Чехия радует и удивляет туристов неповторимой атмосферой средневековья. Этой стране удалось сохранить свой особенный колорит. Такого количества великолепных дворцов, многовековых крепостей и мрачных цитаделей нет, пожалуй, больше ни в одной из европейских стран. А старинное чешское пиво, которое до сих пор варят по средневековым рецептам — это мировой бренд.

Наш тур мы организовали таким образом, чтобы вы в полной мере смогли оценить уникальный чешский колорит. Первая остановка путешествия — замок 🏰 Емниште. К архитектурной категории, именуемой замками, эту выдающуюся старинную постройку можно отнести лишь номинально. На самом деле — это утонченный, аристократичный дворец в стиле высокого барокко, который пользуется огромной популярностью у туристов.

Второй объект путешествия — старинная пивоварня Великопоповицкий Козел. Здесь вы посетите музей 🖼 завода, посмотрите на процесс приготовления знаменитого пенного напитка, продегустируете эксклюзивное свежее нефильтрованное пиво, а в специализированных магазинчиках при пивоваре сможете приобрести сувенирные наборы с лучшими сортами пива Великопоповицкий Козел.

Романтичный замок Емниште

Замок Емниште находится в центральной Чехии в 57 км от Праги в районе Бенешова. Поэтому трансфер не займет много времени и не будет утомительным. Свою историю 📖 Емниште начинает в 1381 году. Изначально он имел вид достаточно мрачной средневековой крепости, пока в 1717 году не стал владением графа Трауттсманорфа. Аристократ решил сделать из мрачной цитадели роскошную летнюю резиденцию. Для переделки граф нанял одного из лучших архитекторов того времени — Франтишека Канька.

Кстати, новый замок расположился несколько в другом месте и был построен в рекордно короткие сроки. Строительные работы длились один год. Кроме того, вокруг дворца был разбит красивейший парк 🌳 во французском стиле. Через 30 лет после постройки страшный пожар практически полностью уничтожил Емниште. Граф Трауттсманорф очень любил свою резиденцию, поэтому не только отстроил дворец вновь, но и сделал его еще краше. За свою историю Емниште несколько раз менял владельцев. Последний аристократический род, который, кстати, владеет замком и по сей день, — знаменитые князья Штернберги. Они и сегодня проживают в левом крыле дворца.

Самая колоритная часть Емниште отдана под экспозицию, небольшую гостиницу и магазин дизайнерской одежды, которую создает княгиня Штернберг. Во время экскурсии 🧭 вы увидите замковый музей, роскошные интерьеры комнат, салонный, танцевальный, рыцарский залы и уникальные коллекции старинной утвари.

Старинный Пивовар Козел

Пиво Kozel любят и ценят гурманы по всему миру. Это напиток с древнейшей историей, которая началась в 1874 году в селе Вельке-Поповице на местной пивоварне. Но старинные документы свидетельствуют о том, что пиво в Вельке-Поповице стали варить гораздо раньше, еще в XVI веке. За свою многовековую историю пивовар Великопоповицкий Козел пережил немало. Это Тридцатилетняя война и две мировые, многократная смена хозяев, времена застоев в период советской национализации. Но, несмотря на это, пивовар Великопоповицкий Козел сегодня является одной из крупнейших пивоварен в Чехии. Капитал завода составляет более 600 000 000 чешских крон, а годовой оборот более 100 000 000 гектолитров пива.

Кроме посещения музея, завода и местных магазинчиков при пивоваре вы можете пообедать или поужинать в местном колоритном ресторанчике, где вам предложат сытные и ароматные блюда национальной кухни 🥧 и, конечно же, вкуснейшее свежее пиво. Особенно интересно, что во время экскурсии по заводу вам расскажут увлекательную историю о том, как овеянный множеством анекдотов легендарный козел, стал узнаваемым символом бренда. А еще вы сможете познакомиться с живым прототипом эмблемы — характерным бородатым козлом Ольдом, который живет на территории завода в специальном загоне и, судя по упитанности, очень хорошо здесь себя чувствует.

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