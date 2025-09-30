Мои заказы

По Праге с улыбкой: Ян Гус, легенда о Големе и мост желаний

Прогулка по Старой и Малой Праге с рассказами о королях, мошенниках и легендах. Узнайте, где готовят лучший трдельник и что скрывает Пороховая башня
На этой экскурсии по Праге вас ждёт увлекательное путешествие по Старой и Малой Праге.

Вы узнаете, как жили и выживали люди разных сословий, услышите легенды о Големе и Ян Гусе, а также увидите знаменитые Пороховые ворота и Карлов мост. Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу Средневековья и раскрыть тайны прошлого.

Это отличная возможность насладиться историей и архитектурой города, не требующая специальной подготовки
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увлекательные истории о королях и легендах
  • 🏰 Знаменитые достопримечательности Праги
  • 👣 Прогулка по историческим улочкам
  • 🍰 Попробуйте лучший трдельник
  • 🕰 Узнайте тайны астрономических часов
Что можно увидеть

  • Пороховые ворота
  • Костёл Святого Якуба Большого
  • Тынский двор
  • Староместская площадь
  • Еврейская ратуша
  • Майзелова синагога
  • Старанова синагога
  • Карлов мост
  • Малостранские мостовые ворота

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Как в старой Праге жили и выживали люди разных сословий.
  • Зачем короли основывали новые города.
  • Как сплетничали, обманывали и развлекались.
  • Как относились к вере и что ели на обед.
  • И как легенды переплетаются с настоящей историей.

Организационные детали

  • Эта прогулка не требует специальной подготовки или знаний. Но формат не подойдёт семьям с маленькими детьми и колясками: вы можете договориться о проведении индивидуальной экскурсии (обсудите это в переписке с гидом).
  • Все локации мы осматриваем снаружи. Если одна из церквей будет открыта, то заглянем внутрь.
  • Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги по команде.

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пороховых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Праге
Наше небольшое агентство проводит экскурсии по Праге, Чехии и Европе в индивидуальном и групповом формате. Мы стараемся, чтобы все наши гости получали удовольствие и радость от знакомства с Прагой и общения с нами:)

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
N
Natalja
30 сен 2025
Экскурсия очень понравилась и оставила море впечатлений! Оля провела нас по старому городу очень профессионально!
Обязательно воспользуемся в наши следующие посещения. И будем советовать своим друзьям.
