Наша экскурсия ⛳ по Новому Городу Праги пешеходная. Маршрут разработан весьма компактно, поэтому за 2, 5 часа вы сможете посетить большое количество интереснейших объектов, которые являются визитной карточкой Нового Города:
величественный Национальный музей 🖼 – самый большой музей в Чехии, где хранятся 14 миллионов раритетов и предметов искусства мирового значения;
героический памятник покровителю Чехии, главному символу страны, олицетворению Праги – Святому Вацлаву;
место действия важнейших исторических событий Чехии, самая большая площадь Праги – Вацлавская площадь;
грандиозный Пассаж Люцерна, оформленный с античной помпезностью в стиле арт-деко с многочисленными ресторанами, барами, клубами, художественными мастерскими и магазинчиками, а также, подвешенной к куполу одного из залов, скандальной скульптурой Мертвого коня Давида Черны;
зеленая «жемчужина» Праги – Францисканский сад с живописными фонтанами, беседками, живыми изгородями и впечатляющим скульптурами. Первоначально Францисканский сад был садом лекарственных растений;
уникальная Пороховая башня с неповторимыми архитектурными композициями;
яркий представитель уникального стиля ар-нуво – Общественный дом с 1, 5 тысячью помещений;
одно из самых посещаемых мест Праги – Площадь Республики, где расположено огромное количество интересных исторических объектов. Ее еще называют воротами в Прагу;
колоритная Йиндржиская башня, в которой расположены куранты с десятью колоколами. Примечательным является то, что их звон слышен только внутри помещения.
Интересные легенды
Новому Городу не только есть что показать, но и рассказать. Его история 📖 изобилует интереснейшими легендами и интригующими деталями:
по преданию причиной основания Нового Города стали суеверия Карл IV. Астрологи предсказали ему, что природные катаклизмы полностью сотрут с лица земли Малую Страну и Старый Город 🏙️. Император решил противостоять судьбе и поэтому стал строить Новый Город;
по легенде в доме у знаменитой Карловой площади в Новом Городе жил доктор Фауст, который пригласил к себе дьявола и продал ему свою душу. Местные жители утверждают, что несчастная душа Фауста по ночам до сих пор бродит по площади и окрестностям, а в доме, который сохранился до нашего времени, творится всякая необъяснимая чертовщина;
памятник Святому Вацлаву – это излюбленное место встреч пражской молодежи, свиданий, и место начала экскурсий. При этом местные жители всегда говорят «встречаемся под хвостом», имея в виду хвост коня Святого Вацлава.
Внимание! Экскурсия проводится в группе от 4 человек
Что входит
Услуги гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
Питание.
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Прага 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.