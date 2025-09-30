На этой экскурсии по Праге вас ждёт увлекательное путешествие по Старой и Малой Праге.
Вы узнаете, как жили и выживали люди разных сословий, услышите легенды о Големе и Ян Гусе, а также увидите знаменитые Пороховые ворота и Карлов мост. Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу Средневековья и раскрыть тайны прошлого.
Это отличная возможность насладиться историей и архитектурой города, не требующая специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательные истории о королях и легендах
- 🏰 Знаменитые достопримечательности Праги
- 👣 Прогулка по историческим улочкам
- 🍰 Попробуйте лучший трдельник
- 🕰 Узнайте тайны астрономических часов
Что можно увидеть
- Пороховые ворота
- Костёл Святого Якуба Большого
- Тынский двор
- Староместская площадь
- Еврейская ратуша
- Майзелова синагога
- Старанова синагога
- Карлов мост
- Малостранские мостовые ворота
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пороховые ворота.
- Костёл Святого Якуба Большого.
- Тынский двор.
- Староместскую площадь и ратушу с астрономическими часами.
- Еврейскую ратушу с необычными часами.
- Майзелову и Старанову синагоги.
- Карлов мост и Малостранские мостовые ворота.
- Узкую улочку с пешеходным светофором.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- Как в старой Праге жили и выживали люди разных сословий.
- Зачем короли основывали новые города.
- Как сплетничали, обманывали и развлекались.
- Как относились к вере и что ели на обед.
- И как легенды переплетаются с настоящей историей.
Организационные детали
- Эта прогулка не требует специальной подготовки или знаний. Но формат не подойдёт семьям с маленькими детьми и колясками: вы можете договориться о проведении индивидуальной экскурсии (обсудите это в переписке с гидом).
- Все локации мы осматриваем снаружи. Если одна из церквей будет открыта, то заглянем внутрь.
- Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги по команде.
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пороховых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Праге
Наше небольшое агентство проводит экскурсии по Праге, Чехии и Европе в индивидуальном и групповом формате. Мы стараемся, чтобы все наши гости получали удовольствие и радость от знакомства с Прагой и общения с нами:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalja
30 сен 2025
Экскурсия очень понравилась и оставила море впечатлений! Оля провела нас по старому городу очень профессионально!
Обязательно воспользуемся в наши следующие посещения. И будем советовать своим друзьям.
Входит в следующие категории Праги
