G Georgiy Прага - любовь с первого взгляда Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!

S Svetlana Прага - любовь с первого взгляда Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!

Е Елена Прага - любовь с первого взгляда читать дальше интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши

А Алла Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!

А Александр Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.

И Инна По Праге - на автобусе и пешком Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!

Н Наталья По Праге - на автобусе и пешком Спасибо Валерию за интересную экскурсию.

А Анна Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода

С Светлана Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!