10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Праги и узнаете её историю от истоков до наших дней. Посетите Пражский Град, собор Святого Вита, Карлов мост и Староместскую площадь. читать дальшеуменьшить
Узнайте о жизни чешских королей, архитектурных стилях и знаменитых пражских курантах «Орлой». Экскурсия включает билет на общественный транспорт от отеля до Пражского Града. Дополнительные расходы по желанию: такси и обед в ресторане. Интересные факты и хронология событий сделают прогулку увлекательной для взрослых и детей
Июнь, июль и август - это идеальные месяцы для экскурсии по Праге. В это время года город оживает, и прогулки по его историческим местам становятся особенно приятными. В это время вы сможете насладиться атмосферой Праги в полной мере.
Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пражский Град
Собор Святого Вита
Карлов мост
Старый город
Староместская площадь
Куранты «Орлой»
Описание экскурсии
Прогулка по главным местам Праги и её история
Экскурсия начнётся с Пражского Града — вы осмотрите один из самых старейших монастырей Праги. Мы посетим резиденцию президента – бывшую обитель чешских королей. Вы посетите легендарный собор Святого Вита, спуститесь по мощеным улочкам к Карлову мосту, перейдя который, прогуляетесь по закоулкам Старого города и по Староместской площади. По пути я научу вас ориентироваться в городе по домовым знакам, познакомлю с чешской историей и архитектурными стилями Праги, расскажу о самом великом короле и помогу разобраться, что показывают пражские куранты «Орлой». Я посоветую вам, где попробовать блюда классической национальной кухни и чешское пиво.
Моя экскурсия содержит не только интересные факты, но и знаменательные даты, они помогут выстроить хронологию событий. Не беспокойтесь: вас ждёт не скучная историческая лекция, а занимательный разговор о судьбе Праги, который будет интересен и взрослым, и детям.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён билет на общественный транспорт от отеля до Пражского Града
Дополнительные расходы (по желанию): такси до Пражского Града, обед в ресторане по окончании экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из читать дальшеуменьшить
научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Бузуляк
Огромное вам спасибо Дарина,вы сделали наш отпуск в Праге поистине незабываемым! Ну и конечно огромное вам спасибо за по настоящему крутые фоточки!
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Tatjana
Дарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Чёткая дикция. Приятный собеседник. Специалист своего дела! 10-летняя дочка тоже очень довольна, читать дальшеуменьшить
говорит что Дарина милая и интересно рассказывает. Мы очень довольна экскурсией вместе с Дариной! Когда прилетит в Прагу в следующий раз, однозначно закажем экскурсии именно у неё! Прекрасная экскурсия в компании с прекрасным гидом! Очень рекомендую 🙂!
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Екатерина
Спасибо большое за экскурсию! Время пролетело незаметно. Мне очень понравилось👍🏻
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И
Илона
Мы с семьей впервые приехали в Прагу и нам очень хотелось познакомиться с этим городом, с его историей и достопримечательностями. Дарина превосходно справилась с этой задачей! Мы абсолютно не заметили читать дальшеуменьшить
как пролетело время, так как всё время были увлечены рассказом Дарины. У неё в запасе столько интересных фактов, которые вплетены в историю времён. Материал преподносился в очень непринужденной форме, что было для нас немаловажно, так как увлечь детей на 5 часов очень сложно и не каждому под силу, но Дарина проделала это с легкостью! За что ей огромное спасибо! В следующий приезд мы вернёмся только к Дарине и продолжим своё знакомство с Чехией!
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М
Марина
Хотите, чтобы пятичасовая экскурсия пролетела незаметно? Тогда Вам нужен гид - Дарина! Дарина лучший гид, которого мы встречали))) началось наше знакомство с мистической Праги… 👩🔬🦹🏻♂🧟♂ у Дарины все продумано до мелочей: читать дальшеуменьшить
образ, маршруты, рассказы… ни одной минуты потраченного времени, только очень интересные места и захватывюащие легенды:))) Продолжили знакомство на обзорной экскурсии по Праге… в морозную погоду мы прошли 20 тысяч шагов 👣👣👣👣, но не устали и не замерзли… За это время Дарина успела показать самые интересные достопримечательности Праги, рассказала куда стоит еще сходить самим)) а как она рассказывает… хочется слушать, слушать и слушать))) При следующем посещении наш гид только Дарина))) будем ждать новые увлекательные экскурсии)) Дарина, спасибо Вам большое, мы ❤ Прагу)
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Дмитрий
Отличная экскурсия! Оптимально продумана комбинация пешей прогулки и знакомства с разными видами публичного транспорта. Гиду Дарине отдельный респект за максимальное стремление подстроиться под потребности участников (место встречи, время начала, маршруты читать дальшеуменьшить
и последовательность движения, длительность пребывания на том или ином объекте и т. п.). А сколько Дарина (для своего юного возраста) знает интереснейших, но не всем известных фактов о Праге - достойно уважения. И всегда приятно, когда видишь, что человек любит своё дело, а не отбывает номер на работе. Спасибо! Самая комфортная и познавательная экскурсия из представленных в Праге этой осенью. Надеемся и при следующем посещении Праги обязательно пройти с Дариной новым маршрутом. Команде Трипстера огромное спасибо за удобный сервис!
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