A Alevtina Прага на авто: 10 главных достопримечательностей Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все

С Светлана Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!

T Taras Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия читать дальше внимательный сопровождающий, для которого комфорт гостей на первом месте. Идеальная экскурсия, сочетающая познавательный, созерцательный и дегустативный моменты! Большое спасибо Андрею за первое знакомство с Прагой! Рекомендуем всем! Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и

Ю Юлия Прага на авто: 10 главных достопримечательностей читать дальше новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас. Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как

С Сергей Прага на авто: 10 главных достопримечательностей Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них

И Инна Влюбиться в Прагу за 2 часа Были в Праге, когда началась весенняя волна, за то плюс почти пустой город

С Светлана По Праге на автомобиле Эксурсовод Александра шикарный гид!