Национальный музей – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный музей» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Прагу за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
91 за всё до 10 чел.
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • С
    Светлана
    6 июля 2023
    Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
    Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!
    Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!
  • T
    Taras
    17 мая 2023
    Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и
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    внимательный сопровождающий, для которого комфорт гостей на первом месте. Идеальная экскурсия, сочетающая познавательный, созерцательный и дегустативный моменты! Большое спасибо Андрею за первое знакомство с Прагой! Рекомендуем всем!

  • Ю
    Юлия
    29 декабря 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас. Для нас, как
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    новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.

  • С
    Сергей
    1 ноября 2022
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Спасибо большое Олегу за экскурсию нам очень всё понравилось, мы посмотрели много достопримечательностей и с удовольствием послушали истории про них
  • И
    Инна
    17 октября 2020
    Влюбиться в Прагу за 2 часа
    Были в Праге, когда началась весенняя волна, за то плюс почти пустой город
  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    По Праге на автомобиле
    Эксурсовод Александра шикарный гид!
  • a
    ababenko
    7 мая 2019
    Прогулка по району Нове Место
    Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Национальный музей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Праге на автомобиле
  2. Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
  3. Влюбиться в Прагу за 2 часа
  4. Прогулка по району Нове Место
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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Национальный музей" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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