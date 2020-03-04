10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по главным местам Праги и её история

Экскурсия начнётся с Пражского Града — вы осмотрите один из самых старейших монастырей Праги. Мы пройдёмся по средневековым улицам Градчан и окажемся у резиденции президента, бывшей обители чешских королей. Вы посетите легендарный собор Святого Вита, спуститесь по мощеным улочкам к Карлову мосту, перейдя который, прогуляетесь по закоулкам Старого города и по Староместской площади. По пути я научу вас ориентироваться в городе по домовым знакам, познакомлю с чешской историей и архитектурными стилями Праги, расскажу о самом великом короле и помогу разобраться, что показывают пражские куранты «Орлой». Я посоветую вам, где попробовать блюда классической национальной кухни и чешское пиво.

Моя экскурсия содержит не только интересные факты, но и знаменательные даты, они помогут выстроить хронологию событий. Не беспокойтесь: вас ждёт не скучная историческая лекция, а занимательный разговор о судьбе Праги, который будет интересен и взрослым, и детям.