1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ЕЕлена28 мая 2024Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ИИнна21 апреля 2024Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
- ННаталья25 февраля 2024Спасибо Валерию за интересную экскурсию.
- ААнна4 февраля 2024экскурсия за свои деньги очень хорошая, хотелось бы узнать больше, но в рамках того времени и суммы очень даже достойно. минусом был холод, но это это минус Праги, а не экскурсовода
- ССветлана6 июля 2023Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!
- TTaras17 мая 2023Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Церковь Святого Николая на Староместской площади»
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