Eurotour G. – Гид из Праги

Прогуляйтесь по оживлённому району Праги — Новому Месту.



Он был заложен еще в 14 веке, но проект опередил время.



Вы увидите широкие площади, похожие на проспекты, улицы, словно прочерченные по линейке, здания, как на параде, выстроившиеся перед Национальным музеем.



Побываете в волшебном Францисканском саду, изучите неоренессансное здание Национального театра и Общественный дом, великолепный образчик ар-нуво.



Узнаете, где прячется пародия на памятник Святому Вацлаву — от эпатажного Давида Черны.