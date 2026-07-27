10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Праги и узнаете её историю от истоков до наших дней. Посетите Пражский Град, собор Святого Вита, Карлов мост и Староместскую площадь.

Узнайте о жизни чешских королей, архитектурных стилях и знаменитых пражских курантах «Орлой». Экскурсия включает билет на общественный транспорт от отеля до Пражского Града. Дополнительные расходы по желанию: такси и обед в ресторане. Интересные факты и хронология событий сделают прогулку увлекательной для взрослых и детей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август - это идеальные месяцы для экскурсии по Праге. В это время года город оживает, и прогулки по его историческим местам становятся особенно приятными. В это время вы сможете насладиться атмосферой Праги в полной мере.



Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.