет абсолютно всем.
5 ноября 2017
Вчера состоялось наше знакомство с Прагой! Заранее искали экскурсовода на разных сайтах, читали отзывы, сравнивали... выбрали экскурсовода из команды Трипстера - Дарью. И не ошиблись!!! Даша - обаятельная, общительная девушка, влюблённая в свой город и супер- профессионал!!! Огромный багаж знаний! Столько разной интересной информации, которой Даша поделилась с нами!!! Мы в восторге!! С удовольствием порекомендуем Дарью своим знакомым, если они решат поехать в этот удивительный город! Даша, ещё раз огромное спасибо за волшебный день в Праге!!!

Дарина проводит ещё 2 экскурсии

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