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Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Риека Црноевича — небольшой уютный городок, названный по названию реки, на которой он находится.

Он по праву считается одним из самых живописных мест Черногории.

Помимо природной красоты, река знаменита, прежде всего, тем, что она питает воды самого большого озера на Балканах, а название реки возвращает нас на несколько веков назад в период правления легендарного Ивана Црноевича.

Своё название получил в честь черногорской династии Црноевичей, правящих Черногорией с 1455 по 1496 год.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €210 за экскурсию

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Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)

Что вы увидите

  • Будва
  • Риека Црноевича
  • Скадарское озеро
  • Подгорица или Вирпазар
Что вас ожидает:Мы начинаем нашу поездку из Будвы (Бечичи, Рафаиловичи, Пржно) на автомобиле 🚘, затем приезжаем на берег реки Црноевича, пересаживаемся в лодку и отправляемся по реке в сторону Скадарского озера.
После прогулки на лодке ⚓ и купания в озере мы обедаем на берегу реки у Старого Моста. Далее мы отправляемся в Подгорицу по другой живописной дороге.
По желанию мы можем посетить торговый центр «Дельта Сити» в Подгорице или вместо Подгорицы посетить другой старинный городок на Скадарском озере — Вирпазар, где множество сувенирных лавочек, кафе, рыбных ресторанов.

Организационные детали:

  • Маршрут: Будва — Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица — Будва
  • Второй вариант: Будва — Риека Црноевича — Скадарское озеро — Вирпазар — Будва
Также можем забрать вас без доплат из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города - отправляйте запрос в заказе
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
  • Аренда лодки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Риека Црноевича — Скадарское озеро — Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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