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Замок Емниште и пивовар Козел

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Чехию называют страной многовековых старинных замков и вкуснейшего в мире пива.

И это совершенно справедливо.

В нашем путешествии мы предлагаем в этом убедиться.

В экскурсии 🧭 мы объединили две выдающиеся визитные карточки Чехии.

Во время тура вы посетите один из самых элегантных чешских замков — роскошный Емниште и знаменитую пивоварню Великопоповицкий Козел, где уже много веков варят пиво, которое считается эталонным.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €30 за человека

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Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел

Что вы увидите

  • Замок Емниште
  • Пивоварня Велкопоповицкий Козел
Чехия радует и удивляет туристов неповторимой атмосферой средневековья. Этой стране удалось сохранить свой особенный колорит. Такого количества великолепных дворцов, многовековых крепостей и мрачных цитаделей нет, пожалуй, больше ни в одной из европейских стран. А старинное чешское пиво, которое до сих пор варят по средневековым рецептам — это мировой бренд.
Наш тур мы организовали таким образом, чтобы вы в полной мере смогли оценить уникальный чешский колорит. Первая остановка путешествия — замок 🏰 Емниште. К архитектурной категории, именуемой замками, эту выдающуюся старинную постройку можно отнести лишь номинально. На самом деле — это утонченный, аристократичный дворец в стиле высокого барокко, который пользуется огромной популярностью у туристов.
Второй объект путешествия — старинная пивоварня Великопоповицкий Козел. Здесь вы посетите музей 🖼 завода, посмотрите на процесс приготовления знаменитого пенного напитка, продегустируете эксклюзивное свежее нефильтрованное пиво, а в специализированных магазинчиках при пивоваре сможете приобрести сувенирные наборы с лучшими сортами пива Великопоповицкий Козел.
Романтичный замок Емниште
Замок Емниште находится в центральной Чехии в 57 км от Праги в районе Бенешова. Поэтому трансфер не займет много времени и не будет утомительным. Свою историю 📖 Емниште начинает в 1381 году. Изначально он имел вид достаточно мрачной средневековой крепости, пока в 1717 году не стал владением графа Трауттсманорфа. Аристократ решил сделать из мрачной цитадели роскошную летнюю резиденцию. Для переделки граф нанял одного из лучших архитекторов того времени — Франтишека Канька.
Кстати, новый замок расположился несколько в другом месте и был построен в рекордно короткие сроки. Строительные работы длились один год. Кроме того, вокруг дворца был разбит красивейший парк 🌳 во французском стиле. Через 30 лет после постройки страшный пожар практически полностью уничтожил Емниште. Граф Трауттсманорф очень любил свою резиденцию, поэтому не только отстроил дворец вновь, но и сделал его еще краше. За свою историю Емниште несколько раз менял владельцев. Последний аристократический род, который, кстати, владеет замком и по сей день, — знаменитые князья Штернберги. Они и сегодня проживают в левом крыле дворца.
Самая колоритная часть Емниште отдана под экспозицию, небольшую гостиницу и магазин дизайнерской одежды, которую создает княгиня Штернберг. Во время экскурсии 🧭 вы увидите замковый музей, роскошные интерьеры комнат, салонный, танцевальный, рыцарский залы и уникальные коллекции старинной утвари.
Старинный Пивовар Козел
Пиво Kozel любят и ценят гурманы по всему миру. Это напиток с древнейшей историей, которая началась в 1874 году в селе Вельке-Поповице на местной пивоварне. Но старинные документы свидетельствуют о том, что пиво в Вельке-Поповице стали варить гораздо раньше, еще в XVI веке. За свою многовековую историю пивовар Великопоповицкий Козел пережил немало. Это Тридцатилетняя война и две мировые, многократная смена хозяев, времена застоев в период советской национализации. Но, несмотря на это, пивовар Великопоповицкий Козел сегодня является одной из крупнейших пивоварен в Чехии. Капитал завода составляет более 600 000 000 чешских крон, а годовой оборот более 100 000 000 гектолитров пива.
Кроме посещения музея, завода и местных магазинчиков при пивоваре вы можете пообедать или поужинать в местном колоритном ресторанчике, где вам предложат сытные и ароматные блюда национальной кухни 🥧 и, конечно же, вкуснейшее свежее пиво. Особенно интересно, что во время экскурсии по заводу вам расскажут увлекательную историю о том, как овеянный множеством анекдотов легендарный козел, стал узнаваемым символом бренда. А еще вы сможете познакомиться с живым прототипом эмблемы — характерным бородатым козлом Ольдом, который живет на территории завода в специальном загоне и, судя по упитанности, очень хорошо здесь себя чувствует.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Сбор в 8:45 у памятника Святому Вацлаву на коне на Вацлавской площади;
  • Размещение в комфортабельном автобусе;
  • Отправление в 9:00;
  • В течение всей экскурсии Вас сопровождает высокопрофессиональный гид.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке).
Что не входит
  • Билеты в экскурсионные объекты
  • Личные расходы (обед, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь, Прага
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел
Замок Емниште и пивовар Козел

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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