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Прогулка по району Нове Место

5
16 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Прогуляйтесь по оживлённому району Праги — Новому Месту.

Он был заложен еще в 14 веке, но проект опередил время.

Вы увидите широкие площади, похожие на проспекты, улицы, словно прочерченные по линейке, здания, как на параде, выстроившиеся перед Национальным музеем.

Побываете в волшебном Францисканском саду, изучите неоренессансное здание Национального театра и Общественный дом, великолепный образчик ар-нуво.

Узнаете, где прячется пародия на памятник Святому Вацлаву — от эпатажного Давида Черны.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €8.5 за человека

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Прогулка по району Нове Место
Прогулка по району Нове Место

Что вы увидите

  • Национальный музей
  • памятник Святому Вацлаву
  • Вацлавская площадь
  • Пассаж Люцерна
  • Францисканский сад
  • Пороховая башня
  • Площадь Республики
  • Йиндржиская башня
Что Вас ожидает

Наша экскурсия ⛳ по Новому Городу Праги пешеходная. Маршрут разработан весьма компактно, поэтому за 2, 5 часа вы сможете посетить большое количество интереснейших объектов, которые являются визитной карточкой Нового Города:

  • величественный Национальный музей 🖼 – самый большой музей в Чехии, где хранятся 14 миллионов раритетов и предметов искусства мирового значения;
  • героический памятник покровителю Чехии, главному символу страны, олицетворению Праги – Святому Вацлаву;
  • место действия важнейших исторических событий Чехии, самая большая площадь Праги – Вацлавская площадь;
  • грандиозный Пассаж Люцерна, оформленный с античной помпезностью в стиле арт-деко с многочисленными ресторанами, барами, клубами, художественными мастерскими и магазинчиками, а также, подвешенной к куполу одного из залов, скандальной скульптурой Мертвого коня Давида Черны;
  • зеленая «жемчужина» Праги – Францисканский сад с живописными фонтанами, беседками, живыми изгородями и впечатляющим скульптурами. Первоначально Францисканский сад был садом лекарственных растений;
  • уникальная Пороховая башня с неповторимыми архитектурными композициями;
  • яркий представитель уникального стиля ар-нуво – Общественный дом с 1, 5 тысячью помещений;
  • одно из самых посещаемых мест Праги – Площадь Республики, где расположено огромное количество интересных исторических объектов. Ее еще называют воротами в Прагу;
  • колоритная Йиндржиская башня, в которой расположены куранты с десятью колоколами. Примечательным является то, что их звон слышен только внутри помещения.
Интересные легенды

Новому Городу не только есть что показать, но и рассказать. Его история 📖 изобилует интереснейшими легендами и интригующими деталями:

  • по преданию причиной основания Нового Города стали суеверия Карл IV. Астрологи предсказали ему, что природные катаклизмы полностью сотрут с лица земли Малую Страну и Старый Город 🏙️. Император решил противостоять судьбе и поэтому стал строить Новый Город;
  • по легенде в доме у знаменитой Карловой площади в Новом Городе жил доктор Фауст, который пригласил к себе дьявола и продал ему свою душу. Местные жители утверждают, что несчастная душа Фауста по ночам до сих пор бродит по площади и окрестностям, а в доме, который сохранился до нашего времени, творится всякая необъяснимая чертовщина;
  • памятник Святому Вацлаву – это излюбленное место встреч пражской молодежи, свиданий, и место начала экскурсий. При этом местные жители всегда говорят «встречаемся под хвостом», имея в виду хвост коня Святого Вацлава.
Внимание! Экскурсия проводится в группе от 4 человек
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
  • Питание.
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Прага 1
Прогулка по району Нове Место
Прогулка по району Нове Место
Прогулка по району Нове Место
Прогулка по району Нове Место

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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16 отзывов оставили туристы

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