Что вас ожидает:Мы начинаем нашу поездку из Будвы (Бечичи, Рафаиловичи, Пржно) на автомобиле 🚘, затем приезжаем на берег реки Црноевича, пересаживаемся в лодку и отправляемся по реке в сторону Скадарского озера.

После прогулки на лодке ⚓ и купания в озере мы обедаем на берегу реки у Старого Моста. Далее мы отправляемся в Подгорицу по другой живописной дороге.

По желанию мы можем посетить торговый центр «Дельта Сити» в Подгорице или вместо Подгорицы посетить другой старинный городок на Скадарском озере — Вирпазар, где множество сувенирных лавочек, кафе, рыбных ресторанов.

Организационные детали:

Маршрут: Будва — Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица — Будва

Второй вариант: Будва — Риека Црноевича — Скадарское озеро — Вирпазар — Будва

Также можем забрать вас без доплат из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города - отправляйте запрос в заказе