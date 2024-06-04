Церковь Святого Николая на Староместской площади – экскурсии в Праге

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Святого Николая на Староместской площади» в Праге на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 8 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
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    интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу

  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • И
    Инна
    21 апреля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Спасибо Валерию за интересную экскурсию.
  • А
    Анна
    4 февраля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода
  • С
    Светлана
    6 июля 2023
    Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
    Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!
    Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!
  • T
    Taras
    17 мая 2023
    Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и
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    внимательный сопровождающий, для которого комфорт гостей на первом месте. Идеальная экскурсия, сочетающая познавательный, созерцательный и дегустативный моменты! Большое спасибо Андрею за первое знакомство с Прагой! Рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Церковь Святого Николая на Староместской площади»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прага - любовь с первого взгляда
  2. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
  3. Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
  4. Знакомьтесь, Прага
  5. По Праге на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Церковь Святого Николая на Староместской площади" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 17 до 250. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Церковь Святого Николая на Староместской площади», 446 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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