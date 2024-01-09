1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€91 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlevtina9 января 2024Прага на авто: 10 главных достопримечательностейМы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ССветлана6 июля 2023Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!
- TTaras17 мая 2023Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и
- ЮЮлия29 декабря 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейОлег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
- ССергей1 ноября 2022Прага на авто: 10 главных достопримечательностейСпасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
- ИИнна17 октября 2020Были в Праге, когда началась весенняя волна, за то плюс почти пустой город
- ССветлана25 февраля 2020Эксурсовод Александра шикарный гид!
- aababenko7 мая 2019Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Национальный музей»
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Сейчас в Праге в категории "Национальный музей" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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